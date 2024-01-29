El plan para un centro de datos moderno

Como líder, necesita saber hacia dónde quiere llevar el negocio; entender la trayectoria de su organización es innegociable. Sin embargo, su perspectiva debe basarse en la realidad; es decir, debe comprender las limitaciones de su entorno actual:

¿Dónde se queda corto actualmente?

¿En qué aspectos ya ha identificado posibilidades de mejora?

¿Dónde se pueden realizar cambios significativos?

Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarle a guiar su plan de transformación con objetivos alcanzables. Es probable que los cambios se produzcan a través de sistemas de tecnología anticuados e inconexos y de procesos ineficientes y costosos.

También es importante definir claramente el papel de las nuevas tecnologías avanzadas en su nuevo entorno. La inteligencia artificial y la contenerización no son solo palabras de moda. Son herramientas y métodos potentes que pueden ayudarle a impulsar la eficiencia, la agilidad y la resiliencia en todo el centro de datos y en todo lo que hace la empresa a través de medios digitales.

La IA ofrece conocimiento y la capacidad de automatizar capacidades de forma inteligente.

Más de la mitad de las organizaciones encuestadas buscan aumentar el valor y los ingresos mediante la adopción de la IA generativa.

La contenerización le ofrece una mayor flexibilidad y potencial de crecimiento en la implementación de aplicaciones en cualquier entorno de nube híbrida que pueda imaginar (y necesitar).

Gartner predice que el 15 % de las cargas de trabajo de producción en las instalaciones se ejecutarán en contenedores para 2026.

No se limite a seguir el ritmo de estos avances de la tecnología. Úselos y cree procesos avanzados basados en datos a su alrededor para permitir que toda su organización cree una ventaja competitiva distintiva.

Cuando tenga sus objetivos y misión claramente definidos, podrá desarrollar un plan estratégico que incorpore tecnologías avanzadas, procesos e incluso servicios de socios para alcanzar los resultados que se ha marcado. Este plan no solo debe dirigirse a las necesidades inmediatas, sino que también debe ser flexible y adaptable para superar los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades futuras. También debe incluir la resiliencia y la sostenibilidad como inquilinos principales para garantizar que pueda seguir creciendo y transformándose en los próximos años.