El aumento de las vulneraciones de datos eleva los costes a máximos históricos

Los equipos de seguridad están mejorando en la detección y respuesta a las infracciones de seguridad, pero los atacantes están infligiendo un mayor dolor en los resultados de las organizaciones. El reciente Informe "Cost of a Data Breach" 2024 de IBM reveló que la vulneración media mundial alcanzó un récord de 4,88 millones de dólares. Esto representa un aumento del 10 % desde 2023 y el mayor desde la pandemia.

Si bien el estudio señala que las organizaciones, en promedio, mejoraron su tiempo para identificar y contener las infracciones, el aumento de los costes comerciales aumentó el coste promedio global de las infracciones. Entre los mayores contribuyentes se encuentran los costes empresariales perdidos, los gastos de atención al cliente posteriores a la vulneración (como la creación de help desks y servicios de supervisión de crédito) y el pago de multas reglamentarias. Alrededor del 70 % de las 604 organizaciones estudiadas indicaron que sus operaciones se vieron interrumpidas de manera significativa o moderada.

La nueva investigación, realizada de forma independiente por Ponemon Institute y analizada por IBM, estudió organizaciones vulneradas de 16 países y regiones y de 17 sectores. También incluyó entrevistas con 3556 profesionales de seguridad y negocios de las organizaciones vulneradas. En su decimonovena edición, el informe "Cost of a Data Breach" proporciona información práctica e investigaciones actualizadas, lo que lo convierte en un punto de referencia fundamental para el sector.

Aunque las conclusiones del informe sugieren que algunos daños derivados de una vulneración son inevitables, también destacan varias áreas de riesgo que los equipos de seguridad pueden y deben abordar. Por ejemplo, los hallazgos subrayan la creciente importancia de la IA de seguridad y las tecnologías de automatización para mitigar los impactos de las brechas y reducir los costes asociados a dichas brechas.

A continuación se muestran esas conclusiones y varias otras del informe "Cost of a Data Breach" de 2024.