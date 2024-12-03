Acceso de terceros: el riesgo que se pasa por alto para su plan de protección de datos

Las infracciones de terceros suelen tener implicaciones significativas en el cumplimiento normativo. Una preocupación clave son los datos invisibles, datos que las organizaciones ni siquiera saben que existen. De hecho, el 35 % de las vulneraciones implican datos invisibles, lo que complica los esfuerzos de seguimiento y protección. La propagación de datos en múltiples entornos, una condición presente en el 40 % de las vulneraciones, intensifica aún más este desafío. Como resultado, las vulneraciones de datos invisibles son un 16 % más costosas y tardan más en identificarse y contenerse.

Para abordar estos riesgos de cumplimiento, más organizaciones están recurriendo a las soluciones DSPM. Al ofrecer visibilidad continua sobre el acceso a datos y su uso, la DSPM ayuda a las empresas a mantener el cumplimiento de las normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico y el Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS). Las herramientas de DSPM permiten a las organizaciones identificar y corregir de forma rápida y eficiente posibles infracciones, en particular las derivadas de infracciones de terceros, lo que ayuda a proteger los datos confidenciales y cumplir con las obligaciones normativas.

Tome el control del acceso a datos de terceros con Guardium DSPM de IBM. Esta solución ofrece características únicas diseñadas para abordar las complejidades de los entornos de nube modernos: