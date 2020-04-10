American Banker publicó cinco preguntas sobre hacia dónde se dirige el sector de la blockchain. Sin embargo, la respuesta a estas preguntas es mucho más sencilla de lo que uno puede imaginar… ¡la blockchain está lista para ser utilizada por empresas y gobiernos hoy mismo!

P: ¿Qué esperan los bancos?

R: Las instituciones financieras se han posicionado a la vanguardia de la tecnología de blockchain. El ahorro de costes por sí solo, en algunos proyectos, podría suponer decenas de miles de millones de dólares al año. Los tiempos de liquidación podrían pasar de días a minutos, acercándose casi a T+0.

P: ¿Se sumarán los reguladores?

A: Como Jerry Cuomo, el vicepresidente de tecnología blockchain de IBM, le dijo al Congreso durante la audiencia, Más allá de Bitcoin: aplicaciones emergentes para la tecnología blockchain: “Los usos potenciales para la tecnología blockchain son mucho más amplios que las criptomonedas. IBM ha participado en más de 400 proyectos de blockchain en la cadena de suministro, el gobierno, la sanidad, el transporte, los seguros, los productos químicos, el petróleo y más. Y a partir de esas experiencias, IBM ha desarrollado tres beneficios clave: creemos que blockchain es una tecnología que podría cambiar radicalmente la forma en que interactúan las empresas y el gobierno; la blockchain debe estar abierta para fomentar una amplia adopción, la innovación y la interoperabilidad; y la blockchain está lista para las empresas y el gobierno hoy en día". Estas observaciones y las siguientes recomendaciones tuvieron muy buena acogida y uno de los copresentadores de Jerry, Frank Yiannas, fue seleccionado subcomisario de Política Alimentaria y Respuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

P: ¿Ayudaría un entorno aislado de blockchain estadounidense?

R: “Un entorno aislado puede ser útil”, dijo Hester Peirce, comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores. “Pero no quieres que los padres en el entorno aislado construyan el castillo de arena. Normalmente quieres que los niños lo descubran por sí mismos. El proceso creativo cambia cuando los reguladores le vigilan”.

P: ¿Son necesarios los bancos en un mundo de blockchain?

R: La locura por el Bitcoin llevó a algunos a creer que los bancos ya no son necesarios para transferir dinero de forma segura a nivel mundial. Sin embargo, los bancos no están de acuerdo. La investigación mostró, en un informe conjunto entre IBM Blockchain y la OMFIF: “Más allá del horizonte inmediato, muchos participantes del sector ven un potencial significativo de la DLT para aumentar la eficiencia y reducir los costes de conciliación en la compensación y liquidación de valores. Una reciente empresa conjunta entre el Deutsche Bundesbank y la Deutsche Borse, que desarrolló un prototipo funcional de una plataforma de liquidación de valores basada en DLT que logra la entrega frente a la liquidación de pagos de monedas digitales y valores, representa un progreso en esta área”.

P: ¿Quién tiene la culpa si la blockchain sale mal?

R: American Banker afirma: “Si la blockchain reemplazara el sistema financiero actual, los desarrolladores podrían enfrentar la misma responsabilidad fiduciaria que los bancos. Cómo sería ese deber es un debate polémico en el sector. Algunos dicen que todo se reduce a priorizar entre el 'deber de cuidado' y el 'deber de lealtad'. El primero consiste en no hacer daño, pero el segundo consiste en servir a los mejores intereses del cliente”.