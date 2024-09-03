Con la IA generativa, no se crea el hype (ni el antihype)

La IA generativa puede que no sea la panacea, pero es una herramienta muy potente. Consideremos el flujo de trabajo agéntico, que se refiere a un enfoque de varios pasos para utilizar LLM y agentes de IA para realizar tareas. Estos agentes actúan con un grado de independencia y capacidad de toma de decisiones, interactuando con datos, sistemas y, a veces, personas, para completar las tareas que se les asignan. Se pueden diseñar agentes especializados para manejar tareas específicas o áreas de especialización, aportando un profundo conocimiento y experiencia de los que los LLM pueden carecer. Estos agentes pueden recurrir a datos más especializados o integrar algoritmos y modelos específicos del dominio.

Imaginemos una empresa de telecomunicaciones en la que un flujo de trabajo agéntico orquestado por un LLM gestiona de forma eficiente las consultas de atención al cliente. Cuando un cliente envía una solicitud, el LLM procesa la consulta, clasifica el problema y activa a agentes específicos para que se encarguen de diversas tareas. Por ejemplo, un agente recupera los datos de la cuenta del cliente y verifica la información proporcionada, mientras que otro diagnostica el problema, por ejemplo, realizando comprobaciones en la red o examinando las discrepancias en la facturación.

Cuando se identifica el problema, un tercer agente formula una solución, ya sea restablecer el equipo, ofrecer un reembolso o programar la visita de un técnico. A continuación, el LLM ayuda a un agente de comunicación a generar una respuesta personalizada para el cliente, lo que contribuye a garantizar que el mensaje sea claro y coherente con la voz de la marca de la empresa. Una vez resuelto el problema, se inicia un ciclo de feedback, en el que un agente recopila los comentarios de los clientes para determinar su satisfacción. Si el cliente no está satisfecho, el LLM revisa el feedback y puede desencadenar otras acciones de seguimiento, como una llamada de un agente humano.

Los LLM, aunque son versátiles, pueden tener dificultades con tareas que requieren una profunda experiencia en el ámbito o conocimientos especializados, especialmente cuando estas tareas quedan fuera de los datos de entrenamiento del LLM. También son lentos y no son adecuados para tomar decisiones en tiempo real en entornos dinámicos. Por el contrario, los agentes pueden operar de forma autónoma y proactiva, en tiempo real, utilizando algoritmos de toma de decisiones más sencillos.

Los agentes, a diferencia de los LLM grandes y monolíticos, también pueden diseñarse para aprender de su entorno y adaptarse a él. Pueden utilizar el aprendizaje por refuerzo o los bucles de feedback para mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo, ajustando sus estrategias en función del éxito o el fracaso de tareas anteriores. Los propios flujos de trabajo agénticos generan nuevos datos, que luego pueden utilizarse para seguir entrenándose.

Este escenario pone de relieve que un LLM es una parte útil para resolver un problema empresarial, pero no la solución completa. Esto es una buena noticia, ya que el LLM suele ser la pieza más costosa de la cadena de valor.