El plan para un centro de datos moderno

La primera parte de esta serie examinó las fuerzas dinámicas que subyacen a la retransformación de los centros de datos. Ahora, exploraremos el diseño del centro de datos moderno, explorando el papel de tecnologías avanzadas, como la IA y la contenerización, en la búsqueda de la resiliencia y la sostenibilidad.

Estrategias y planes para la diferenciación

Como líder, necesita saber hacia dónde quiere llevar el negocio; entender la trayectoria de su organización es innegociable. Sin embargo, su perspectiva debe basarse en la realidad; es decir, debe comprender las limitaciones de su entorno actual:

  • ¿Dónde se queda corto actualmente?
  • ¿En qué aspectos ya ha identificado posibilidades de mejora?
  • ¿Dónde se pueden realizar cambios significativos?

Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarle a guiar su plan de transformación con objetivos alcanzables. Es probable que los cambios se produzcan a través de sistemas de tecnología anticuados e inconexos y de procesos ineficientes y costosos.

También es importante definir claramente el papel de las nuevas tecnologías avanzadas en su nuevo entorno. La inteligencia artificial y la contenerización no son solo palabras de moda. Son herramientas y métodos potentes que pueden ayudarle a impulsar la eficiencia, la agilidad y la resiliencia en todo el centro de datos y en todo lo que hace la empresa a través de medios digitales.

  • La IA ofrece conocimiento y la capacidad de automatizar capacidades de forma inteligente.
  • Más de la mitad de las organizaciones encuestadas buscan aumentar el valor y los ingresos mediante la adopción de la IA generativa.
  • La contenerización le ofrece una mayor flexibilidad y potencial de crecimiento en la implementación de aplicaciones en cualquier entorno de nube híbrida que pueda imaginar (y necesitar).
  • Gartner predice que el 15 % de las cargas de trabajo de producción en las instalaciones se ejecutarán en contenedores para 2026.

No se limite a seguir el ritmo de estos avances de la tecnología. Úselos y cree procesos avanzados basados en datos a su alrededor para permitir que toda su organización cree una ventaja competitiva distintiva.

Cuando tenga sus objetivos y misión claramente definidos, podrá desarrollar un plan estratégico que incorpore tecnologías avanzadas, procesos e incluso servicios de socios para alcanzar los resultados que se ha marcado. Este plan no solo debe dirigirse a las necesidades inmediatas, sino que también debe ser flexible y adaptable para superar los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades futuras. También debe incluir la resiliencia y la sostenibilidad como inquilinos principales para garantizar que pueda seguir creciendo y transformándose en los próximos años.

¿Es la gestión de datos el secreto de la IA generativa?

Explore por qué los datos de alta calidad son esenciales para el uso satisfactorio de la IA generativa.
Utilice datos y precisión automatizada para producir resultados

¿Qué es la precisión automatizada? Cuando se pueden integrar datos, herramientas y procesos para gestionar y optimizar diversos aspectos de un centro de datos, la precisión automatizada consiste en aprovechar la tecnología para ejecutar operaciones con:

  • Alta precisión
  • Intervención mínima
  • Rendimiento constante
  • Resultados predecibles

La automatización desempeñará un papel fundamental en la transformación del centro de datos, donde la escala y la complejidad superarán la capacidad de los humanos para mantener todo funcionando sin problemas. Para usted, como líder empresarial, esto significa pasar de métodos manuales a un enfoque más ágil, impulsado por la tecnología y basado en datos.

La IA es un componente crítico en este avance hacia la precisión automatizada. Capaz de analizar grandes conjuntos de datos, predecir tendencias y tomar decisiones informadas, el papel de la IA consistirá en transformar la mera automatización en operaciones inteligentes. El 34 % de las organizaciones encuestadas planean invertir más en IA y machine learning (ML) a lo largo del año.

Cuando aplique a su centro de datos la precisión automatizada que permite la IA, podrá:

  • Gestionar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo con una velocidad y precisión inigualables
  • Liberar recursos humanos para más iniciativas estratégicas que no se puedan automatizar
  • Identificar las anomalías con rapidez y predecir los fallos antes de que se produzcan
  • Distribuir los recursos de forma inteligente en función de la demanda en tiempo real
  • Detectar y mitigar las amenazas de forma más eficaz en comparación con los métodos tradicionales
  • Optimizar el consumo de energía y reducir los residuos en línea con sus objetivos de sostenibilidad

Trazar un rumbo hacia la resiliencia y la sostenibilidad

La evolución del centro de datos ayuda a posicionar a su organización a la vanguardia del avance tecnológico y en el corazón de las prácticas empresariales sostenibles. La adopción de un centro de datos moderno que incorpore la IA, el edge computing y la contenerización puede ayudar a garantizar que su organización se convierta en una empresa dinámica, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 

IBM y VMware pueden ayudarle a diseñar el centro de datos del futuro, uno que utilice tecnologías de automatización, hiperconvergencia y nube para respaldar un alto rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad. Con ofertas de seguridad, cumplimiento, análisis y contenerización, IBM y VMware pueden garantizar que su centro de datos moderno cumpla sus objetivos empresariales

