El plan para un centro de datos moderno

La primera parte de esta serie examinó las fuerzas dinámicas que subyacen a la retransformación de los centros de datos. Ahora, exploraremos el diseño del centro de datos moderno, explorando el papel de tecnologías avanzadas, como la IA y la contenerización, en la búsqueda de la resiliencia y la sostenibilidad.
Como líder, necesita saber hacia dónde quiere llevar el negocio; entender la trayectoria de su organización es innegociable. Sin embargo, su perspectiva debe basarse en la realidad; es decir, debe comprender las limitaciones de su entorno actual:
Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarle a guiar su plan de transformación con objetivos alcanzables. Es probable que los cambios se produzcan a través de sistemas de tecnología anticuados e inconexos y de procesos ineficientes y costosos.
También es importante definir claramente el papel de las nuevas tecnologías avanzadas en su nuevo entorno. La inteligencia artificial y la contenerización no son solo palabras de moda. Son herramientas y métodos potentes que pueden ayudarle a impulsar la eficiencia, la agilidad y la resiliencia en todo el centro de datos y en todo lo que hace la empresa a través de medios digitales.
No se limite a seguir el ritmo de estos avances de la tecnología. Úselos y cree procesos avanzados basados en datos a su alrededor para permitir que toda su organización cree una ventaja competitiva distintiva.
Cuando tenga sus objetivos y misión claramente definidos, podrá desarrollar un plan estratégico que incorpore tecnologías avanzadas, procesos e incluso servicios de socios para alcanzar los resultados que se ha marcado. Este plan no solo debe dirigirse a las necesidades inmediatas, sino que también debe ser flexible y adaptable para superar los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades futuras. También debe incluir la resiliencia y la sostenibilidad como inquilinos principales para garantizar que pueda seguir creciendo y transformándose en los próximos años.
¿Qué es la precisión automatizada? Cuando se pueden integrar datos, herramientas y procesos para gestionar y optimizar diversos aspectos de un centro de datos, la precisión automatizada consiste en aprovechar la tecnología para ejecutar operaciones con:
La automatización desempeñará un papel fundamental en la transformación del centro de datos, donde la escala y la complejidad superarán la capacidad de los humanos para mantener todo funcionando sin problemas. Para usted, como líder empresarial, esto significa pasar de métodos manuales a un enfoque más ágil, impulsado por la tecnología y basado en datos.
La IA es un componente crítico en este avance hacia la precisión automatizada. Capaz de analizar grandes conjuntos de datos, predecir tendencias y tomar decisiones informadas, el papel de la IA consistirá en transformar la mera automatización en operaciones inteligentes. El 34 % de las organizaciones encuestadas planean invertir más en IA y machine learning (ML) a lo largo del año.
Cuando aplique a su centro de datos la precisión automatizada que permite la IA, podrá:
La evolución del centro de datos ayuda a posicionar a su organización a la vanguardia del avance tecnológico y en el corazón de las prácticas empresariales sostenibles. La adopción de un centro de datos moderno que incorpore la IA, el edge computing y la contenerización puede ayudar a garantizar que su organización se convierta en una empresa dinámica, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
IBM y VMware pueden ayudarle a diseñar el centro de datos del futuro, uno que utilice tecnologías de automatización, hiperconvergencia y nube para respaldar un alto rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad. Con ofertas de seguridad, cumplimiento, análisis y contenerización, IBM y VMware pueden garantizar que su centro de datos moderno cumpla sus objetivos empresariales
