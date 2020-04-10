En marzo de 2010, Bitcoin tenía un valor inferior a un céntimo. Menos de una década después, cada Bitcoin tenía un valor de casi 20 000 dólares y los primeros inversores conducían Lamborghinis. Y aunque la emoción en torno a Bitcoin siempre estará intrínsecamente ligada al precio, su ubicuidad llevó a la blockchain, la tecnología que protege las criptomonedas, a convertirse en el centro de atención tecnológica.
Las habilidades en blockchain se convirtieron en una de las competencias más demandadas del mundo, con una demanda que aumentó casi un 2000 por ciento entre 2017 y 2020.
David Furlonger, vicepresidente distinguido de Investigación de Gartner ha dicho: “El 60 % de los CIO en la Gartner 2019 CIO Agenda Survey dijeron que esperaban algún nivel de adopción de tecnologías blockchain en los próximos tres años”. Tanto si es un alcista como un bajista de Bitcoin, no se puede negar que con cada nuevo caso de uso de blockchain, hay un entusiasmo creciente por lo que sigue para blockchain.
Según Blockchain for Dummies, “Blockchain es un registro compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de las transacciones y el seguimiento de los activos en una red empresarial. Un activo puede ser tangible (una casa, un coche, dinero en efectivo, un terreno) o intangible (propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marca). Prácticamente cualquier cosa de valor puede rastrearse y negociarse en una red de blockchain, reduciendo el riesgo y los costes para todos los implicados”.
Hay varias formas de construir una red de blockchain: pueden ser públicas, donde cualquiera puede unirse, privadas, donde una organización gobierna la red, autorizadas, donde los participantes necesitan obtener una invitación o permiso para unirse, o construidas y mantenidas por un consorcio de organizaciones.
Forrester Research, una empresa de investigación, ha identificado cuatro preguntas para organizaciones y sectores antes de considerar una solución de blockchain:
Si la respuesta a todas estas preguntas es “sí”, una solución de blockchain puede tener sentido. Forrester también recomienda que los sectores piensen a lo grande pero comiencen poco a poco. Los clientes de IBM ya están transformando sus sectores utilizando la tecnología IBM® Blockchain y viendo resultados empresariales reales.
American Banker publicó cinco preguntas sobre hacia dónde se dirige el sector de la blockchain. Sin embargo, la respuesta a estas preguntas es mucho más sencilla de lo que uno puede imaginar… ¡la blockchain está lista para ser utilizada por empresas y gobiernos hoy mismo!
R: Las instituciones financieras se han posicionado a la vanguardia de la tecnología de blockchain. El ahorro de costes por sí solo, en algunos proyectos, podría suponer decenas de miles de millones de dólares al año. Los tiempos de liquidación podrían pasar de días a minutos, acercándose casi a T+0.
A: Como Jerry Cuomo, el vicepresidente de tecnología blockchain de IBM, le dijo al Congreso durante la audiencia, Más allá de Bitcoin: aplicaciones emergentes para la tecnología blockchain: “Los usos potenciales para la tecnología blockchain son mucho más amplios que las criptomonedas. IBM ha participado en más de 400 proyectos de blockchain en la cadena de suministro, el gobierno, la sanidad, el transporte, los seguros, los productos químicos, el petróleo y más. Y a partir de esas experiencias, IBM ha desarrollado tres beneficios clave: creemos que blockchain es una tecnología que podría cambiar radicalmente la forma en que interactúan las empresas y el gobierno; la blockchain debe estar abierta para fomentar una amplia adopción, la innovación y la interoperabilidad; y la blockchain está lista para las empresas y el gobierno hoy en día". Estas observaciones y las siguientes recomendaciones tuvieron muy buena acogida y uno de los copresentadores de Jerry, Frank Yiannas, fue seleccionado subcomisario de Política Alimentaria y Respuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
R: “Un entorno aislado puede ser útil”, dijo Hester Peirce, comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores. “Pero no quieres que los padres en el entorno aislado construyan el castillo de arena. Normalmente quieres que los niños lo descubran por sí mismos. El proceso creativo cambia cuando los reguladores le vigilan”.
R: La locura por el Bitcoin llevó a algunos a creer que los bancos ya no son necesarios para transferir dinero de forma segura a nivel mundial. Sin embargo, los bancos no están de acuerdo. La investigación mostró, en un informe conjunto entre IBM Blockchain y la OMFIF: “Más allá del horizonte inmediato, muchos participantes del sector ven un potencial significativo de la DLT para aumentar la eficiencia y reducir los costes de conciliación en la compensación y liquidación de valores. Una reciente empresa conjunta entre el Deutsche Bundesbank y la Deutsche Borse, que desarrolló un prototipo funcional de una plataforma de liquidación de valores basada en DLT que logra la entrega frente a la liquidación de pagos de monedas digitales y valores, representa un progreso en esta área”.
R: American Banker afirma: “Si la blockchain reemplazara el sistema financiero actual, los desarrolladores podrían enfrentar la misma responsabilidad fiduciaria que los bancos. Cómo sería ese deber es un debate polémico en el sector. Algunos dicen que todo se reduce a priorizar entre el 'deber de cuidado' y el 'deber de lealtad'. El primero consiste en no hacer daño, pero el segundo consiste en servir a los mejores intereses del cliente”.
Si bien mirar hacia el futuro lejano de la blockchain es extremadamente emocionante, constantemente entran en el mercado nuevas innovaciones que prometen usos más grandes y audaces de la tecnología. A medida que las redes de blockchain activas siguen aportando un cambio transformador real a una serie de sectores, el equipo de IBM Blockchain ha previsto las siguientes cinco tendencias en un futuro próximo:
En 2020, empezaremos a ver nuevos modelos de gobierno que permitan a consorcios grandes y diversos abordar la toma de decisiones, los esquemas de permisos e incluso los pagos de manera más eficiente. Estos modelos ayudarán a estandarizar la información de diferentes fuentes y a capturar conjuntos de datos nuevos y más sólidos. El 68 por ciento de los CTO y CIO esperan incluso ver un modelo de gobierno escalable para las interacciones a través de múltiples redes blockchain como una característica importante de la organización blockchain del entorno en los próximos uno a tres años.
Aunque alcanzar la interconectividad al nivel maximizado puede tardar años, y la definición de interoperabilidad puede adoptar muchas formas, descubrimos que el 83 por ciento de las organizaciones actuales creen que la garantía de gobierno y estándares que permiten la interconectividad y la interoperabilidad entre redes blockchain autorizadas y no autorizadas es un un factor importante para unirse a una red blockchain en toda la industria, y más de una quinta parte cree que es esencial. Aunque aún queda trabajo por hacer en este aspecto, este año, a medida que más redes emergentes alcancen masa crítica, veremos que más miembros de una misma red esperarán (si no exigirán) orientación sobre la integración entre diferentes protocolos.
La combinación de tecnologías adyacentes con blockchain nos ayudará a hacer cosas que no se han hecho antes. Datos más fiables procedentes de la blockchain informarán y fortalecerán mejor los algoritmos subyacentes. La blockchain ayudará a mantener esos datos seguros y a auditar todos y cada uno de los pasos del proceso de toma de decisiones, lo que permitirá obtener conocimientos más precisos impulsados por datos en los que confían los participantes de la red.
Con la necesidad de mayores mecanismos de protección de datos, este año, las soluciones blockchain utilizarán herramientas de validación junto con criptoanclas, IoT y oráculos, mecanismos que vinculan los recursos digitales con el mundo físico inyectando datos externos en las redes. Esto mejorará la confianza y eliminará la dependencia de la entrada de datos por humanos, que a menudo es propensa a errores y fraudes.
Con los países de Asia, Oriente Medio y el Caribe empezando a experimentar con las CBDC en tiempo real, no hay duda de que continuarán ganando impulso en el nuevo año y redefinirán los pagos de varias maneras. Por un lado, los CBDC verán una expansión continuada en los CBDC mayoristas, con algunas incursiones iniciales en los CBDC minoristas. Además, creemos que habrá un mayor interés en la tokenización y digitalización de otros tipos de activos y valores, como las obligaciones de bonos centrales para bonos del tesoro.
