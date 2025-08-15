Tanto los ggestores como los empleados se esfuerzan por adaptarse a un ritmo mundial incesante. La combinación del teletrabajo, la influencia de la IA en el mundo empresarial y la escasez de talento mundial han dejado a los departamentos de RR. HH. en un momento crítico, afirma Morick.

"Estamos viendo presiones presupuestarias en todas las organizaciones. El departamento de RR. HH., como centro operativo, lo está notando. Así que la pregunta es: ¿cómo pueden utilizar la IA y la automatización para agilizar sus operaciones y devolver parte de ese coste?"

En parte, debido a estas presiones presupuestarias y a una cultura de consolidación, gran parte del liderazgo en coaching se ha trasladado a los directivos, dice Morick. Muchos directivos hoy en día, dice, desempeñan funciones duales.

"Así que eres gestor en el día a día, pero también eres entrenador. Se espera que las personas, a medida que ascienden en la organización, sean entrenadores eficaces". Este tipo de progresión profesional no es necesariamente algo que interese a los directivos o para lo que estén formados. "Al final se abre una brecha en el liderazgo".