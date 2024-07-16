La modernización del mainframe se refiere al proceso de transformación de los sistemas, las aplicaciones y la infraestructura del mainframe heredados para alinearlos con la tecnología moderna y los estándares empresariales. Este proceso desbloquea el poder de los sistemas mainframe, lo que permite a las organizaciones utilizar sus inversiones existentes en tecnología mainframe y capitalizar los beneficios de la modernización. Al modernizar los sistemas mainframe, las organizaciones pueden mejorar la agilidad, aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente.
La modernización del mainframe permite a las organizaciones aprovechar las últimas tecnologías y herramientas, como el cloud computing, la inteligencia artificial, el machine learning y DevOps, para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. Los sistemas mainframe modernizados pueden integrarse de manera fluida con otros sistemas, aplicaciones y fuentes de datos, lo que permite la creación de nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos.
Además, la modernización ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos del envejecimiento del personal, reducir el costo de mantenimiento y operaciones, y mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Al desbloquear el poder de la modernización del mainframe, las organizaciones pueden conseguir importantes beneficios empresariales, mejorar la competitividad y mantener su posición en el mercado.
Migrar un sistema mainframe a una plataforma diferente, como un sistema basado en la nube o distribuido, puede ser un proceso complejo y arriesgado. La modernización, por otro lado, permite a las organizaciones conservar el valor de sus inversiones existentes en tecnología mainframe al tiempo que cosechan los beneficios de la modernización.
A través de la asociación entre IBM y Microsoft, las organizaciones ahora pueden hacer que las funciones y datos comerciales de Mainframe estén disponibles para aplicaciones y servicios que se ejecutan en Azure a través de (nuevas) API y, además, integrarse con software empresarial popular y más a través de Azure Logic Apps.
El uso de API para modernizar un entorno de mainframe puede aportar beneficios significativos a una organización. En primer lugar, permite integrar tecnologías y herramientas modernas con los sistemas mainframe existentes. Así, la organización puede aprovechar los últimos avances tecnológicos y mejorar la eficiencia y eficacia de sus operaciones. Las API permiten integrar aplicaciones móviles, cloud computing e inteligencia artificial con el mainframe, lo que proporciona una solución más completa y moderna.
Además, las API pueden ayudar a mejorar la experiencia del usuario al permitir el desarrollo de interfaces y paneles de control fáciles de usar que proporcionan acceso en tiempo real a datos y servicios del mainframe, mejorando la productividad y las capacidades de toma de decisiones. Estas API, que pueden crearse usando IBM z/OS Connect, pueden integrarse con Azure API Management. Azure API Management es un servicio totalmente gestionado que ayuda a las organizaciones a publicar, proteger y gestionar API para sus aplicaciones. Proporciona un conjunto completo de herramientas y características para crear, monitorizar y controlar el ciclo de vida de las APIs.
Estas API se pueden utilizar para crear aplicaciones móviles o web mediante Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform Power Apps es una opción low-code o no-code para crear una interfaz de usuario web que se conecta a los servicios desarrollados anteriormente.
Azure Logic Apps ofrece otra forma para que los desarrolladores modernicen las aplicaciones de mainframe, incluida la integración con software empresarial popular, procesamiento en tiempo real, capacidades de machine learning y rentabilidad. Permite a los desarrolladores automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos, liberando recursos del mainframe para tareas más críticas y mejorando la eficacia general.
Ofrecer ofertas personalizadas que puedan atraer a los clientes y diferenciarlos es un objetivo clave para la mayoría de las empresas. Cada vez más, esto requiere el intercambio en tiempo real de información entre las aplicaciones de actividad principal que se ejecutan en el mainframe y las aplicaciones digitales de interfaz que se ejecutan en Microsoft Azure. Todo esto sin interrumpir las aplicaciones de actividad principal ni los acuerdos de nivel de servicio (SLA) asociados.
Con IBM Z Digital Integration Hub, los desarrolladores pueden consolidar y seleccionar la información almacenada en el mainframe. En lugar de trasladar a la nube todos los datos sin procesar procedentes de las numerosas aplicaciones centrales y de las fuentes de datos relacionadas, pueden utilizar tecnologías optimizadas para mainframes. Estas tecnologías pueden comunicar y almacenar esa información seleccionada/agregada en la memoria y mostrar esa información a través de varias interfaces basadas en estándares, incluso a través de mecanismos basados en eventos como Kafka o API basadas en estándares abiertos.
IBM Z Digital Integration Hub puede configurarse en un enfoque basado en eventos para compartir proactivamente información seleccionada a través de flujos de eventos Kafka a Microsoft Fabric. A medida que se procesan nuevas transacciones de interés en el sistema de registro, las notificaciones de cuenta se pueden procesar a través de estos flujos de eventos. Esto puede activar los flujos de Data Activator para emitir la notificación a las aplicaciones y consumidores posteriores. La combinación de las capacidades de Microsoft Fabric e IBM zDIH permite a los clientes desarrollar rápidamente nuevas soluciones utilizando información casi en tiempo real de IBM Z.
Los líderes de TI tienen la tarea de integrar y ampliar las capacidades del mainframe para impulsar la agilidad y la innovación empresarial. De hecho, cuatro de cada cinco organizaciones creen que deben modernizar rápidamente las aplicaciones basadas en mainframe para seguir el ritmo de la competencia. Sin embargo, el reto consiste en encontrar el mejor enfoque para la modernización de aplicaciones, uno que ofrezca el mejor ROI.
IBM Consulting puede ayudarle a diseñar una estrategia de nube híbrida con un único modelo operativo integrado, que incluye prácticas ágiles comunes e interoperabilidad de aplicaciones entre IBM Z, Microsoft Azure y mainframes. IBM coloca aplicaciones y datos en la plataforma adecuada y ayuda a mantenerlos seguros, cifrados y resilientes. Se trata de una plataforma de nube híbrida ágil y perfectamente integrada con IBM Z como núcleo. IBM Consulting trabaja para acelerar la modernización de aplicaciones mainframe, desarrollar aplicaciones Azure e impulsar la automatización de TI con IBM Z y Azure. El enfoque conjunto permite a las empresas innovar más rápidamente, maximizar el valor de la inversión y reducir la necesidad de conocimientos especializados.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de su mainframe e impulsar el éxito empresarial. Haga clic en el siguiente enlace para descubrir los beneficios de la modernización del mainframe y programe una conversación con nuestros expertos para explorar cómo IBM puede ayudarle a alcanzar sus objetivos.