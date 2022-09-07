Los riesgos de la concesión equitativa de préstamos pueden surgir a través de datos de entrada sesgados, algoritmos que amplifican los sesgos de los datos y un uso sesgado de los resultados del modelo. Las funciones de MRM deben desempeñar un papel esencial en el programa de concesión equitativa de préstamos de las entidades financieras, que cada vez dependen más de los modelos. El manual refuerza esta función y establece expectativas detalladas sobre las consideraciones de préstamos justos en el marco de MRM de un banco. Hace referencia explícita a las políticas de MRM que deben incluir consideraciones para la concesión de préstamos justos, incluidas las normas para garantizar que los modelos no causen ni promuevan la discriminación a través de un trato o impacto dispares.

En concreto, el marco de MRM de un banco debe incluir controles para el desarrollo, la implementación y el uso de modelos, incluidos controles para monitorizar posibles resultados o productos discriminatorios. Observamos que los modelos afectados por cuestiones de concesión equitativa de préstamos suelen basarse en datos dinámicos y actualizados con frecuencia, como los modelos de monitorización de transacciones.

Un modelo que produce resultados justos e imparciales puede fallar en este sentido cuando los datos de entrada se desvían. Por estas razones, el marco de monitorización continua de estos modelos debe incluir la monitorización de los sesgos en los datos. Del mismo modo, el manual establece que el marco de MRM debe establecer normas adecuadas para la validación de modelos con el fin de identificar sesgos en los datos o en los resultados de los modelos. Por último, el marco de MRM debe reconocer que los riesgos asociados a la concesión equitativa de préstamos pueden introducirse a través de superposiciones y ajustes de gestión.

El manual también menciona modelos creados exclusivamente para evaluar el cumplimiento de las leyes de concesión equitativa de préstamos y analiza enfoques de prueba alternativos. Dado que las políticas pertinentes (como la suscripción de créditos) suelen guiar el desarrollo de dichos modelos, la imposibilidad de encontrar un modelo adecuado puede mermar la capacidad de una empresa para evaluar eficazmente los riesgos de concesión equitativa de préstamos. Por la misma razón, no es posible realizar pruebas retrospectivas estándar, ya que los modelos se crean para reflejar las políticas de un periodo determinado. Como alternativa, se deben realizar revisiones manuales de los archivos para detectar cualquier error en los datos e identificar los factores que no se incluyen en el modelo estadístico. Las revisiones manuales de los archivos también evalúan si esos factores adicionales podrían explicar las diferencias restantes entre los miembros del grupo de base prohibida y los miembros del grupo de control.

Es importante destacar que, para que estos esfuerzos sean eficaces, deben tener la dimensión adecuada, y el folleto OCC’s Sampling Methodologies, recientemente actualizado, proporciona la orientación necesaria.

Al reconocer el uso generalizado de los modelos de IA, el manual exige procesos eficaces para validar que el uso de la misma proporcione resultados sólidos, justos e imparciales. Dado que suelen ser más complejos, los modelos de IA pueden ocultar fácilmente sesgos en los datos, el modelado y los resultados.

La OCC afirma que no basta con establecer la imparcialidad de las variables individuales, ya que las complejas interacciones típicas de los enfoques de IA pueden dar lugar a impactos o resultados no deseados. Las complejas combinaciones de entradas que los modelos de IA consideran implícitamente pueden servir como indicadores de clases prohibidas. Los modelos que se basan en dichos indicadores implícitos deben representar una relación espuria resultante de que las entradas y los resultados se vean afectados por características prohibidas no observadas.

Además, es esencial definir adecuadamente el resultado de un modelo para la evaluación del sesgo. Si bien el resultado nominal de un modelo de clasificación puede ser una etiqueta binaria, el resultado real suele ser una probabilidad estimada de cada resultado. Que el modelo proporcione resultados imparciales puede depender del tipo de resultado que se utilice y analice. Por ejemplo, un modelo de suscripción de crédito puede proporcionar estados proyectados imparciales de morosidad y no morosidad, pero podría proporcionar probabilidades sesgadas de estos estados. Un análisis del estado proyectado no revelaría los posibles problemas y podría ser problemático si este último se utiliza para informar las decisiones de suscripción.