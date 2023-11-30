El éxito de cualquier organización depende de su capacidad para atraer, retener y desarrollar a los mejores talentos. La adquisición de talento se refiere a la estrategia y el proceso continuos que una organización y su departamento de RR. HH. utilizan para buscar, atraer, evaluar, contratar y retener a los nuevos empleados altamente cualificados que necesita para crecer.

Una estrategia de adquisición de talentos bien elaborada se ha convertido en un componente crítico para las organizaciones que buscan asegurarse una ventaja competitiva. Más allá de cubrir las vacantes, una estrategia integral de adquisición de talento abarca un enfoque holístico de la gestión del talento, desde la identificación de las necesidades organizativas hasta el fomento de las relaciones con los posibles candidatos.

Al reconocer la importancia de un enfoque estratégico y proactivo de adquisición de talento, las empresas pueden posicionarse como empleadores de elección. Este enfoque puede fomentar una cultura que no solo atraiga a los candidatos adecuados, sino que también cultive el éxito y la sostenibilidad a largo plazo.