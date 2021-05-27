Las empresas de todo el mundo se están dando cuenta de que generar confianza en la IA es clave para la adopción generalizada de la tecnología. Saben que la confianza en la IA y la capacidad de explicar las decisiones tomadas mediante algoritmos de IA son cruciales para el éxito de su negocio desde el punto de vista de la marca. Según el índice de adopción de IA global de 2021, el 86 % de los profesionales de TI globales están de acuerdo en que es más probable que los consumidores elijan los servicios de una empresa que ofrece transparencia y un marco ético sobre cómo se construyen, gestionan y utilizan sus datos y modelos de IA.

En última instancia, los clientes tienen una mayor confianza en los resultados a través de soluciones de IA fiables arraigadas en los cimientos de datos controlados y herramientas y procesos de IA, la ética de la IA y un ecosistema abierto y diverso.