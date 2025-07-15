Con los nuevos modelos principales que se lanzan constantemente en la tabla de clasificación de LLM, la carrera para mejorar el rendimiento y la eficiencia en la capa de modelos continúa. Tanto las empresas como las startups están teniendo dificultades para seguir el ritmo.

La IA ya no es un juego de tamaño, donde modelos más grandes significan mejores resultados. Startups como Not Diamond están haciendo que la IA sea más práctica y generalizada desarrollando soluciones rentables que fomentan la eficiencia. Al aprovechar una estrategia abierta, multimodelo y adaptada a su propósito, la tecnología de IA puede escalar en producción y convertirse en verdaderamente transformadora. Sin embargo, seguimos viendo que las empresas tienen dificultades, ya que se enfrentan a una serie de preguntas difíciles:

¿Qué modelo debo elegir para mi aplicación?

¿Cuánto debo gastar?

¿Debo actualizar mi selección de modelos existente?

¿Debo incorporar modelos de razonamiento?

¿Debo entrenar con mis propios datos?

¿Qué instrucciones funcionan mejor para mi banco actual de modelos aprobados?

Estas son las preguntas que IBM está ayudando a los clientes a responder a través de soluciones innovadoras.

El futuro no es un modelo único y monolítico. Es una red de modelos (modulares, eficientes y orquestados de forma inteligente) que impulsan la productividad y el crecimiento.



Ningún modelo es el mejor en todo. Algunos son más rápidos, baratos o mejores para dominios y requisitos reglamentarios específicos. La idea de que un modelo gigante puede resolver todas las tareas es cada vez menos práctica a medida que las necesidades de rendimiento, coste y cumplimiento divergen. Los modelos de código abierto, como LLaMA y Mistral, están ganando terreno.

Mientras tanto, están surgiendo modelos centrados en la empresa para casos de uso especializados y las presiones normativas están impulsando la demanda de soberanía y control de los datos. Las empresas necesitan la flexibilidad necesaria para adaptarse a medida que evoluciona el ecosistema, ya sea para la integración, la generación de códigos o el cumplimiento de la normativa.

La solución no es elegir un único modelo, sino enrutar cada instrucción al modelo adecuado para la tarea. El CEO de Not Diamond lo expresó perfectamente: el mundo ya se ha dado cuenta de que una red de ordenadores es mejor que un único ordenador enorme. Lo mismo ocurrirá con los modelos: una red de modelos superará a un modelo grande.