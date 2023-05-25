Los cinco beneficios clave de AIOps y la automatización

Si es un profesional de TI, desde el equipo directivo hasta un profesional práctico, conoce la presión a la que están sometidas sus operaciones de TI (ITOps). Usted es responsable de optimizar el gasto, la eficiencia operativa y la incorporación de tecnologías nuevas e innovadoras. Pero ¿sus herramientas le están frenando?
Acuñado por la empresa de investigación Gartner, AIOps es inteligencia artificial para operaciones de TI. Es la aplicación de las capacidades de la inteligencia artificial (IA) (por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural y los modelos de machine learning) para automatizar y agilizar los flujos de trabajo operativos.
En esta entrada de blog, examinaremos los problemas tradicionales de operaciones de TI a través de la lente de automatización basada en datos y los beneficios de AIOps. Es una forma potente de abordar problemas críticos como el rendimiento subóptimo de la aplicación y la mala experiencia del cliente, mejorar métricas como MTTR y abordar problemas de habilidades del equipo de TI para una mayor resiliencia.
Le mostraremos cómo las soluciones con IA pueden ayudar a su personal de TI a pasar de un enfoque de "correcciones" a uno más predictivo y proactivo, diseñado para abordar los desafíos dinámicos, brindar una corrección de problemas más rápida, proporcionar beneficios a su organización y ayudarle a lograr la transformación digital.
La proliferación de servicios en la nube, microservicios, contenedores y entornos de nube híbrida puede dejar a los equipos de operaciones de TI tradicionales con dificultades para monitorizar y gestionar los posibles problemas dentro de estos entornos complejos. El resultado son puntos ciegos, falsas alarmas y retrasos en la identificación y resolución de problemas. Y cada segundo cuenta: una encuesta reciente de IDC encontró que una sola hora de tiempo de inactividad cuesta una media de 250 000 dólares o más cuando se ve afectado un servicio de producción generador de ingresos.
Con AIOps, tiene el beneficio de herramientas de observabilidad que ofrecen granularidad y cardinalidad de datos casi en tiempo real para todas las partes interesadas de la aplicación. Una mejor visibilidad, comunicación y transparencia significa que los equipos pueden identificar los problemas de una manera más ágil y receptiva. Por ejemplo, a medida que Enento Group modernizaba sistemas existentes on-premise, utilizó la observabilidad para monitorizar todas sus aplicaciones en un solo lugar. Este enfoque les permitió cumplir los SLA y lograr una disponibilidad del 99,99 %.
Las redes complejas y diversas de hoy en día también se benefician de AIOps y del rendimiento en tiempo real. BT Business permitió un nuevo nivel de visibilidad y consolidó el número de sistemas de monitorización en un 80 %. Esto permitió una integración más sencilla y ofreció una importante reducción de los costes de licencias de software.
De media, las organizaciones utilizan más de 1000 aplicaciones en entornos de nube híbrida. También nos estamos ahogando en datos, pero se utiliza menos de un tercio de los datos empresariales. Las infraestructuras informáticas tradicionales no pueden seguir el ritmo del análisis de toda la información, lo que significa que es difícil -si no imposible- comprender las oportunidades de mejora e innovación.
El beneficio de AIOps es que tiene las herramientas para cortar el ruido de TI mientras correlaciona los datos de operaciones de múltiples entornos de TI. Esto significa que puede utilizar la detección de anomalías, realizar análisis de causa raíz y proponer soluciones de forma más rápida y precisa de lo humanamente posible. Los equipos de TI pueden pasar de arreglar a implementar y ofrecer más valor a la empresa. Por ejemplo, ExaVault eligió una solución de observabilidad para obtener una visibilidad instantánea de los problemas de rendimiento de las aplicaciones y, como resultado, redujo el tiempo medio de resolución (MTTR) en un 56,6 %.
Con demasiada frecuencia, el enfoque tradicional de ITOps para gestionar aplicaciones es gastar de más en la nube para evitar riesgos de rendimiento. No es de extrañar que las organizaciones digan que el 32 % de su gasto en la nube se desperdició en 2022. Pero en estos días, cada céntimo cuenta, y este gasto desperdiciado también tiene implicaciones ambientales.
El beneficio de AIOps es la capacidad de optimizar los costes de la nube mediante el uso de software, sin intervención humana, para tomar decisiones críticas. Las aplicaciones obtienen exactamente los recursos que necesitan, cuando los necesitan, de forma continua y automática. Por ejemplo, en solo 10 meses, Providence migró de forma segura una parte significativa de sus cargas de trabajo a Azure y logró un ahorro de más de 2 millones de dólares gracias a las acciones de optimización, todo ello garantizando el rendimiento de las aplicaciones, incluso durante los picos de demanda.
Los centros de datos representan entre el 1 y el 1,5 % del consumo mundial de electricidad. Como mencionamos anteriormente, no es raro que los equipos de TI sobreasignen recursos para mitigar los riesgos de rendimiento de las aplicaciones. Sin embargo, ese enfoque tradicional cuesta tanto a la empresa como al medio ambiente, y los clientes están viendo la seriedad con la que se toman los compromisos con la ESG. Según Nielsen, el 75 % de los millennials cambiará sus hábitos de compra para favorecer los productos respetuosos con el medio ambiente.
Cuando se trata de sostenibilidad, las herramientas AIOps le permiten implementar la disciplina de gestión financiera en la nube FinOps y optimizar automáticamente sus entornos de nube y centro de datos. Eso, a su vez, disminuye la cantidad de energía utilizada, reduciendo los residuos producidos por las máquinas inactivas. Por ejemplo, desde que pasaron a AIOps, BlueIT redujo el desperdicio en los entornos de sus clientes. Después de ejecutar recomendaciones de recursos impulsadas por inteligencia artificial, un cliente logró una reducción del 10 % en la sobreasignación de memoria y CPU.
Encontrar, mantener y formar al personal de TI adecuado es una de las principales prioridades. Debido a la automatización y las nuevas tecnologías, se estima que el 50 % de todos los empleados necesitarán mejorar o reciclar sus habilidades para 2025. Las ITOP tradicionales se basan demasiado en la intervención individual, humana, en los esfuerzos manuales (como perseguir errores) o en el conocimiento institucional de lo que ha funcionado en el pasado.
El beneficio de AIOps es que permite a los empleados usar herramientas que aprenden continuamente, de modo que el conocimiento no desaparece cuando alguien se jubila. La gestión proactiva de incidentes con IA ayuda a identificar los falsos positivos y a priorizar las alertas más urgentes. Esto da a los equipos de TI la capacidad de abordar posibles problemas antes de que provoquen ralentizaciones, cortes o malas experiencias para los clientes.
Por ejemplo, Electrolux aceleró la resolución de problemas de TI de tres semanas a solo una hora mediante un tiempo medio de detección (MTTD) más rápido y ahorró más de 1000 horas al año al automatizar las tareas de reparación.
A medida que nuestros sistemas continúan creciendo en complejidad, los desafíos de TI (y las presiones a las que se enfrentará) ciertamente no disminuirán. Pero al mejorar sus operaciones de TI con soluciones AIOps (y los beneficios de AIOps que vienen con ellas), tendrá la automatización, impulsada por inteligencia artificial, para crear TI que pueda responder en segundos para reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento de las aplicaciones, menores costes operativos y un mayor éxito con la transformación digital.
