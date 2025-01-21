Por qué mantener la limpieza de los datos es esencial para la ciberseguridad

Los datos, en todas sus formas, son uno de los activos más críticos que posee una empresa. No solo proporciona a las organizaciones información crítica sobre sus sistemas y procesos, sino que también impulsa el crecimiento y permite una mejor toma de decisiones en todos los niveles.
Sin embargo, como cualquier otro equipo de la empresa, los datos pueden degradarse con el tiempo y perder valor si las organizaciones no tienen cuidado. Lo que es aún más peligroso es que descuidar la higiene de los datos puede exponer a las organizaciones a una serie de amenazas para la seguridad y a problemas de cumplimiento normativo.
La limpieza de datos, también llamada higiene de datos, es el proceso de garantizar que todos los datos de la organización mantengan su precisión y coherencia, independientemente de dónde se almacenen y cómo se utilicen. Para lograrlo, las organizaciones deben asegurarse de que sus datos se revisen regularmente en relación con seis características principales:
Para gestionar eficazmente cada uno de estos componentes, las organizaciones pueden utilizar una variedad de herramientas y soluciones de gestión de datos. Estos sistemas automatizados aprovechan los procesos de perfilado y limpieza de datos para detectar las anomalías en cuanto aparecen y ayudar a las organizaciones a resolverlas.
Garantizar que los datos de la organización permanezcan libres de errores y puedan ser una fuente fiable de información empresarial crítica es esencial para garantizar tanto la eficiencia operativa como la resiliencia. Teniendo en cuenta la cantidad de fuentes digitales en las que confían la mayoría de las organizaciones hoy en día, hay varias formas en las que las empresas pueden perder de vista la forma en que se recopilan, almacenan y acceden a sus datos.
"Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a una serie de problemas a la hora de mantener la integridad de sus datos críticos", afirma Evelyn Kim, directora de programas de IBM® Security. ”Los datos están creciendo exponencialmente en más formatos y ubicaciones, lo que hace que las organizaciones pierdan visibilidad y control sobre sus datos confidenciales. Vemos organizaciones lidiando con datos invisibles (datos no descubiertos o desconocidos) que plantean riesgos significativos. La IA generativa también presenta nuevos riesgos para los datos, tanto por la necesidad de tener suficientes datos adecuados para el uso de la IA generativa como por garantizar que los datos no se manipulen".
Aunque la importancia de la integridad de los datos puede parecer limitada a facilitar el buen funcionamiento de las operaciones empresariales, en realidad es un elemento fundamental para garantizar una sólida posición de ciberseguridad. A continuación se detallan algunos de los riesgos de seguridad inherentes que pueden producirse si se descuida una buena higiene de los datos con el tiempo:
Con la proliferación de datos, la clasificación de los mismos, especialmente de los datos sensibles, es aún más crítica para la seguridad. Comprender dónde residen los datos sensibles es un paso clave en la monitorización de los almacenes de datos y las bases de datos para prevenir las brechas y detectar los ciberataques con el fin de reducir el impacto y los daños en las redes críticas y los sistemas conectados.
La eficacia de las herramientas y tecnologías de seguridad modernas también depende de la exactitud de los datos. Sin establecer una línea de base fiable para la actividad empresarial normal, estas soluciones de seguridad pierden su capacidad para identificar patrones de usuario sospechosos. Pueden provocar falsos positivos y una detección inadecuada de amenazas.
La limpieza de los datos desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las organizaciones a cumplir diversos requisitos normativos. "Los sectores altamente regulados tienden a tener importantes problemas de gobierno de datos y seguridad. Normalmente vemos que los sectores de servicios financieros, sanidad, fabricación y servicios/energía se apoyan en gran medida en las inversiones en seguridad de datos para ayudar con sus esfuerzos de cumplimiento", afirma Kim.
Sin datos de informes de cumplimiento precisos y completos, las organizaciones se exponen a importantes infracciones de cumplimiento y sanciones financieras asociadas. Esto también puede tener repercusiones legales a largo plazo que pueden dañar la reputación de una empresa y afectar la lealtad de los clientes.
La limpieza de datos no es algo que las organizaciones programen a lo largo del año o que completen como un proyecto único. Requiere un compromiso continuo y la capacidad de integrar prácticas de calidad de los datos en cada etapa del ciclo de vida de los datos. Desde la recopilación y entrada inicial de datos hasta el almacenamiento, procesamiento y análisis, las organizaciones deben seguir numerosos pasos proactivos de mantenimiento de datos, que incluyen:
Establecer políticas claras de gobierno de datos: las empresas deben establecer funciones y responsabilidades claras en su organización en lo que respecta a los procedimientos de entrada, validación y actualización de datos. Esto también incluye seguir estrictas pautas de cumplimiento sobre cómo manejar adecuadamente los datos dentro y fuera de tránsito.
Invertir en soluciones de calidad de datos: las organizaciones deben investigar e implementar herramientas de próxima generación que proporcionen actividades automatizadas de limpieza de datos en tiempo real al tiempo que gestionan los procesos de deduplicación y validación de forma sistemática. Estas herramientas ayudan a identificar y abordar los problemas de calidad de los datos de forma proactiva, liberando tiempo y recursos para los equipos internos.
Adoptar una cultura que dé prioridad a la seguridad: es esencial establecer una cultura empresarial que priorice la seguridad y la integridad de los datos. Esto implica iniciar sesiones de formación para los empleados sobre la importancia de seguir estrictas normas de gestión de datos, así como implementar estrictos controles de acceso, cifrado y soluciones de monitorización.
Los datos son lo que mantiene en funcionamiento las organizaciones modernas. Sin embargo, si no tienes cuidado, el valor de este activo disminuirá con el tiempo y tendrá varias consecuencias empresariales. Al dar prioridad a la limpieza de los datos, las organizaciones pueden descubrir el verdadero potencial de sus datos críticos, lo que les permite tomar mejores decisiones al tiempo que crean más resiliencia en sus iniciativas de seguridad y cumplimiento.