Las grandes organizaciones suelen tener dificultades para unificar datos dispares entre sistemas y bases de datos. Los sistemas de recuperación de datos ineficientes provocan silos, desafíos de escalabilidad y reducción de la productividad. Además, con los sistemas fragmentados, la ejecución de tareas requiere conocimientos especializados para localizar datos específicos. Este requisito aumenta la curva de aprendizaje para los nuevos empleados y dificulta que los empleados encuentren de manera eficiente la información que necesitan.

Cualquier solución viable debe sintetizar los datos de estas fuentes sin requerir una migración total de los propios datos. También debe mantener la seguridad y la confidencialidad, revelando los datos apropiados sólo al usuario autorizado correspondiente.

Para hacer frente a estos desafíos, IBM ha desarrollado una capacidad de búsqueda unificada en los últimos 18 meses, extrayendo datos de diversas fuentes, incluidos Slack y repositorios internos. Los datos textuales se almacenan en bases de datos vectoriales, con modelos de IA superpuestos encima para su procesamiento, lo que permite la búsqueda de texto libre en todas las fuentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) internas permiten a los equipos de IBM acceder tanto a los datos vectoriales brutos como al modelo. Esta funcionalidad ya se ha integrado en las herramientas de búsqueda internas, sustituyendo la antigua sintaxis Lucene por consultas de texto libre y contextualizadas. El resultado es una experiencia de búsqueda mucho más eficaz e intuitiva para los empleados de IBM.

Una característica clave de este sistema de búsqueda es que se le ha proporcionado contexto sobre los empleados que lo consultan. Al procesar consultas, la IA tiene en cuenta la función, los permisos y la identidad del usuario, devolviendo solo los datos a los que el individuo está autorizado a acceder. Este mecanismo garantiza la confidencialidad y el cumplimiento de los controles de acceso internos, al mismo tiempo que ofrece resultados de gran relevancia. Es fundamental garantizar que no se devuelven datos confidenciales, por lo que es crucial implementar barreras de acceso basadas en la identidad del usuario.

IBM está trabajando para ampliar estas capacidades para incluir imágenes y vídeos. Esta expansión requiere etiquetas textuales adecuadas para los activos visuales existentes, lo que es crucial para que una IA comprenda estos tipos de medios. Aunque el sistema de gestión de activos de IBM almacena estos recursos digitales, muchos no están correctamente etiquetados. IBM planea utilizar IA para autoetiquetar todos los recursos digitales para abordar esta brecha. Después de completar el proceso de etiquetado, el modelo de búsqueda puede evolucionar hacia un sistema multimodal capaz de devolver imágenes, vídeos, texto y documentos fuente relevantes a través de una única consulta.

Este sistema de búsqueda unificada puede mejorar drásticamente la eficacia al ofrecer a los empleados un acceso universal a la información esencial independientemente del formato. También puede eliminar la necesidad de almacenar documentos en múltiples almacenes de vectores, optimizando la infraestructura de datos de IBM. Además, otros productos internos, como Creative Assistant, pueden integrar la búsqueda unificada como parte de su oferta en lugar de crear y mantener implementaciones separadas de tecnología similar.

Las innovaciones impulsadas por la IA seguirán transformando los flujos de trabajo, permitiendo a los equipos centrarse en tareas estratégicas y de alto valor, mientras que la IA se encarga del trabajo pesado. La búsqueda unificada y los LLM para la localizabilidad permitirán a los empleados encontrar información con facilidad, mientras que la generación avanzada de imágenes y contenido permitirá a los equipos crear activos de alta calidad y compatibles con la marca como nunca antes. Al integrar estas capacidades, IBM no sólo mejora sus operaciones internas, sino que también establece un punto de referencia para ofrecer un valor transformador similar a sus clientes, redefiniendo la forma en que las organizaciones aprovechan la IA para impulsar el impacto.

IBM se asoció con la Stern School of Business de la NYU para implementar cuatro consultores de MBA para un proyecto de un semestre de duración respaldado por el programa de aprendizaje experiencial de Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman y Narissa Moonsammy de Stern trabajaron estrechamente con el equipo de marketing, comunicación y responsabilidad social corporativa de IBM para proporcionar una perspectiva externa de la organización. Los consultores del MBA realizaron una investigación sobre los datos de feedback de los empleados de IBM, realizaron entrevistas con los líderes de IBM y utilizaron la plataforma watsonx de IBM para sintetizar la información obtenida, lo que culminó en una hoja de ruta de IA priorizada para la Organización. Para ayudar a cerrar la brecha mundial de habilidades en IA, IBM se compromete a formar a dos millones de estudiantes en IA para finales de 2026. A través de colaboraciones como esta con NYU Stern y cursos gratuitos de IBM SkillsBuild, estamos llegando a estudiantes de todo el mundo.