El vehículo definido por software: la arquitectura detrás de la próxima evolución de la industria de la automoción

La capa de infraestructura

Esta capa incluye no solo el vehículo, sino también los equipos de telecomunicaciones, las unidades en carretera, los sistemas de ciudades inteligentes y componentes similares, así como diversos sistemas backend de los fabricantes de equipos originales (OEM). Todos estos elementos forman parte de un proceso cíclico en el que los datos del vehículo se utilizan para el desarrollo, el funcionamiento y los servicios. Basándose en los conocimientos de estos datos, el nuevo software se entrega a los vehículos a través de actualizaciones inalámbricas.

La capa de plataforma en la nube híbrida

En el enfoque de IBM, una plataforma uniforme basada en Linux y Kubernetes se extiende desde el vehículo hasta el edge del sistema backend. Es compatible con Red Hat Enterprise Linux y Red Hat Openshift, lo que permite que el software se distribuya de forma flexible en forma de contenedores de software, siguiendo el principio de "crear una vez, implementar en cualquier lugar". El software se puede desarrollar y probar en el backend antes de implementarlo fácilmente en el vehículo o la infraestructura. Todo esto proporciona una flexibilidad sin precedentes.

La estandarización a través de la abstracción del software de aplicación en forma de contenedores conduce a una mejor capacidad de mantenimiento y portabilidad del software, lo que se traduce en una mayor productividad de los desarrolladores. El enfoque de nube híbrida se complementa con el IBM® Edge Application Manager, que permite a los OEMs escalar y operar soluciones edge de forma autónoma, junto con la plataforma IBM Embedded Automotive, un tiempo de ejecución Java optimizado para uso en vehículos.

La capa de IA y datos

Los modelos de IA han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en funcionalidades de vehículos como ADAS/AD. Algunos fabricantes de equipos originales, como Honda, utilizan la IA para la gestión del conocimiento con el fin de ofrecer automóviles más seguros y personalizados. En cuanto a la operación de vehículos, la IA se aplica actualmente en ciberseguridad para analizar eventos e incidentes de seguridad entrantes, así como en el análisis de datos telemáticos para obtener conocimiento sobre las experiencias de conducción.

En la actualidad, la IA generativa puede mejorar en gran medida el desarrollo y la operación del SDV mediante la generación automática de artefactos como casos de prueba, modelos de arquitectura y código fuente. Esto requiere un portfolio de productos de IA, como IBM watsonx, para gestionar varios modelos fundacionales optimizados para cada caso de uso, crear modelos fundacionales personalizados basados en los estándares de propiedad de los clientes y evitar que los datos de ingeniería se incorporen a los modelos básicos públicos de código abierto que la competencia pueda aprovechar. Además, tecnologías como IBM Distributed API de IA permiten a los OEM optimizar la implementación y el uso de modelos de IA en dispositivos edge como vehículos.

La capa de seguridad

Los OEM adoptan cada vez más un marco zero trust para la ciberseguridad para contrarrestar las amenazas externas e internas en los entornos de desarrollo, operaciones y entornos empresariales. Un elemento central en la seguridad vehicular es el Centro de Operaciones de Seguridad de Vehículos, donde IBM QRadar Suite puede utilizarse para la detección de amenazas y la orquestación, automatización y respuesta de seguridad.

Los OEM también necesitan cifrar los mensajes dentro de un vehículo y todas las demás comunicaciones que se extienden más allá de él. Esto se puede lograr a través de IBM Enterprise Key Management Foundation. Por último, IBM X-Force Red proporciona ofertas de pruebas específicas para la automoción.

La capa de productos de IA

Una plataforma de desarrollo moderna, como IBM Engineering Lifecycle Management, permite a la industria de la automoción practicar el desarrollo ágil de software en un entorno CI/CD moderno. Proporciona ingeniería de requisitos trazables, ingeniería de sistemas basada en modelos y pruebas, facilitando la colaboración, gestionando la complejidad del producto, aplicando conocimientos basados en datos y asegurando el cumplimiento. Además, la ingeniería de IA, respaldada por portfolios como watsonx, permite una experiencia del cliente personalizada. Las soluciones de gestión de datos de ingeniería ayudan a los clientes a gestionar los extensos datos necesarios para el desarrollo de la conducción autónoma, como se ilustra en este caso de éxito de Continental. Plataformas inteligentes, como IBM Cloud Pak para la automatización de redes, permiten la automatización y orquestación de las operaciones de red, especialmente relevantes para las operadoras de telecomunicaciones en la infraestructura. En el backend, IBM Connected Vehicle Insight ayuda a los fabricantes a crear sus casos de uso de vehículos conectados.

Igualmente importante, los SDV requieren muchas tecnologías especializadas de diferentes proveedores, por lo que la colaboración del ecosistema desempeña un papel importante en la arquitectura SDV.

En última instancia, cada componente en la arquitectura desempeña un papel bien definido para garantizar la mejor experiencia posible para los controladores y pasajeros, consolidando el SDV como la próxima evolución de la industria de la automoción.

