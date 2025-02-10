Tener éxito en la transformación digital y la nube a través de lo híbrido por diseño

Hoy en día, y en el futuro, las empresas ganan o pierden en función de cómo adoptan e implementan la tecnología.
El auge del trabajo virtual, la tecnología artificial y la digitalización de muchos procesos crean complejidades organizativas. Además, lo que hacen las empresas y lo que venden se está digitalizando cada vez más.
Un estudio del IBM® Institute for Business Value reveló que las 2000 organizaciones más grandes del mundo generarán el 40 % de sus ingresos totales a través de productos, servicios y experiencias digitales para 2026. Esto lleva a muchas organizaciones a adoptar la transformación digital. Sin embargo, hasta ahora muy pocas de estas iniciativas han dado sus frutos. Un estudio de IBM de 2022 reveló que el 23 % del presupuesto tecnológico de las organizaciones se destina a iniciativas que impulsan los ingresos empresariales.
Además, otro informe de IBM reveló que el 84 % de los ejecutivos indicaron que su empresa tenía dificultades para eliminar los silos operativos. Para aprovechar esta oportunidad, los equipos de alta dirección deben impulsar el deseo de cambio y los equipos de liderazgo técnico deben replantearse la arquitectura necesaria para tener éxito en un entorno que cambia rápidamente, lo que puede crear una serie de retos en cascada. Para tener éxito, la simplicidad debe ser el objetivo.
La estrategia tecnológica es demasiado importante como para seguir siendo un asunto interno del departamento de TI. Debe convertirse en una iniciativa colaborativa impulsada por la alta dirección con una misión clara compartida por toda la organización. Requiere la metodología adecuada: híbrida por diseño.
Muchas empresas reconocen que sus entornos de TI serán diversos a largo plazo. Sin embargo, la mayoría ha optimizado sus entornos por separado. Esto crea un enfoque híbrido por defecto que conduce a una falta de base estratégica de TI, en la que los elementos necesarios para gestionar la nube permanecen en silos, tal y como lo describió Deloitte.
Lo híbrido por diseño pone la interoperabilidad en el centro a través de la integración vertical y horizontal inteligente e intencionada de los componentes tecnológicos. Lo híbrido por diseño se centra en un enfoque de plataforma que permite prácticas comunes de innovación y operación. Reduce significativamente la complejidad de la gestión del entorno híbrido, a la vez que mejora los beneficios que se obtienen de él.
Además, las empresas han aumentado la adopción de enfoques tecnológicos como la ingeniería de plataformas, que utiliza capacidades de autoservicio y operaciones de infraestructura automatizadas para mejorar la experiencia y la productividad de los desarrolladores. La ingeniería de plataformas suele ser una respuesta a la complejidad cada vez mayor de las arquitecturas de software modernas y los entornos de nube híbrida.
La innovación empresarial requiere que las organizaciones implementen la tecnología dondequiera que opere y la necesite el negocio, ya sea en la nube, en un centro de datos, en una ubicación en el edge o en un dispositivo. Para tener éxito, se requiere una estrecha coordinación entre la arquitectura técnica, las operaciones, los equipos y la cultura.
Lo híbrido por diseño evita la heterogeneidad de la implementación, que se convierte en heterogeneidad técnica y operativa, algo que vemos a menudo en lo híbrido por defecto.
La realidad es que el funcionamiento en múltiples entornos crea una complejidad que abarca centros de datos, múltiples nubes, pilas tecnológicas existentes y equipos. Pero la migración a la nube pública, concretamente, sin mejorar y optimizar la plataforma que gestiona esos entornos, también es una receta para la ineficiencia y el aumento de los costes.
Los entornos en silos de lo híbrido por defecto no contribuyen en nada a reducir la complejidad de la nube. Lo que obtienen las empresas son costes crecientes y una minimización de cualquier impacto positivo que la nube pueda tener en la organización. Es el equivalente a un hotel que instala cámaras de seguridad por todas partes, pero no establece un centro de control desde el que alguien pueda monitorizarlas todas a la vez.
Lo híbrido por diseño es la metodología correcta para todas las organizaciones que tienen en cuenta la importancia de la transformación digital, la creciente dependencia de la nube y la oportunidad inherente que ofrece la inteligencia artificial.
Por eso se utilizó la metodología híbrida por diseño en la transformación del CIO de IBM como cliente cero, lo que condujo a una reducción significativa de los costes de alojamiento y del personal necesario para las operaciones de la plataforma. El resultado fue un ahorro de 90% en costes de alojamiento, una disminución de 55% en la plantilla de operaciones de la plataforma y un ahorro de 200 millones de dólares gracias al uso de la suite integrada de Apptio.
Un análisis de IBM Consulting realizado a más de 50 clientes reveló que aquellos que incorporaron los principios de la metodología híbrida por diseño obtuvieron un ROI tres veces mayor de los programas de TI en cinco años, impulsado principalmente por la coherencia entre plataformas, procesos y personas. Se espera que esta cifra se amplíe aún más con el uso extensivo de la IA generativa.
La IA generativa ya ha demostrado varios casos de uso valiosos en la mejora de la eficiencia del código, el análisis de datos del servicio de atención al cliente y mucho más.
Casi todas las empresas de software están añadiendo la IA generativa a su conjunto de características. Según McKinsey, estamos en camino de que la IA generativa genere billones de dólares de valor.
Está claro que la IA generativa influye en los flujos de trabajo diarios de todos los trabajadores del conocimiento. Las empresas que consideran que se trata de una tecnología de misión crítica están cada vez más interesadas en diversificar los proveedores de IA generativa con los que trabajan.
Según Menlo Ventures, la empresa media utiliza al menos tres modelos fundacionales en sus pilas de IA. La creciente maduración de los modelos verticales específicos de cada dominio no hará sino aumentar las pilas de las empresas. No vemos ningún indicio de que esto vaya a ralentizarse o cambiar. Para beneficiarse del movimiento de la IA generativa multimodelo, las empresas deben adoptar un modelo híbrido por diseño.
Algunas empresas ya están por delante de sus competidores en la incorporación de esta metodología. Según el IBM Institute for Business Value, alrededor del 68 % de los usuarios de la nube híbrida ya han establecido políticas formales en toda la organización para dirigir su enfoque hacia la IA generativa.
Los cambios tecnológicos y operativos significativos solo pueden producirse cuando la organización actúa al unísono. La dirección ejecutiva debe comprender el enfoque híbrido por diseño y respaldar los cambios en la estrategia organizativa y en las funciones y responsabilidades antes de que pueda comenzar cualquier trabajo significativo.
El camino de cada organización es diferente, ya que todas parten de un punto distinto. Establecer una base de referencia del punto de partida mediante la realización de un análisis exhaustivo de las tecnologías que utiliza la organización y las políticas que tiene implantadas ayuda a avanzar en el proceso. Esta evaluación debe incluir la infraestructura on-premises, los servicios en la nube, los sistemas heredados y las tecnologías emergentes. El mapeo de la arquitectura existente y sus capacidades ayuda a identificar las deficiencias del sistema que deben corregirse.
Lo híbrido por diseño requiere previsión y un profundo pensamiento estratégico para funcionar bien. El CIO, junto con las partes interesadas del negocio, debe articular una visión clara del estado futuro del entorno híbrido. Todo ello debe estar en consonancia con los objetivos empresariales más amplios, la escalabilidad, la seguridad, la rentabilidad y la agilidad.
Una metodología híbrida por diseño eficaz mejora la seguridad, aumenta la eficiencia y reduce los costes. Regula no solo los cambios que la organización debe realizar en la pila y personal existentes, sino también las inversiones futuras en recursos.
La mejor manera de empezar es lograr una victoria rápida para demostrar el valor al resto de la empresa. El primer proyecto eficaz puede ayudar a la organización a visualizar mejor cómo es el éxito y cómo un cambio radical hacia una tecnología híbrida por diseño puede generar importantes beneficios.
Ahora que hemos establecido la importancia del modelo híbrido por diseño para beneficiarse de la IA generativa y otras mejoras digitales, veamos por qué las organizaciones deben replantearse cómo trabajan con otras para ejecutarlo con éxito.
Los proveedores de tecnología con los que decida trabajar son partners clave en su búsqueda para desbloquear el potencial de la nube. Céntrese en aquellos que entienden su negocio, pueden aportar valor y trabajarán con usted, no para usted, en la creación de las soluciones adecuadas. Esto es demasiado importante como para volver a la vieja mentalidad de elegir el proveedor que ofrezca la solución más barata y que funcione bien.
Trate a esas empresas como partners, no como proveedores. Intégrelas en sus equipos y colabore con ellas para reducir la complejidad del entorno. Si se las trata solo como proveedores de soluciones, eso es todo lo que aportarán. Si se las trata como partners del ecosistema, trabajarán codo con codo para resolver problemas, no para crear otros nuevos.
Una forma sencilla de establecer una verdadera alianza es combinar los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con objetivos compartidos y resultados clave (OKR) que trasciendan el mantenimiento del tiempo de actividad. De este modo, se crea una ventaja compartida de incentivos en torno a la verdadera transformación empresarial. Cualquier partner que solo se preocupe por proporcionar tiempo de actividad o que se niegue a asumir la responsabilidad de los objetivos empresariales reales no es el partner adecuado para este importante proyecto.
La clave de la metodología híbrida por diseño es la tecnología de código abierto. IBM lleva mucho tiempo defendiendo su potencial, por lo que en 2019 adquirimos la empresa pionera Red Hat. El código abierto ofrece varias ventajas clave para gestionar el entorno híbrido, a la vez que fomenta la flexibilidad, la escalabilidad y la innovación. El código abierto crea un marco común que fomenta la colaboración entre equipos distribuidos, lo que acelera los ciclos de desarrollo.
La metodología híbrida por diseño de IBM Consulting ayuda a las organizaciones a lograr una migración, modernización e innovación aceleradas y de bajo riesgo, a la vez que impulsa el valor empresarial, la productividad y la reducción de costes en la nube. Nuestras prácticas y metodologías avanzadas ayudan a las empresas en su transición hacia lo híbrido por diseño y sirven como remedio para los crecientes costes de la nube, ya que hacen que su gestión sea más eficiente y eficaz.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
