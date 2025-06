Los líderes de abastecimiento, adquisiciones y gestión de proveedores (SVPM) tienen mucho trabajo por hacer en lo que respecta a incluir un gobierno de la IA responsable en su software y contratos. Un informe reciente de Gartner advierte que los líderes de SPVM que pasan por alto la necesidad de incorporar el gobierno de la IA están exponiendo a su organización a un riesgo significativo.

"La mayoría de los contratos de proveedores de software y en la nube carecen de compromisos explícitos que los hagan responsables de proporcionar IA responsable, mientras que otros contratos incluyen renuncias que eliminan la responsabilidad de los sistemas y resultados irresponsables de IA", dijo Gartner.

Cuando hablo ante un público numeroso y planteo la pregunta ¿Quién debe ser responsable de los resultados de la IA responsable en una organización? Las tres respuestas principales que recibo son bastante preocupantes.

Las tres respuestas más comunes que recibo son: "nadie", "no usamos IA" y "todos". Ninguna de estas respuestas es correcta y todas son preocupantes.

La primera y más común respuesta, que nadie es responsable de los resultados de los modelos de IA, es abiertamente preocupante. En este caso no hay excusa. No debería, no puede ser aceptable que nos conformemos con que no haya ninguna responsabilidad en torno a la IA.

La segunda respuesta, no utilizamos la IA, es irrisoria si tenemos en cuenta que la IA ya se está incorporando a muchas de las licencias de aplicaciones de software empresarial que ya utilizan. Además, demuestra que una organización no está realizando un seguimiento de la IA en su inventario o, lo que es peor, no está comunicando a sus empleados los usos apropiados y no apropiados de la IA. Es un problema importante.

Y la respuesta final, que es responsabilidad de todos, es al menos una respuesta noble. Todos los que tocan un modelo de IA a lo largo de su ciclo de vida son responsables. Sin embargo, si se considera que todo el mundo es responsable del gobierno, ¿se considera realmente que alguien es responsable del gobierno? Debe haber algo más en la responsabilidad de la IA que la idea de que si cada uno se ocupa de su propio gobierno, estaremos bien.