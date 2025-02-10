Tener éxito en la transformación digital y la nube a través de lo híbrido por diseño

Muchas empresas reconocen que sus entornos de TI serán diversos a largo plazo. Sin embargo, la mayoría ha optimizado sus entornos por separado. Esto crea un enfoque híbrido por defecto que conduce a una falta de base estratégica de TI, en la que los elementos necesarios para gestionar la nube permanecen en silos, tal y como lo describió Deloitte.

Lo híbrido por diseño pone la interoperabilidad en el centro a través de la integración vertical y horizontal inteligente e intencionada de los componentes tecnológicos. Lo híbrido por diseño se centra en un enfoque de plataforma que permite prácticas comunes de innovación y operación. Reduce significativamente la complejidad de la gestión del entorno híbrido, a la vez que mejora los beneficios que se obtienen de él.



Además, las empresas han aumentado la adopción de enfoques tecnológicos como la ingeniería de plataformas, que utiliza capacidades de autoservicio y operaciones de infraestructura automatizadas para mejorar la experiencia y la productividad de los desarrolladores. La ingeniería de plataformas suele ser una respuesta a la complejidad cada vez mayor de las arquitecturas de software modernas y los entornos de nube híbrida.

La innovación empresarial requiere que las organizaciones implementen la tecnología dondequiera que opere y la necesite el negocio, ya sea en la nube, en un centro de datos, en una ubicación en el edge o en un dispositivo. Para tener éxito, se requiere una estrecha coordinación entre la arquitectura técnica, las operaciones, los equipos y la cultura.

Lo híbrido por diseño evita la heterogeneidad de la implementación, que se convierte en heterogeneidad técnica y operativa, algo que vemos a menudo en lo híbrido por defecto.

La realidad es que el funcionamiento en múltiples entornos crea una complejidad que abarca centros de datos, múltiples nubes, pilas tecnológicas existentes y equipos. Pero la migración a la nube pública, concretamente, sin mejorar y optimizar la plataforma que gestiona esos entornos, también es una receta para la ineficiencia y el aumento de los costes.



Los entornos en silos de lo híbrido por defecto no contribuyen en nada a reducir la complejidad de la nube. Lo que obtienen las empresas son costes crecientes y una minimización de cualquier impacto positivo que la nube pueda tener en la organización. Es el equivalente a un hotel que instala cámaras de seguridad por todas partes, pero no establece un centro de control desde el que alguien pueda monitorizarlas todas a la vez.

Lo híbrido por diseño es la metodología correcta para todas las organizaciones que tienen en cuenta la importancia de la transformación digital, la creciente dependencia de la nube y la oportunidad inherente que ofrece la inteligencia artificial.

Por eso se utilizó la metodología híbrida por diseño en la transformación del CIO de IBM como cliente cero, lo que condujo a una reducción significativa de los costes de alojamiento y del personal necesario para las operaciones de la plataforma. El resultado fue un ahorro de 90% en costes de alojamiento, una disminución de 55% en la plantilla de operaciones de la plataforma y un ahorro de 200 millones de dólares gracias al uso de la suite integrada de Apptio.

Un análisis de IBM Consulting realizado a más de 50 clientes reveló que aquellos que incorporaron los principios de la metodología híbrida por diseño obtuvieron un ROI tres veces mayor de los programas de TI en cinco años, impulsado principalmente por la coherencia entre plataformas, procesos y personas. Se espera que esta cifra se amplíe aún más con el uso extensivo de la IA generativa.

