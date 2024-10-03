Tendencias: el hardware recibe actualizaciones de IA en 2024

El aumento del uso de la inteligencia artificial (IA) en los últimos dos años y medio ha cambiado drásticamente no solo el software sino también el hardware. A medida que el uso de la IA sigue evolucionando, los fabricantes de PC han encontrado en la IA una oportunidad para mejorar los dispositivos de los usuarios finales ofreciendo hardware específico para la IA y comercializándolos como "PC con IA".
Hace unos años, la IA solía depender de hardware que no estaba diseñado explícitamente para la IA. Un ejemplo son los procesadores gráficos. Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia son cruciales en la IA porque manejan el procesamiento paralelo de manera eficiente, lo cual es necesario para el machine learning y el deep learning. Su diseño permite realizar cálculos simultáneos, lo que las hace más eficaces que las CPU para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.
Otro tipo de hardware principal es el Field-Programmable Gate Array (FPGA) de Intel y otras empresas. Un FPGA es un circuito integrado (IC) que puede reprogramarse varias veces. Esa flexibilidad hace que sea ideal para las tareas de IA. Los FPGA aceleran las tareas de deep learning y machine learning. Proporcionan opciones de personalización de hardware que imitan el comportamiento de las GPU o ASIC.
Los FPGA se pueden integrar con marcos de IA populares como TensorFlow y PyTorch utilizando herramientas como la suite de Intel FPGA IA y el kit de herramientas OpenVINO.
Los FPGA se utilizan en los sectores de la automoción, la sanidad y otros sectores. Son útiles en escenarios de edge computing donde las capacidades de IA deben implementarse cerca de la fuente de datos para una toma de decisiones más rápida y una latencia reducida.
Y otro tipo son los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC). Un ejemplo son las unidades de procesamiento de tensores (TPU) de Google. Las TPU son ASIC personalizados desarrollados por Google para acelerar las cargas de trabajo de machine learning. Están optimizados para TensorFlow y se utilizan ampliamente en los centros de datos de Google.
El lanzamiento de ChatGPT por OpenAI el 30 de noviembre de 2022 cambió la relación del público y de los sectores con la IA. ChatGPT ganó rápidamente una enorme popularidad, atrayendo a más de un millón de usuarios en cinco días desde su lanzamiento. En enero de 2023, había alcanzado los 100 millones de usuarios, lo que la convertía en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia.
Y lo que es más importante, el éxito desbocado de ChatGPT en la cultura general cambió la financiación de empresas a favor de las startups de IA. Grandes gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta aceleraron el desarrollo y la disponibilidad pública de sus ofertas, y Silicon Valley vio rápidamente la aparición de empresas como Anthropic y Perplexity que ofrecían herramientas de IA.
Ahora, los fabricantes de ordenadores están invirtiendo en ordenadores con capacidad de IA que hacen hincapié en la IA híbrida y la inteligencia integrada en el dispositivo. La integración de la IA en ordenadores personales se facilita gracias a la aparición de chipsets especializados de IA, como unidades de procesamiento neuronal (NPU), que mejoran la capacidad de los PCs para realizar tareas de IA localmente.
Se espera que este cambio tenga un impacto significativo en el mercado de los PCs. Alrededor del 60 % de los PCs comercializados en 2027 serán aptos para la IA, según Canalys.
Los PCs con IA están diseñados para ejecutar eficazmente cargas de trabajo de IA mediante una combinación de CPU, GPU y NPU, lo que les permite gestionar tareas como los modelos de IA generativa con mayor eficacia que las generaciones anteriores de PCs. Esta optimización permite a los PCs con IA ejecutar aplicaciones de IA con un mayor rendimiento, eficiencia energética y privacidad al procesar los datos localmente en lugar de depender de soluciones basadas en la nube.
Algunos critican esta categoría como un truco de marketing y señalan que muchos usuarios finales utilizan IA generativa a través de chatbots basados en la nube.
Hoy en día, el público piensa en la IA como modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que se ejecutan en la nube y se utilizan como chatbots. Con el tiempo, el poder y el uso de la IA por parte de los usuarios finales se darán cada vez más a través de características integradas y aplicaciones mejoradas con IA.
Según Chris Howard, jefe global de investigación de Gartner, la IA también implicará más modelos de lenguaje pequeños (SLMs) que impulsen casos de uso no relacionados con chatbots que funcionen cerca del edge en lugar de la nube.
El procesamiento de la IA se realizará cada vez más cerca del usuario y más cerca del edge. Y esto significa que la tendencia del hardware específico para la IA no hará más que crecer.
Una de las más destacadas es la introducción de los PC Copilot+ de Microsoft, una nueva categoría de PC con Windows diseñada específicamente para la IA. Estos PCs cuentan con un nuevo silicio capaz de realizar más de 40 billones de operaciones por segundo (TOPS), lo que proporciona una duración de la batería durante todo el día y acceso a modelos avanzados de IA. La arquitectura de estos dispositivos integra una NPU de alto rendimiento junto con la CPU y la GPU, lo que mejora sus capacidades de IA. Esta configuración permite nuevas experiencias, como la generación de imágenes de IA en tiempo real, la traducción de idiomas y funcionalidades de búsqueda avanzada como la característica "Recall", que registra y analiza la actividad del dispositivo para mejorar la interacción del usuario con los modelos de IA.
Microsoft también ha colaborado con los principales socios OEM, incluidos Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y Samsung, para llevar al mercado estos dispositivos mejorados con IA.
Apple ha realizado varios cambios de hardware para acomodar y potenciar las capacidades de IA en sus dispositivos. Un desarrollo significativo es la integración del silicio Apple, diseñado específicamente para manejar procesamiento avanzado de IA. Esto incluye el uso de motores neuronales especializados en dispositivos como el iPhone 15 Pro, que están optimizados para tareas de IA como el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural. Estos motores neuronales mejoran la eficiencia y la velocidad de las operaciones de IA, permitiendo funciones como la traducción de idiomas en tiempo real y el reconocimiento de imágenes.
Google ha realizado varios cambios en su hardware para adaptarse a la IA. Uno de los pasos importantes incluye desarrollar e integrar su propio hardware para ser compatible con modelos de IA como Gemini. Esto indica un cambio de confiar en chips externos a utilizar tecnología patentada para mejorar las capacidades de la IA.
Google incluso ha reorganizado sus equipos internos para integrar mejor la IA en todos sus productos. Esta reorganización ha llevado a la creación de un nuevo equipo de plataformas y dispositivos, que ha consolidado varios productos de Google, como Pixel, Android, Chrome y ChromeOS, bajo una sola dirección. Este movimiento pretende acelerar la integración de la IA y mejorar la sinergia entre el hardware y el software.
La revolución de la IA generativa comenzó en noviembre de 2022 y dio lugar a grandes cambios de hardware para acomodar los casos de uso de IA que consumen mucha energía. La reciente adaptación de la IA al hardware es solo el principio, sin duda. Podemos esperar que el hardware específico de IA llegue más allá de los PCs y los teléfonos y se traslade a wearables, Internet de las cosas y más.
