Para los líderes de marketing, mantenerse a la vanguardia de la IA se ha convertido en un imperativo estratégico. La escala y el alcance de las campañas de marketing omnicanal personalizadas y la amplitud de los datos de la empresa a los que recurren los equipos de marketing en su trabajo crean retos que exigen la implementación de la IA para aumentar el trabajo del equipo de marketing.
A medida que IBM avanza en la innovación en IA generativa, permitiendo a sus clientes y socios escalar su uso, su enfoque es ser constantemente su propio “cliente cero”. Esto permite a la organización beneficiarse de su propia innovación, proporciona una comprensión más profunda del impacto del producto y demuestra el valor de las tecnologías y servicios de IBM. Este compromiso es especialmente evidente dentro del equipo de Marketing, Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de la empresa.
IBM está utilizando la IA generativa no solo para optimizar los procesos actuales, sino también para ampliar sus capacidades futuras. IBM encuestó a toda su organización de Marketing, Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa para solicitar ideas sobre cómo podría utilizar mejor la IA generativa. Entre su interés interno y las iniciativas existentes, dos iniciativas específicas adoptaron un enfoque concreto: la generación de activos de marketing y la búsqueda unificada y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para facilitar la localización.
A muchas organizaciones les resulta difícil producir activos de marketing de alta calidad a escala. Crear contenido que cumpla con las directrices de la marca, se ajuste a los requisitos de cumplimiento normativo y conecte con diversos públicos es una tarea que requiere muchos recursos y que a menudo ejerce una enorme presión sobre los equipos creativos. Por ejemplo, los diseñadores pueden pasar horas adaptando una sola campaña a múltiples formatos de medios. Del mismo modo, los redactores suelen tener dificultades para adaptar los mensajes a diversos segmentos de público y, al mismo tiempo, garantizar la alineación con la voz de la marca.
A medida que el panorama digital sigue evolucionando, la demanda de marketing está aumentando debido a factores como la creciente importancia de las experiencias personalizadas del cliente, la proliferación de canales digitales y la creciente competencia entre sectores. Las empresas están sometidas a una presión constante para relacionarse con los clientes de forma significativa, lo que a menudo requiere un gran volumen de contenidos personalizados entregados a gran velocidad. Esta presión limita la capacidad de centrarse en un trabajo estratégico y de gran valor. Este reto es una clara oportunidad para la innovación a través de la generación de activos impulsados por IA.
La creación de activos exige mucho tiempo y esfuerzo para garantizar la alineación con los estándares de marca, personalización y cumplimiento. Por esta razón, la IA tiene el potencial de ayudar a redactores y diseñadores con componentes no esenciales de su trabajo, maximizando el impacto de su experiencia y horas de trabajo.
IBM Creative Assistant, creado con IBM watsonx, utiliza el poder de la IA generativa para impulsar la creación de contenidos de marketing. Con Creative Assistant, puede acceder a una base de datos completa de información sobre productos de IBM directamente dentro de la herramienta. Es un generador de activos de marketing versátil e inteligente con IA. Creative Assistant utiliza tecnología de IA y plantillas preaprobadas de IBM para ayudar a producir activos pulidos y de marca en una fracción del tiempo requerido tradicionalmente.
IBM Creative Assistant ya ha generado más de 4000 activos, y la empresa busca ampliar aún más sus capacidades.
Aunque IBM Creative Assistant produce contenido de forma eficiente, carece de capacidades de generación de imágenes y vídeos a partir de instrucciones. Este próximo y emocionante paso en la generación de activos no es fácil de implementar. Aunque existen modelos generativos para imágenes y vídeos, garantizar que la generación de activos siga el diseño de IBM y el cumplimiento de la marca es un reto complejo. Los activos de IBM deben cumplir estrictas especificaciones de diseño, legales y éticas.
Para solucionarlo, IBM está considerando un paso intermedio: entrenar modelos de IA para que comprueben el cumplimiento de las imágenes con la marca. Este enfoque es más sencillo que generar imágenes que cumplan con los requisitos de la marca desde cero y se puede aplicar tanto a imágenes de archivo como a imágenes generadas por IA para garantizar resultados aceptables y de alta calidad. Creative Assistant ya incorpora capacidades similares para el texto, como el cumplimiento legal, que ha demostrado ser mucho más sencillo de implementar.
La ampliación de estas capacidades podría aumentar significativamente la eficiencia y reducir los costes. Con el tiempo ahorrado, los IBMers pueden centrarse en redactar informes y orientar la visión creativa, mientras que la IA se encarga de la ardua tarea de crear activos. Este cambio optimiza las horas de trabajo y garantiza que los diseñadores puedan ser más innovadores y centrarse en tareas de alto valor, amplificando su impacto.
Nuestro equipo ha identificado varias capacidades específicas como prioritarias. La generación rápida y de alta calidad de activos tanto para uso interno como externo, que se adhiera a los estándares de marca y diseño de IBM, supondría un importante ahorro de tiempo dado el volumen de activos que IBM debe producir. Además, la expansión a la generación automatizada de texto, vídeo e imágenes presenta mayores oportunidades de personalización para diferentes mercados y segmentos de clientes, produciendo contenidos que resuenan de forma más eficaz con el público objetivo.
El objetivo es permitir que la IA genere activos con la mínima entrada del diseñador, agilizando el proceso creativo. Sin embargo, la puesta en marcha de estas iniciativas sigue siendo compleja, principalmente debido a la escala de la organización y a los requisitos legales de la tecnología de IA. Al adoptar un enfoque gradual y utilizar soluciones intermedias como la comprobación del cumplimiento de las marcas, IBM está bien posicionada para sortear estos retos y desbloquear la próxima ola de eficiencia e innovación en la generación de activos.
Las grandes organizaciones suelen tener dificultades para unificar datos dispares entre sistemas y bases de datos. Los sistemas de recuperación de datos ineficientes provocan silos, desafíos de escalabilidad y reducción de la productividad. Además, con los sistemas fragmentados, la ejecución de tareas requiere conocimientos especializados para localizar datos específicos. Este requisito aumenta la curva de aprendizaje para los nuevos empleados y dificulta que los empleados encuentren de manera eficiente la información que necesitan.
Cualquier solución viable debe sintetizar los datos de estas fuentes sin requerir una migración total de los propios datos. También debe mantener la seguridad y la confidencialidad, revelando los datos apropiados sólo al usuario autorizado correspondiente.
Para hacer frente a estos desafíos, IBM ha desarrollado una capacidad de búsqueda unificada en los últimos 18 meses, extrayendo datos de diversas fuentes, incluidos Slack y repositorios internos. Los datos textuales se almacenan en bases de datos vectoriales, con modelos de IA superpuestos encima para su procesamiento, lo que permite la búsqueda de texto libre en todas las fuentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) internas permiten a los equipos de IBM acceder tanto a los datos vectoriales brutos como al modelo. Esta funcionalidad ya se ha integrado en las herramientas de búsqueda internas, sustituyendo la antigua sintaxis Lucene por consultas de texto libre y contextualizadas. El resultado es una experiencia de búsqueda mucho más eficaz e intuitiva para los empleados de IBM.
Una característica clave de este sistema de búsqueda es que se le ha proporcionado contexto sobre los empleados que lo consultan. Al procesar consultas, la IA tiene en cuenta la función, los permisos y la identidad del usuario, devolviendo solo los datos a los que el individuo está autorizado a acceder. Este mecanismo garantiza la confidencialidad y el cumplimiento de los controles de acceso internos, al mismo tiempo que ofrece resultados de gran relevancia. Es fundamental garantizar que no se devuelven datos confidenciales, por lo que es crucial implementar barreras de acceso basadas en la identidad del usuario.
IBM está trabajando para ampliar estas capacidades para incluir imágenes y vídeos. Esta expansión requiere etiquetas textuales adecuadas para los activos visuales existentes, lo que es crucial para que una IA comprenda estos tipos de medios. Aunque el sistema de gestión de activos de IBM almacena estos recursos digitales, muchos no están correctamente etiquetados. IBM planea utilizar IA para autoetiquetar todos los recursos digitales para abordar esta brecha. Después de completar el proceso de etiquetado, el modelo de búsqueda puede evolucionar hacia un sistema multimodal capaz de devolver imágenes, vídeos, texto y documentos fuente relevantes a través de una única consulta.
Este sistema de búsqueda unificada puede mejorar drásticamente la eficacia al ofrecer a los empleados un acceso universal a la información esencial independientemente del formato. También puede eliminar la necesidad de almacenar documentos en múltiples almacenes de vectores, optimizando la infraestructura de datos de IBM. Además, otros productos internos, como Creative Assistant, pueden integrar la búsqueda unificada como parte de su oferta en lugar de crear y mantener implementaciones separadas de tecnología similar.
Las innovaciones impulsadas por la IA seguirán transformando los flujos de trabajo, permitiendo a los equipos centrarse en tareas estratégicas y de alto valor, mientras que la IA se encarga del trabajo pesado. La búsqueda unificada y los LLM para la localizabilidad permitirán a los empleados encontrar información con facilidad, mientras que la generación avanzada de imágenes y contenido permitirá a los equipos crear activos de alta calidad y compatibles con la marca como nunca antes. Al integrar estas capacidades, IBM no sólo mejora sus operaciones internas, sino que también establece un punto de referencia para ofrecer un valor transformador similar a sus clientes, redefiniendo la forma en que las organizaciones aprovechan la IA para impulsar el impacto.
IBM se asoció con la Stern School of Business de la NYU para implementar cuatro consultores de MBA para un proyecto de un semestre de duración respaldado por el programa de aprendizaje experiencial de Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman y Narissa Moonsammy de Stern trabajaron estrechamente con el equipo de marketing, comunicación y responsabilidad social corporativa de IBM para proporcionar una perspectiva externa de la organización. Los consultores del MBA realizaron una investigación sobre los datos de feedback de los empleados de IBM, realizaron entrevistas con los líderes de IBM y utilizaron la plataforma watsonx de IBM para sintetizar la información obtenida, lo que culminó en una hoja de ruta de IA priorizada para la Organización. Para ayudar a cerrar la brecha mundial de habilidades en IA, IBM se compromete a formar a dos millones de estudiantes en IA para finales de 2026. A través de colaboraciones como esta con NYU Stern y cursos gratuitos de IBM SkillsBuild, estamos llegando a estudiantes de todo el mundo.
