Los beneficios de la agricultura sostenible y cómo conseguirlos

Existe un esfuerzo concentrado en modernizar el sector agrícola, y la inteligencia meteorológica basada en datos es la clave de la sostenibilidad. Gestionar los procesos de toma de decisiones en la agricultura siempre ha sido complejo porque hay muchos factores limitantes que no están bajo el control del agricultor. El clima en sí es el principal de ellos.

Los big data está ahí fuera y lo estamos aprovechando para ayudar a que la agricultura moderna evolucione, de modo que dependa menos de la entrada manual y más del análisis basado en datos. Entendemos que no es práctico confiar en la intuición y la tecnología mientras la población mundial continúa expandiendo y la presión continúa aumentando en los sectores agrícolas. Como resultado, estamos desarrollando soluciones para la agricultura que utilizan la recopilación automática de datos, el análisis predictivo y los conocimientos impulsados por IA como base misma para una agricultura sostenible.

La visión de la agricultura sostenible involucra a personas en diversas capacidades en todo el sector. Exploraremos cómo llegamos a este punto y por qué las prácticas agrícolas modernas son el próximo paso para que el mundo prospere.