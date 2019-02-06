Los beneficios de la contenerización y lo que significa para usted

TI continúa sometida a una intensa presión para aumentar la agilidad y acelerar la entrega de nuevas funcionalidades a las líneas de negocio. Un punto de presión particular es la implementación de código de aplicación nuevo o mejorado con la frecuencia y la inmediatez que exige la transformación digital típica. En realidad, este problema no es sencillo y se ve agravado por los retos que plantea la infraestructura. Retos como el tiempo que se tarda en proporcionar una plataforma al equipo de desarrollo o la dificultad de construir un sistema de pruebas que emule adecuadamente el entorno de producción. ¡Entran en escena los contenedores!

Los beneficios de la contenerización

La contenerización de las aplicaciones aporta muchos beneficios, entre ellos los siguientes:

Portabilidad entre diferentes plataformas y nubes: realmente se escribe una vez y se ejecuta en cualquier lugar.

Eficiencia mediante el uso de muchos menos recursos que las máquinas virtuales y la mayor utilización de los recursos informáticos; consulte "Containers vs. VMs: What’s the difference?" para una comparación completa.

Agilidad que permite a los desarrolladores integrarse con su entorno DevOps existente.

Mayor velocidad en la entrega de mejoras. La contenerización de aplicaciones monolíticas mediante microservicios ayuda a los equipos de desarrollo a crear funcionalidades con su propio ciclo de vida y políticas de escalado.

Mejoró la seguridad al aislar las aplicaciones del sistema anfitrión y entre sí.

Inicio más rápido de la aplicación y escalado más sencillo.

Flexibilidad para trabajar en infraestructuras virtualizadas o en servidores de Bare Metal Server

Gestión más sencilla ya que los procesos de instalación, actualización y rollback están integrados en la plataforma Kubernetes.

¿Qué es un contenedor?

Los contenedores son componentes de software livianos que agrupan la aplicación, sus dependencias y su configuración en una sola imagen, ejecutándose en entornos de usuario aislados en un sistema operativo tradicional en un servidor tradicional o en un entorno virtualizado.

La palabra clave aquí es "aislado". Aislamiento significa velocidad: los contenedores son entidades más pequeñas que las máquinas virtuales, por lo que pueden implementarse mucho más rápido. Aislamiento significa capacidad de respuesta: los tiempos de puesta en marcha son cortos. El aislamiento significa versatilidad: los contenedores son portátiles entre diferentes plataformas y diferentes proveedores de nube. ¡Así es como ofrecen los beneficios!

¿Por qué son importantes los contenedores?



La contenerización es uno de los últimos desarrollos en la evolución del cloud computing. Muchas organizaciones, tanto grandes como pequeñas, están considerando los contenedores como un medio para mejorar la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones a través de capacidades como la integración continua y la entrega continua. Además, ciertas implementaciones de contenedores se ajustan a los principios del código abierto, lo que atrae a las organizaciones que desconfían de quedarse atrapadas en un proveedor específico.

Los contenedores también son la base de una nube privada y, al igual que en los primeros días del cloud computing, se están convirtiendo en un punto de inflexión para muchas organizaciones. La nube privada se convierte en la plataforma elegida para ofrecer la seguridad y el control necesarios y, al mismo tiempo, permitir el consumo de múltiples servicios en la nube. Esto es típico de situaciones en las que las organizaciones están ejecutando tanto cargas de trabajo de aplicaciones existentes como nuevas cargas de trabajo de aplicaciones en la nube.

Los contenedores ayudan a satisfacer tres casos de uso clave que reflejan lo que las empresas necesitan para ejecutar sus aplicaciones en la nube:

Una plataforma en la nube privada

Entonces, ¿cómo es una nube privada? Desde el punto de vista de IBM, los contenedores proporcionados por Docker y la orquestación de contenedores proporcionada por Kubernetes constituyen los componentes clave para una plataforma de nube privada. Teniendo esto en cuenta, ofrecemos tres tipos principales de soluciones basadas en estos componentes y basadas en los requisitos de nuestros clientes:

Para clientes que requieren alojamiento de aplicaciones pero no necesitan gestionar la infraestructura, ofrecemos el IBM® Cloud Kubernetes Service, disponible en IBM Cloud en entornos compartidos o dedicados.

Para los clientes que requieren alojamiento de aplicaciones en una nube dedicada y requieren un control total de la infraestructura, ofrecemos IBM Cloud Private (ICP) en IBM Cloud.

Para los clientes que requieren alojamiento de aplicaciones en sus instalaciones para cumplir con la seguridad, el aislamiento de datos, el cumplimiento normativo y la gobernanza, ofrecemos IBM Cloud Private dentro del centro de datos del cliente.

Soluciones para los desafíos que tenemos por delante

Tras reconocer que los contenedores pueden aportar beneficios reales tanto a los desarrolladores como a los equipos de infraestructura y operaciones, las organizaciones grandes y pequeñas están explorando la contenerización. Por eso ofrecemos las tres soluciones de contenedores descritas anteriormente. Sin embargo, los retos no terminan ahí. A medida que aumenta la huella de contenedores, se introducen nuevos desafíos para la TI empresarial. Estos incluyen lo siguiente:

Diseñar y mantener plantillas para los contenedores

Adaptar o ampliar los modelos y prácticas de gobierno existentes

Cumplir con las políticas y normas de seguridad

Integrar el entorno DevOps existente

Seleccionar las herramientas de código abierto adecuadas entre los cientos disponibles

Nuevas habilidades o conocimientos para gestionar el nuevo entorno contenerizado

Por supuesto, los retos anteriores se ven exacerbados por la falta de competencias o la insuficiencia de recursos con dichas competencias. Para abordar estos temas, IBM también ofrece servicios gestionados de contenedores que permiten a nuestros clientes centrarse en construir sus aplicaciones y, al mismo tiempo, nos permiten integrarnos con la infraestructura de TI existente y gestionar la pila. Además del soporte en IBM Cloud, IBM Managed Container Services también está disponible para otros proveedores de servicios en la nube, como AWS, Azure y Google Cloud.

El taller de adopción de IBM Services for Private Cloud (ISPC)

Para ayudarle a iniciar este viaje, o quizás para analizar su progreso hasta la fecha, IBM Cloud Advisory Services presenta el taller de adopción de IBM Services for Private Cloud (ISPC). Este taller de dos días tiene como objetivo ayudarle a desarrollar su hoja de ruta para migrar y modernizar sus aplicaciones y adoptar la nube privada basada en contenedores. En el taller, trabajaremos con usted para seleccionar dos o tres aplicaciones para la contenerización y ayudaremos a definir un plan para pilotar la migración y/o modernización de estas aplicaciones. También ayudaremos a explorar la aplicabilidad de alojar estas aplicaciones contenedorizadas como un servicio gestionado.

Para más información sobre IBM Cloud Advisory Services, visítenos en https://www.ibm.com/es-es/consulting/cloud.