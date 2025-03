La ciencia de la consultoría: cómo la IA está cambiando para siempre el modelo de consultoría

De acuerdo con el reciente estudio Consulting reimagined, powered by AI, del Institute for Business Value (IBV) de IBM, el 86% de las empresas que contratan consultorías buscan activamente servicios que incorporen IA y activos tecnológicos, y el 89% de los clientes esperan ahora que los servicios de consultoría incorporen IA para mejorar la calidad y la productividad.