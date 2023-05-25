Los cinco beneficios clave de AIOps y la automatización

Si es un profesional de TI, desde el equipo directivo hasta un profesional práctico, conoce la presión a la que están sometidas sus operaciones de TI (ITOps). Usted es responsable de optimizar el gasto, la eficiencia operativa y la incorporación de tecnologías nuevas e innovadoras. Pero ¿sus herramientas le están frenando?

Acuñado por la empresa de investigación Gartner, AIOps es inteligencia artificial para operaciones de TI. Es la aplicación de las capacidades de la inteligencia artificial (IA) (por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural y los modelos de machine learning) para automatizar y agilizar los flujos de trabajo operativos.

En esta entrada de blog, examinaremos los problemas tradicionales de operaciones de TI a través de la lente de automatización basada en datos y los beneficios de AIOps. Es una forma potente de abordar problemas críticos como el rendimiento subóptimo de la aplicación y la mala experiencia del cliente, mejorar métricas como MTTR y abordar problemas de habilidades del equipo de TI para una mayor resiliencia.

Le mostraremos cómo las soluciones con IA pueden ayudar a su personal de TI a pasar de un enfoque de "correcciones" a uno más predictivo y proactivo, diseñado para abordar los desafíos dinámicos, brindar una corrección de problemas más rápida, proporcionar beneficios a su organización y ayudarle a lograr la transformación digital.