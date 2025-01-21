Por qué mantener la limpieza de los datos es esencial para la ciberseguridad

Garantizar que los datos de la organización permanezcan libres de errores y puedan ser una fuente fiable de información empresarial crítica es esencial para garantizar tanto la eficiencia operativa como la resiliencia. Teniendo en cuenta la cantidad de fuentes digitales en las que confían la mayoría de las organizaciones hoy en día, hay varias formas en las que las empresas pueden perder de vista la forma en que se recopilan, almacenan y acceden a sus datos.

"Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a una serie de problemas a la hora de mantener la integridad de sus datos críticos", afirma Evelyn Kim, directora de programas de IBM® Security. ”Los datos están creciendo exponencialmente en más formatos y ubicaciones, lo que hace que las organizaciones pierdan visibilidad y control sobre sus datos confidenciales. Vemos organizaciones lidiando con datos invisibles (datos no descubiertos o desconocidos) que plantean riesgos significativos. La IA generativa también presenta nuevos riesgos para los datos, tanto por la necesidad de tener suficientes datos adecuados para el uso de la IA generativa como por garantizar que los datos no se manipulen".