La modernización del mainframe se refiere al proceso de transformación de los sistemas, las aplicaciones y la infraestructura del mainframe heredados para alinearlos con la tecnología moderna y los estándares empresariales. Este proceso desbloquea el poder de los sistemas mainframe, lo que permite a las organizaciones utilizar sus inversiones existentes en tecnología mainframe y capitalizar los beneficios de la modernización. Al modernizar los sistemas mainframe, las organizaciones pueden mejorar la agilidad, aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente.

La modernización del mainframe permite a las organizaciones aprovechar las últimas tecnologías y herramientas, como el cloud computing, la inteligencia artificial, el machine learning y DevOps, para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. Los sistemas mainframe modernizados pueden integrarse de manera fluida con otros sistemas, aplicaciones y fuentes de datos, lo que permite la creación de nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos.

Además, la modernización ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos del envejecimiento del personal, reducir el costo de mantenimiento y operaciones, y mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Al desbloquear el poder de la modernización del mainframe, las organizaciones pueden conseguir importantes beneficios empresariales, mejorar la competitividad y mantener su posición en el mercado.

Migrar un sistema mainframe a una plataforma diferente, como un sistema basado en la nube o distribuido, puede ser un proceso complejo y arriesgado. La modernización, por otro lado, permite a las organizaciones conservar el valor de sus inversiones existentes en tecnología mainframe al tiempo que cosechan los beneficios de la modernización.