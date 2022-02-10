Debemos comprobar si existe sesgo racial en nuestros modelos de machine learning

Había numerosos proyectos que se estaban gestando dentro de IBM, pero me sentí atraída por uno en particular que buscaba detectar sesgos tanto implícitos como explícitos. Ese proyecto era TakeTwo y se convertiría en uno de los siete proyectos que se lanzaron como proyectos externos de código abierto hace poco más de un año. El proyecto TakeTwo utiliza la comprensión del lenguaje natural para ayudar a detectar y eliminar los sesgos raciales, tanto evidentes como sutiles, en los contenidos escritos. El uso de TakeTwo para detectar frases y palabras que pueden considerarse sesgadas desde el punto de vista racial puede ayudar a los creadores de contenido a mitigar de forma proactiva los posibles sesgos mientras escriben. Permite a los creadores de contenido revisar el contenido que han creado antes de publicarlo, actualmente a través de un editor de texto en línea. Piense en ello como un Grammarly para detectar lenguaje potencialmente racista. TakeTwo está diseñado para aprovechar los directorios de términos inclusivos recopilados por fuentes fiables como la Inclusive Naming Initiative.

TakeTwo no solo me permitió aplicar mi experiencia para mejorar el proyecto, sino que también me brindó la oportunidad de reflexionar sobre algunos de los prejuicios raciales implícitos que podía tener, pero de los que antes no era consciente. Trabajar en TakeTwo fue una forma estupenda de colaborar en una misión importante para el mundo, a la vez que me brindó la oportunidad de reflexionar sobre mí mismo.

Vea la solución en acción: