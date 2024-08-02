Lo que la Ley de IA de la UE ya está cambiando para las empresas

La Ley de IA de la Unión Europea entró en vigor el 1 de agosto. La Ley de IA de la UE es una de las primeras regulaciones sobre inteligencia artificial que se adoptan en uno de los mercados más grandes del mundo. ¿Qué va a cambiar para las empresas?
La Unión Europea (UE) es el primer mercado importante en definir nuevas reglas en torno a la IA.
"El objetivo es convertir a la UE en un centro mundial de IA fiable", según funcionarios de la UE.
La Ley de IA adopta un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que clasifica las aplicaciones en función de su riesgo potencial para los derechos fundamentales y la seguridad. Algunas de las disposiciones más importantes incluyen: la prohibición de ciertas prácticas de IA que se considera que plantean un riesgo inaceptable, normas para desarrollar e implementar ciertos sistemas de IA de alto riesgo y reglas para modelos de IA de uso general (GPAI). Los sistemas de IA que no entran en una de las categorías de riesgo de la Ley de IA de la UE no están sujetos a los requisitos establecidos en la ley (a menudo se denominan categoría de "riesgo mínimo"), aunque algunos pueden tener que cumplir obligaciones de transparencia y deben cumplir otras leyes existentes.
"Es una forma de pragmatismo normativo que tiene como objetivo adaptar las restricciones al nivel de riesgo", afirma Bruno Massot, vicepresidente, asesor jurídico adjunto y director jurídico de IBM Europa.
Según estas nuevas normas, se prohibirán determinadas aplicaciones de IA que amenacen los derechos de los ciudadanos. Estos incluyen sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles, extracción no dirigida de imágenes faciales de internet o imágenes de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial, reconocimiento emocional en el lugar de trabajo y en escuelas, y policía predictiva.
La Ley de IA fue aprobada por el Parlamento de la UE el 22 de abril y por los estados miembros de la UE el 21 de mayo. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio y entró en vigor el 1 de agosto, con diferentes disposiciones de la ley que entrarán en vigor por etapas.
La Ley de IA de la UE seguirá un calendario muy acelerado.
"Está llegando muy rápido, pero no nos sorprende. Los borradores se conocen desde hace tiempo. También es importante ir rápido, ya que la tecnología avanza muy rápido", señala Massot.
En el sexto mes entran en vigor las prohibiciones de las prácticas de IA prohibidas. A partir del noveno mes se aplican los códigos de prácticas. En el duodécimo mes, entran en vigor las normas generales de IA, incluido el gobierno. A los 24 meses, entrarán en vigor las normas para los sistemas de IA de alto riesgo. Por último, 36 meses después de la entrada en vigor, se aplicarán las normas aplicables a los sistemas de IA que sean productos o componentes de seguridad de productos regulados por leyes específicas de la UE.
El incumplimiento de la ley puede dar lugar a fuertes multas, de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual de una empresa.
"Hay una sensación de urgencia", observa Dasha Simons, consultora gerente de IA fiable de IBM. "Dos o tres años pueden parecer mucho tiempo para preparar algunas cosas. Pero si es una organización internacional o multinacional con muchos sistemas de IA en todo el mundo, no es tanto”.
Entonces, ¿por dónde empezar? El primer paso, dice Simons, es determinar qué normas se aplicarán a su negocio.
“La Ley de IA define diferentes normas y definiciones para implementadores, proveedores e importadores. Dependiendo del rol que tenga como empresa, tendrá que cumplir con diferentes requisitos”, explica Simons. "¿Compra modelos y simplemente les cambia el nombre y no cambia el modelo en sí? ¿O en realidad está afinando bastante el modelo? Este es realmente el primer paso".
El segundo paso sería determinar qué sistemas de IA se utilizan en su organización y cuáles son los niveles de riesgo asociados a cada uno de ellos.
"Lo importante es saber dónde quiere centrarse al principio", dice Simons. "Muchas empresas ni siquiera saben qué tipo de sistemas y modelos de IA tienen en producción o en desarrollo".
Realizar esta evaluación ayudará a las empresas a determinar sus prioridades evaluando primero los sistemas prohibidos y luego los de alto riesgo.
“Esto ayudará a determinar qué procesos se deben implementar cuando se lancen nuevos sistemas de IA y a garantizar que ya cumplan con la Ley de IA de manera proactiva, y no como una idea de último momento”.
Simons cree que las normas subrayan la necesidad de que las empresas sean estratégicas con la IA y de que el equipo directivo esté muy involucrado en esta conversación.
"Se necesita experiencia técnica, quizás también la experiencia de un director de privacidad que haya implementado el RGPD. Necesita ese conocimiento sobre la mesa, pero la responsabilidad y la dirección también deben establecerse en el nivel directivo", dice Simons.
La ambición de la Unión Europea es establecer un estándar para el desarrollo de la IA y actuar como un plan para el resto del mundo. La UE ya promulgó una ley integral de protección y seguridad de los datos en 2018 con el RGPD.
La Ley de IA es "la primera regulación en el mundo que está abriendo el camino hacia un desarrollo seguro y centrado en el ser humano de la IA", dijo Dragoș Tudorache, miembro del Parlamento y negociador principal de la Ley de IA, durante una conferencia de prensa.
Se están adoptando numerosas normativas sobre el uso de la IA en todo el mundo.
"La coherencia es importante porque sería complicado [para las empresas] desarrollar diferentes sistemas con restricciones divergentes", cree Massot.
Hans-Petter Dalen, responsable empresarial de EMEA de IBM para watsonx e IA integrable, señala que un cambio interesante será la necesidad de que las organizaciones y empresas que operan en la UE eduquen a sus usuarios o empleados sobre la IA.
“Curiosamente, en la Ley de IA de la UE hay un artículo sobre la alfabetización en IA. Así que toda empresa u organización en el mercado único de la UE que utilice IA tendrá la obligación de educar a sus usuarios y empleados hasta cierto nivel. Todavía no sabemos cuál es el nivel, pero es muy bueno aumentar el nivel básico de lo que es la IA", explica Dalen.
"Un ejemplo en ese ámbito son los sistemas de RR. HH. que ya ofrecen hoy en día la capacidad de seleccionar currículos y recomendar candidatos. Es un caso de uso de alto riesgo e incluye siete requisitos esenciales que debe cumplir. ¿Está usted, como comprador de ese software, lo suficientemente educado en IA como para comprender las preguntas que debe hacer sobre los algoritmos?" pregunta Dalen.
Todavía quedan muchas incógnitas sobre los estándares técnicos que la Ley de IA exigirá.
"Hay siete requisitos esenciales para cumplir con los casos de uso de alto riesgo que están formulados de manera bastante vaga en la propia ley. Y esos siete requisitos han dado lugar a diez solicitudes de normas técnicas que dos de las organizaciones europeas de decisión de estándares están desarrollando ahora", explica Dalen. "Las normas técnicas nos darán claridad sobre cuáles son los requisitos reales del reglamento y esperamos claramente que la implementación de las normas técnicas sea la forma más rápida y barata de lograr el cumplimiento".