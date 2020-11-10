Por qué invertir en sus datos es ahora más importante que nunca

La capacidad de actuar en tiempo real basándose en conocimientos obtenidos a partir de datos nunca ha sido tan crítica como ahora. En los últimos seis meses, el informe COVID-19 and the Future of Business del IBM® Institute for Business Value reveló que el 59 % de las empresas han acelerado la transformación digital: las que eran semidigitales han dado un giro para convertirse en totalmente digitales, mientras que las que ya lo eran se han expandido a nuevos casos de uso. No se trata de un cambio a corto plazo ni de un momento puntual: la expectativa actual de un negocio digital totalmente basado en datos supone un cambio permanente en el entorno empresarial.
La pandemia ha revelado nuevos casos de uso para el empleo de datos y ha acelerado la transformación digital. Por ejemplo, las empresas y los gobiernos han creado paneles de control de salud sobre la COVID-19 que contienen datos de muchas fuentes para tomar decisiones críticas, como las relacionadas con el rastreo de contactos y la vuelta al trabajo. Algunas empresas han cambiado para ofrecer a sus clientes los mismos conocimientos basados en datos y relacionados con la pandemia, con el fin de permitirles tomar decisiones empresariales inteligentes, como predecir cambios en la demanda y proporcionar visibilidad de las cadenas de suministro. A medida que la pandemia llega a su fin y el panorama empresarial entra en una nueva realidad, podemos predecir inversiones masivas y continuadas por parte de las empresas en datos, análisis y capacidades de IA.
Al aprovechar los “datos” como un activo estratégico empresarial, las organizaciones pueden acelerar o escalar la transformación digital, y también contribuir a obtener altos ingresos y al crecimiento del negocio. Las organizaciones de alto rendimiento son tres veces más propensas que otras a informar de que las iniciativas de datos y análisis contribuyeron al menos en un 20 % al EBIT (entre 2016 y 2019), según McKinsey.
La arquitectura de datos existente no respalda las altas ambiciones de las empresas de acelerar la innovación digital y la agilidad en un mundo post-COVID. Una estrategia de datos bien planificada para una organización digital ofrece oportunidades de transformación empresarial, reducción de costes, mejora del compromiso y máxima flexibilidad en un entorno multinube.
Por ejemplo, las empresas pueden aprovechar los datos empresariales para desarrollar innovaciones avanzadas basadas en IA utilizando el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el machine learning (ML), el deep learning, las redes neuronales y las capacidades de conversión de voz a texto y de texto a voz. Sin embargo, las empresas deben saber dónde centrar los esfuerzos vitales de conservación de datos. IBM estima que el 80 por ciento del esfuerzo que supone implementar la IA consiste en preparar los datos para su uso.
Durante la última década, el uso y los procesos de los datos han evolucionado significativamente, tanto en términos de tecnología como de casos de uso. Hace diez años, las empresas invertían mucho en un gran número de almacenes de datos que utilizaban bases relacionales, lo que limitaba los casos de uso al análisis tradicional. Aunque muchas empresas comenzaron a migrar a data lakes con fines de ciencia de datos, los almacenes siguieron siendo una piedra angular.
A pesar de las importantes inversiones realizadas en datos empresariales, la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para integrar almacenes o data marts aislados y obsoletos. Las empresas tampoco son capaces de utilizar de forma eficaz las enormes cantidades de datos semiestructurados y no estructurados que no se han utilizado históricamente. Según el estudio Cognitive Enterprise Study de IBM, menos de 4 de cada 10 organizaciones (40 %) integraron sus datos en toda la empresa y diseñaron e implementaron una arquitectura de datos en toda la organización.
Una arquitectura de datos moderna respaldada por un enfoque de “plataforma de datos” ayuda a orquestar grandes conjuntos de datos en un entorno de nube híbrida. Este enfoque permite crear flujos de trabajo automatizados, plataformas empresariales, experiencias y escalar el valor de los datos para acelerar las iniciativas de IA.
IBM colaboró con una gran empresa sanitaria con sede en EE. UU. que contaba con un costoso almacén de datos heredado para ayudarla a reducir sus gastos y aumentar el valor de sus datos. En las primeras seis semanas de colaboración con IBM, la empresa transformó su almacén de datos en una plataforma capaz de ejecutar 14 permisos de ciencia de datos. Con cerca de mil modelos en la actualidad, la empresa mejoró el proceso de administración de la atención sanitaria para sus clientes y miembros al ampliar el uso de los datos más allá de la elaboración de informes.
Una arquitectura de datos moderna ayuda a las empresas a crear datos limpios, fiables y procesables para satisfacer las necesidades de agilidad, velocidad e innovación en la nueva normalidad. Entre los beneficios se incluyen:
A medida que los casos de uso de datos continúan expandiéndose, las organizaciones deben tener en cuenta las siguientes áreas clave para utilizar los datos como un activo empresarial.
Datos para plataformas empresariales – Las plataformas empresariales de creación de mercados derriban las barreras entre empresas o sectores para conectar amplias categorías de productos y servicios complementarios, de manera que la experiencia de los clientes sea más holística y se permita un crecimiento no lineal. A medida que las empresas se orientan hacia estrategias de plataforma, necesitan identificar el conjunto adecuado de datos propios y de sus partners, y requieren capacidades específicas para extraer valor de los datos. Las empresas buscan orquestar los datos internos y externos generados por los partners y clientes del ecosistema para diseñar plataformas empresariales y de mercado con el fin de monetizar los datos, ampliar las oportunidades de mercado y reinventar su posicionamiento competitivo.
IBM trabajó con Yara, una empresa con sede en Noruega que produce nitrógeno para clientes de todo el mundo, para diseñar una plataforma de agricultura digital utilizando los conocimientos digitales de IBM. Yara integra sus datos utilizando modelos predictivos para optimizar la propiedad por acre, teniendo en cuenta la ubicación, el clima y los patrones meteorológicos probables para aumentar el rendimiento de los cultivos. Con la plataforma digital, Yara pretende cubrir el 7 por ciento de todas las tierras cultivables del mundo.
Datos para flujos de trabajo – Las empresas pueden automatizar procesos, capacitar a su personal, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la productividad y la eficiencia operativa mediante el rediseño de los flujos de trabajo empresariales para convertirlos en flujos de trabajo inteligentes. Los flujos de trabajo inteligentes son flujos de trabajo automatizados impulsados por IA y otras tecnologías exponenciales respaldadas por los datos, que crean procesos de front, middle y back office más rentables y flexibles. Las organizaciones necesitan aprovechar el conjunto adecuado de datos empresariales para activar flujos de trabajo inteligentes y automatizar procesos. IBM colabora con sus clientes para ofrecerles Digital Integration for Intelligent Workflows (DI4IW), la primera solución del sector que coordina los datos almacenados en grandes aplicaciones empresariales, como SAP, Salesforce y Workday, a través de una API en tiempo real. DI4IW puede reducir el tiempo de desarrollo de flujos de trabajo inteligentes entre un 50 % y un 70 %. Al extraer datos de los sistemas y desarrollar inteligencia, las empresas dan un paso clave en su proceso de transformación digital.
Datos para la experiencia – Muchas empresas se centran en gran medida en mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, las organizaciones también necesitan evolucionar y diseñar casos de uso basados en la experiencia (como aplicaciones, asistentes de IA, etc.) utilizando datos en tiempo real para mejorar la experiencia de los clientes, los empleados y los partners del ecosistema y personalizarla.
IBM colaboró con Royal Bank of Scotland (ahora NatWest Group) para crear una plataforma inteligente con IA y basada en la nube que agregaba datos hipotecarios digitales en tiempo real. Mediante el uso de datos internos de los clientes y datos externos de las pólizas, el banco capacitó a los trabajadores del call center hipotecario para que pudieran ayudar a los clientes durante todo el proceso de compra de una vivienda. Desde la implementación de la herramienta de asistencia hipotecaria digital, RBS ha experimentado una mejora del 20 % en el NPS de los clientes y una reducción del 10 % en la duración de las llamadas. Más información aquí: https://www.ibm.com/es-es/services/client-stories/rbs
Las empresas que no inviertan en datos no solo se perderán los beneficios de utilizarlos, sino que también corren el riesgo de perder clientes y cuota de mercado. Aunque es probable que los competidores de estas empresas utilicen conocimientos para mejorar las experiencias digitales del cliente, los consumidores están cada vez menos satisfechos con las organizaciones que no crean experiencias personalizadas.
Hace cinco años, las organizaciones que se sometían a transformaciones digitales estaban a la vanguardia de la tecnología. Hoy en día, sin embargo, ser una empresa digital es una expectativa, no un factor diferenciador: las organizaciones con experiencia digital crecerán, mientras que otras empresas se quedarán rápidamente atrás. Independientemente del punto en el que se encontraran las organizaciones en su proceso de transformación digital al comienzo de la pandemia, las empresas deben pasar rápidamente a este nuevo modelo de operaciones y servicio al cliente invirtiendo en herramientas que les permitan utilizar uno de sus activos más importantes: sus datos.
