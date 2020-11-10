Por qué invertir en sus datos es ahora más importante que nunca

La arquitectura de datos existente no respalda las altas ambiciones de las empresas de acelerar la innovación digital y la agilidad en un mundo post-COVID. Una estrategia de datos bien planificada para una organización digital ofrece oportunidades de transformación empresarial, reducción de costes, mejora del compromiso y máxima flexibilidad en un entorno multinube.

Por ejemplo, las empresas pueden aprovechar los datos empresariales para desarrollar innovaciones avanzadas basadas en IA utilizando el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el machine learning (ML), el deep learning, las redes neuronales y las capacidades de conversión de voz a texto y de texto a voz. Sin embargo, las empresas deben saber dónde centrar los esfuerzos vitales de conservación de datos. IBM estima que el 80 por ciento del esfuerzo que supone implementar la IA consiste en preparar los datos para su uso.

Durante la última década, el uso y los procesos de los datos han evolucionado significativamente, tanto en términos de tecnología como de casos de uso. Hace diez años, las empresas invertían mucho en un gran número de almacenes de datos que utilizaban bases relacionales, lo que limitaba los casos de uso al análisis tradicional. Aunque muchas empresas comenzaron a migrar a data lakes con fines de ciencia de datos, los almacenes siguieron siendo una piedra angular.

A pesar de las importantes inversiones realizadas en datos empresariales, la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para integrar almacenes o data marts aislados y obsoletos. Las empresas tampoco son capaces de utilizar de forma eficaz las enormes cantidades de datos semiestructurados y no estructurados que no se han utilizado históricamente. Según el estudio Cognitive Enterprise Study de IBM, menos de 4 de cada 10 organizaciones (40 %) integraron sus datos en toda la empresa y diseñaron e implementaron una arquitectura de datos en toda la organización.

Una arquitectura de datos moderna respaldada por un enfoque de “plataforma de datos” ayuda a orquestar grandes conjuntos de datos en un entorno de nube híbrida. Este enfoque permite crear flujos de trabajo automatizados, plataformas empresariales, experiencias y escalar el valor de los datos para acelerar las iniciativas de IA.

IBM colaboró con una gran empresa sanitaria con sede en EE. UU. que contaba con un costoso almacén de datos heredado para ayudarla a reducir sus gastos y aumentar el valor de sus datos. En las primeras seis semanas de colaboración con IBM, la empresa transformó su almacén de datos en una plataforma capaz de ejecutar 14 permisos de ciencia de datos. Con cerca de mil modelos en la actualidad, la empresa mejoró el proceso de administración de la atención sanitaria para sus clientes y miembros al ampliar el uso de los datos más allá de la elaboración de informes.