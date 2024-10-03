Tendencias: el hardware recibe actualizaciones de IA en 2024

Hace unos años, la IA solía depender de hardware que no estaba diseñado explícitamente para la IA. Un ejemplo son los procesadores gráficos. Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia son cruciales en la IA porque manejan el procesamiento paralelo de manera eficiente, lo cual es necesario para el machine learning y el deep learning. Su diseño permite realizar cálculos simultáneos, lo que las hace más eficaces que las CPU para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.

Otro tipo de hardware principal es el Field-Programmable Gate Array (FPGA) de Intel y otras empresas. Un FPGA es un circuito integrado (IC) que puede reprogramarse varias veces. Esa flexibilidad hace que sea ideal para las tareas de IA. Los FPGA aceleran las tareas de deep learning y machine learning. Proporcionan opciones de personalización de hardware que imitan el comportamiento de las GPU o ASIC.

Los FPGA se pueden integrar con marcos de IA populares como TensorFlow y PyTorch utilizando herramientas como la suite de Intel FPGA IA y el kit de herramientas OpenVINO.

Los FPGA se utilizan en los sectores de la automoción, la sanidad y otros sectores. Son útiles en escenarios de edge computing donde las capacidades de IA deben implementarse cerca de la fuente de datos para una toma de decisiones más rápida y una latencia reducida.

Y otro tipo son los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC). Un ejemplo son las unidades de procesamiento de tensores (TPU) de Google. Las TPU son ASIC personalizados desarrollados por Google para acelerar las cargas de trabajo de machine learning. Están optimizados para TensorFlow y se utilizan ampliamente en los centros de datos de Google.