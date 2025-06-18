Desbloquear la experiencia en mainframe con IA

Los sistemas mainframe no van a ninguna parte, pero la experiencia para mantenerlos es cada vez más difícil de encontrar. Los mainframes impulsan casi el 70 % de las cargas de trabajo de TI de producción del mundo, abarcando 28 sectores en más de 70 países. Sin embargo, los conocimientos especializados necesarios para optimizar su rendimiento son cada vez más escasos.

A medida que los profesionales veteranos del mainframe se jubilan, se está formando una creciente brecha de conocimiento. Aunque los planes de estudio modernos de informática tienden a hacer hincapié en lenguajes como Java y Python, que ahora son compatibles con plataformas mainframe como IBM® Z,el verdadero desafío es más profundo.

La escasez de habilidades se centra en comprender la terminología específica del mainframe, los conceptos básicos y los complejos subsistemas que difieren de los que se encuentran en la nube y los entornos distribuidos. Sin embargo, los presupuestos de formación de las empresas suelen priorizar estas arquitecturas sobre los conceptos y diseños de mainframe.

¿El resultado? Una brecha cada vez mayor entre la dependencia continua de mainframe y la reducción del grupo de profesionales que controlan el entorno operativo único de los sistemas de mainframe, como IBM Z. Para los líderes empresariales, este déficit amenaza tanto la continuidad operativa como la capacidad de innovación.