Lo que la Ley de IA de la UE ya está cambiando para las empresas

La Unión Europea (UE) es el primer mercado importante en definir nuevas reglas en torno a la IA.

"El objetivo es convertir a la UE en un centro mundial de IA fiable", según funcionarios de la UE.

La Ley de IA adopta un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que clasifica las aplicaciones en función de su riesgo potencial para los derechos fundamentales y la seguridad. Algunas de las disposiciones más importantes incluyen: la prohibición de ciertas prácticas de IA que se considera que plantean un riesgo inaceptable, normas para desarrollar e implementar ciertos sistemas de IA de alto riesgo y reglas para modelos de IA de uso general (GPAI). Los sistemas de IA que no entran en una de las categorías de riesgo de la Ley de IA de la UE no están sujetos a los requisitos establecidos en la ley (a menudo se denominan categoría de "riesgo mínimo"), aunque algunos pueden tener que cumplir obligaciones de transparencia y deben cumplir otras leyes existentes.

"Es una forma de pragmatismo normativo que tiene como objetivo adaptar las restricciones al nivel de riesgo", afirma Bruno Massot, vicepresidente, asesor jurídico adjunto y director jurídico de IBM Europa.

Según estas nuevas normas, se prohibirán determinadas aplicaciones de IA que amenacen los derechos de los ciudadanos. Estos incluyen sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles, extracción no dirigida de imágenes faciales de internet o imágenes de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial, reconocimiento emocional en el lugar de trabajo y en escuelas, y policía predictiva.

La Ley de IA fue aprobada por el Parlamento de la UE el 22 de abril y por los estados miembros de la UE el 21 de mayo. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio y entró en vigor el 1 de agosto, con diferentes disposiciones de la ley que entrarán en vigor por etapas.

La Ley de IA de la UE seguirá un calendario muy acelerado.

"Está llegando muy rápido, pero no nos sorprende. Los borradores se conocen desde hace tiempo. También es importante ir rápido, ya que la tecnología avanza muy rápido", señala Massot.

En el sexto mes entran en vigor las prohibiciones de las prácticas de IA prohibidas. A partir del noveno mes se aplican los códigos de prácticas. En el duodécimo mes, entran en vigor las normas generales de IA, incluido el gobierno. A los 24 meses, entrarán en vigor las normas para los sistemas de IA de alto riesgo. Por último, 36 meses después de la entrada en vigor, se aplicarán las normas aplicables a los sistemas de IA que sean productos o componentes de seguridad de productos regulados por leyes específicas de la UE.

El incumplimiento de la ley puede dar lugar a fuertes multas, de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual de una empresa.