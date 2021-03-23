Con todo lo que se habla sobre la adopción de soluciones en la nube, es fácil suponer que la infraestructura de TI en las instalaciones está perdiendo popularidad. Sin embargo, el reciente estudio de IBM y Forrester Consulting “The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy", descubrió que la infraestructura local todavía tiene una fuerte presencia para muchas empresas. El estudio descubrió que "las empresas planean aumentar las inversiones en infraestructura local, y el 85 % de los responsables de la toma de decisiones de TI (ITDM) en nuestra encuesta están de acuerdo en que la infraestructura local es fundamental para sus estrategias de nube híbrida". De hecho, el 75 % de los responsables de la toma de decisiones de TI planean aumentar su inversión en infraestructura en los próximos dos años.

Desafortunadamente, los planes no siempre se cumplen. Las actualizaciones de infraestructura en las instalaciones suelen ser de las primeras cosas que se impulsan según las necesidades presupuestarias, la prioridad del proyecto o eventos inesperados y disruptivos (como la COVID-19). El estudio de Forrester reveló que el 70 % de las organizaciones que respondieron han retrasado las actualizaciones de infraestructura al menos unas cuantas veces en los últimos cinco años o más (frente al 61 % en 2019).

Cuando se analizan los proyectos y las prioridades de TI, la actualización de la infraestructura en las instalaciones es un candidato fácil para el retraso. No es un proyecto nuevo y llamativo y puede que sea difícil justificar el coste para el equipo directivo. Al hacer malabarismos con varios proyectos o la necesidad de recortar el presupuesto, los equipos de TI pueden considerar la ecuación riesgo/recompensa por no actualizar la infraestructura local existente. Se llega a la decisión de que todo funciona lo suficientemente bien por ahora. Lo que a menudo no se tiene en cuenta es que existen riesgos de seguridad asociados con este equipo. De hecho, el estudio de Forrester reveló que la mitad de los responsables de la toma de decisiones de TI detectaron problemas de seguridad y vulnerabilidades en la infraestructura tras una actualización retrasada.