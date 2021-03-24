Los beneficios de la agricultura sostenible y cómo conseguirlos

Existe un esfuerzo concentrado en modernizar el sector agrícola, y la inteligencia meteorológica basada en datos es la clave de la sostenibilidad. Gestionar los procesos de toma de decisiones en la agricultura siempre ha sido complejo porque hay muchos factores limitantes que no están bajo el control del agricultor. El clima en sí es el principal de ellos.
Los big data está ahí fuera y lo estamos aprovechando para ayudar a que la agricultura moderna evolucione, de modo que dependa menos de la entrada manual y más del análisis basado en datos. Entendemos que no es práctico confiar en la intuición y la tecnología mientras la población mundial continúa expandiendo y la presión continúa aumentando en los sectores agrícolas. Como resultado, estamos desarrollando soluciones para la agricultura que utilizan la recopilación automática de datos, el análisis predictivo y los conocimientos impulsados por IA como base misma para una agricultura sostenible.
La visión de la agricultura sostenible involucra a personas en diversas capacidades en todo el sector. Exploraremos cómo llegamos a este punto y por qué las prácticas agrícolas modernas son el próximo paso para que el mundo prospere.
Es probable que la cantidad de tierra cultivable se mantenga constante. A medida que la población crece de forma constante, necesitaremos producir más cosechas con los recursos existentes. Para el año 2050, habrá 9 mil millones de personas en el planeta. Para alimentar a esta creciente población, la producción de alimentos debe aumentar al menos en un 70 %.
Si el sector agrícola no mira más allá de las estrategias tradicionales, las generaciones futuras no podrán producir y beneficiarse de nuestras tierras cultivables. En el pasado, la agricultura se centraba en aprovechar al máximo la tierra disponible y producir el mayor número posible de cultivos. No se centró en la producción sostenible de cultivos o la conservación de la tierra. Desde un punto de vista financiero, no se centró en la rentabilidad ni en la conservación de tierras y recursos. Estos van de la mano.
Hay ventajas reales en comprometerse con el desarrollo de prácticas agrícolas impulsadas por la tecnología, y los datos y análisis avanzados nos ayudarán a llegar a ello. Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores y a las empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos meteorológicos, para poder seguir avanzando hacia los notables beneficios de la agricultura sostenible:
Al adoptar prácticas sostenibles, los agricultores reducirán su dependencia de la energía no renovable, reducirán el uso de productos químicos y ahorrarán recursos escasos. Mantener la tierra sana y repoblada puede ser fundamental si se tiene en cuenta el aumento de la población y la demanda de alimentos.
Cultivar de forma más inteligente y mover los alimentos de la granja a la tenedora de forma más eficiente beneficiará a todos los involucrados en el sector agrícola. Los datos del IoT de los sensores instalados en todo, desde sembradoras, pulverizadores y esparcidores hasta drones, imágenes de satélite y suelos, convierten las sorpresas en rarezas.
Como hemos explicado, el aumento previsto de la población es motivo de preocupación. Hoy en día, existe la oportunidad de desarrollar prácticas agrícolas desde el punto de vista de la producción pura, y la agricultura sostenible es la ruta con más oportunidades.
The Weather Company se centra en maximizar la producción de alimentos minimizando al mismo tiempo el impacto medioambiental y limitando los costes de funcionamiento necesarios. La modernización de las prácticas agrícolas no es una tarea a corto plazo, pero gracias a la experiencia de líderes veteranos del sector, décadas de investigación de IBM, inteligencia artificial, análisis y conocimientos predictivos con datos únicos del Internet de las cosas (IoT), esperamos liderar la evolución de los modernos agricultura.
