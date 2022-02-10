Debemos comprobar si existe sesgo racial en nuestros modelos de machine learning

Como científica de datos de IBM® Consulting, he tenido la suerte de trabajar en varios proyectos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes de IBM. Durante mi estancia en IBM, he visto cómo se aplicaba la tecnología a diversos casos de uso que nunca hubiera imaginado posibles, por lo que me entusiasmó dirigir la implementación de la inteligencia artificial para abordar uno de los problemas sociales más insidiosos a los que nos enfrentamos hoy en día: la injusticia racial.
Cuando el movimiento Black Lives Matter comenzó a extenderse por todo el país y el mundo en 2020, inmediatamente me pregunté si mi capacidad para resolver problemas para los clientes podría aplicarse a cuestiones sociales importantes. Con esta idea en mente, decidí buscar oportunidades para unirme a la lucha por la igualdad racial y encontré una comunidad interna de IBM que trabajaba en proyectos que se iban a publicar a través de Call for Code for Racial Justice.
Había numerosos proyectos que se estaban gestando dentro de IBM, pero me sentí atraída por uno en particular que buscaba detectar sesgos tanto implícitos como explícitos. Ese proyecto era TakeTwo y se convertiría en uno de los siete proyectos que se lanzaron como proyectos externos de código abierto hace poco más de un año. El proyecto TakeTwo utiliza la comprensión del lenguaje natural para ayudar a detectar y eliminar los sesgos raciales, tanto evidentes como sutiles, en los contenidos escritos. El uso de TakeTwo para detectar frases y palabras que pueden considerarse sesgadas desde el punto de vista racial puede ayudar a los creadores de contenido a mitigar de forma proactiva los posibles sesgos mientras escriben. Permite a los creadores de contenido revisar el contenido que han creado antes de publicarlo, actualmente a través de un editor de texto en línea. Piense en ello como un Grammarly para detectar lenguaje potencialmente racista. TakeTwo está diseñado para aprovechar los directorios de términos inclusivos recopilados por fuentes fiables como la Inclusive Naming Initiative.
TakeTwo no solo me permitió aplicar mi experiencia para mejorar el proyecto, sino que también me brindó la oportunidad de reflexionar sobre algunos de los prejuicios raciales implícitos que podía tener, pero de los que antes no era consciente. Trabajar en TakeTwo fue una forma estupenda de colaborar en una misión importante para el mundo, a la vez que me brindó la oportunidad de reflexionar sobre mí mismo.
Vea la solución en acción:
Mientras trabajaba en TakeTwo, quedó muy claro que, aunque la solución tiene como objetivo detectar sesgos mediante la recopilación y evaluación de grandes cantidades de datos, es importante reconocer que los propios datos pueden contener sesgos implícitos. Al aprovechar la inteligencia artificial y tecnologías de código abierto como Python, FastAPI, JavaScript y CouchDB, la solución TakeTwo puede seguir evaluando los datos que consume y detectar mejor cuándo existen sesgos en ellos. Por ejemplo, una palabra o frase que puede ser aceptable en Estados Unidos puede no serlo en Japón, por lo que debemos ser conscientes de ello en la medida de lo posible y hacer que nuestra solución funcione en consecuencia. Como apasionada de la ciencia de datos, sé de primera mano que nuestro modelo es tan bueno como los datos que le proporcionamos. En ese sentido, una cosa que he aprendido al trabajar en este proyecto es que necesitamos mejores conjuntos de datos que nos ayuden a entrenar los modelos de machine learning (ML) que sustentan estos sistemas. Los conjuntos de datos de Kaggle han sido un gran punto de partida para nosotros, pero si queremos ampliar el proyecto para combatir el racismo dondequiera que exista, necesitaremos datos más diversos.
En relación con esto, las habilidades necesarias para proyectos como estos van mucho más allá de la ciencia de datos. En concreto, para este proyecto era importante aprovechar los conocimientos de expertos en lingüística que pudieran ayudar a definir algunos de los matices culturales que existen en el lenguaje y que un sistema como TakeTwo debe codificar o ignorar. Solo trabajando de forma interdisciplinar podemos llegar a una solución viable.
El valor que el ML y la IA aportan a la mejora de soluciones como TakeTwo es inspirador. Desde la contratación de empleados hasta la obtención de un préstamo bancario, el ML y la IA están impregnando la forma en que interactuamos entre nosotros y pueden ayudar a garantizar que eliminemos en la medida de lo posible los sesgos raciales en la toma de decisiones empresariales. Como tecnólogos, tenemos la responsabilidad específica de crear modelos que sean honestos, imparciales y que funcionen al más alto nivel posible, de modo que podamos confiar en sus resultados.
Puede ver cómo en IBM estamos mejorando la IA aquí. TakeTwo sigue avanzando en el desarrollo y el refuerzo de su eficacia, y usted puede contribuir a mejorar este proyecto de código abierto. ¡Eche un vistazo a TakeTwo y a todos los demás proyectos de Call for Code for Racial Justice hoy mismo!
Esta publicación forma parte de una serie dedicada al Mes de la Historia Negra que trata sobre la relación entre la inteligencia artificial y la justicia social.
