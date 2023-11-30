Cómo construir una estrategia exitosa de adquisición de talento

Candidato dando entrevista con gerente de RR. HH.

El éxito de cualquier organización depende de su capacidad para atraer, retener y desarrollar a los mejores talentos. La adquisición de talento se refiere a la estrategia y el proceso continuos que una organización y su departamento de RR. HH. utilizan para buscar, atraer, evaluar, contratar y retener a los nuevos empleados altamente cualificados que necesita para crecer.

Una estrategia de adquisición de talentos bien elaborada se ha convertido en un componente crítico para las organizaciones que buscan asegurarse una ventaja competitiva. Más allá de cubrir las vacantes, una estrategia integral de adquisición de talento abarca un enfoque holístico de la gestión del talento, desde la identificación de las necesidades organizativas hasta el fomento de las relaciones con los posibles candidatos.

Al reconocer la importancia de un enfoque estratégico y proactivo de adquisición de talento, las empresas pueden posicionarse como empleadores de elección. Este enfoque puede fomentar una cultura que no solo atraiga a los candidatos adecuados, sino que también cultive el éxito y la sostenibilidad a largo plazo.

¿Qué es una estrategia de adquisición de talento?

Una estrategia de adquisición de talento es un plan integral que una organización desarrolla para optimizar su adquisición de talento: la identificación, atracción y retención del talento adecuado. Incluye una serie de procesos e iniciativas interconectados diseñados para alinear las necesidades de talento de la organización con sus objetivos empresariales. La estrategia describe los métodos y procesos de búsqueda, selección y selección de los candidatos, y también se centra en la retención de los empleados y el desarrollo a largo plazo.

La estrategia de adquisición de talento implica el uso de diversos métodos, tecnologías y prácticas de contratación. Permite a los profesionales de RR. HH. y a la organización construir una marca de empleador sólida, crear una experiencia positiva para los candidatos y fomentar un personal eficaz, diverso e inclusivo. Una estrategia eficaz de adquisición de talento se adapta continuamente a los cambios en las tendencias del sector y a las preferencias de los candidatos. Garantiza que los esfuerzos de adquisición de talento de la organización sigan siendo competitivos y resilientes.

Pasos para construir una estrategia exitosa de adquisición de talento

Una estrategia eficaz de adquisición de talento incluye elementos diseñados para atraer, evaluar, identificar y retener eficazmente al mejor talento para las necesidades actuales y futuras de contratación de la organización. La creación de una estrategia exitosa debe incluir estos pasos:

Desarrolle una marca de empleador sólida

Una marca de empleador atractiva puede diferenciar a una organización y convertirla en un destino atractivo para profesionales cualificados. Se pueden tomar muchas medidas para crear y mejorar una marca de empleador, entre ellas:

  • Definir la propuesta de valor del empleador (EVP): articule claramente lo que distingue a la empresa como empleador, lo que representa y el tipo de entorno de trabajo que ofrece. Resalte los beneficios, las oportunidades y la cultura únicos.
  • Crear una página de empleo atractiva: cree una página de empleo organizada e informativa en el sitio web de la empresa. Describa el proceso de aplicación. Utilice contenido, imágenes y vídeos atractivos para mostrar el entorno de trabajo.
  • Recopilar y compartir historias de éxito de los empleados: deje que los empleados describan sus experiencias trabajando en la empresa, incluido el crecimiento profesional, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la cultura de la empresa.
  • Utilizar las redes sociales: promueva la marca del empleador en las redes sociales compartiendo noticias de la empresa, historias de empleados y conocimientos del sector. Interactúe con posibles candidatos y fomente un sentido de comunidad.
  • Ofrecer compensaciones y beneficios competitivos: cumpla o supere los estándares del sector en cuanto a paquetes salariales y de beneficios, y comunique claramente estas ofertas a los posibles candidatos.
  • Fomentar el compromiso y el crecimiento de los empleados: cree un entorno de trabajo propicio que fomente el compromiso de los empleados, el desarrollo profesional y la promoción profesional.
  • Iniciar la promoción de los empleados: anime a los empleados a convertirse en defensores de la marca. Proporcionarles herramientas para compartir experiencias positivas en sus cuentas personales de redes sociales y redes profesionales.
  • Promover la diversidad y la inclusión: amplíe la lista de los principales candidatos destacando las iniciativas que demuestren el compromiso de la organización con la creación de un lugar de trabajo diverso e inclusivo.
  • Proporcionar una experiencia positiva al candidato: agilice el proceso de contratación para garantizar una experiencia fluida y positiva para todos los candidatos. Comuníquese con transparencia.
  • Resaltar el equilibrio entre la vida laboral y personal: mostrar cualquier acuerdo de trabajo flexible, programa de bienestar u otras iniciativas que prioricen el estado y la felicidad de los empleados. 
  • Asistor a eventos del sector: participe en conferencias, webinars, charlas, concursos y otros eventos para establecer una presencia e interactuar con posibles candidatos.
  • Monitorizar las reseñas en línea: responda a las reseñas, ya sean positivas o negativas, para demostrar un compromiso de mejorar y abordar las inquietudes.
  • Medir el impacto: utilice análisis y métricas para evaluar la efectividad de los esfuerzos de branding. Monitorice el tráfico del sitio web, las tasas de aplicación y las referencias de los empleados para evaluar su éxito.
  • Buscar feedback y mejorar continuamente: una experiencia positiva del candidato puede contribuir a una marca empleadora favorable. Recopile comentarios de los candidatos que pasan por el proceso de contratación.

Evaluar las necesidades actuales y futuras

Realice una evaluación exhaustiva del talento actual y futuro que la organización necesita para alcanzar sus objetivos empresariales.

  • Realizar un análisis organizativo: identifique las áreas clave en las que se necesitan nuevos talentos para respaldar los objetivos comerciales actuales y proyectados de la empresa y los planes de crecimiento.
  • Determinar las necesidades de talento a corto y largo plazo: distinga entre las necesidades de contratación inmediatas y los requisitos futuros. Priorice las funciones que requieren atención inmediata.
  • Desarrollar perfiles de candidatos: cree perfiles para los candidatos ideales y escriba descripciones de trabajo detalladas para cada puesto en función de las habilidades y cualificaciones necesarias para el éxito.
  • Evaluar el talento interno: fomente la retención de empleados identificando candidatos internos adecuados para los puestos vacantes y evalúe a los empleados existentes para determinar si pueden mejorar sus habilidades o reasignarse para cumplir con los próximos roles.

Utilice el abastecimiento dirigido

Una amplia variedad de canales de selección permite llegar de manera más eficaz a un grupo más amplio de candidatos potenciales. Entre los principales canales de selección se incluyen:

  • Sitio web de la empresa: mantenga una página de vacantes actualizada en el sitio web de la empresa que proporcione información completa sobre la organización, las ofertas de trabajo y el proceso de aplicación.
  • Bolsas de trabajo: publique ofertas en bolsas de trabajo populares y sitios web de empleo como Indeed, LinkedIn, Glassdoor y Monster para llegar a los buscadores de empleo activos.
  • Agencias de contratación: colabore con agencias de contratación y empresas de contratación de renombre que se especialicen en el mismo sector para obtener acceso a su reserva de talentos y experiencia en abastecimiento.
  • Plataformas de redes sociales: utilice LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para promover ofertas de trabajo, compartir la cultura de la empresa e interactuar con posibles candidatos.
  • Referencias de empleados: anime a los empleados actuales a recomendar a posibles candidatos de sus redes profesionales. Implemente un programa de referencia de empleados para incentivar a los empleados a recomendar candidatos calificados.
  • Eventos de networking: asista a eventos de networking y ferias de empleo específicas del sector para establecer conexiones con posibles candidatos y establecer relaciones dentro del sector.
  • Asociaciones profesionales: interactúe con asociaciones y grupos profesionales relevantes para llegar a candidatos que participen activamente en el mismo campo.
  • Redes de antiguos empleados: vuelva a conectar con antiguos empleados que puedan estar interesados en volver o recomendar a otros candidatos cualificados.
  • Foros y comunidades en línea: participe en comunidades en línea y grupos de sectores donde los profesionales discuten temas relevantes y crean conciencia sobre oportunidades de trabajo.
  • Mercados de talentos: explore los mercados de talentos en línea y las plataformas de autónomos para conectarse con autónomos y contratistas independientes para vacantes a corto plazo o funciones especiales en proyectos.
  • Divulgación directa: póngase en contacto con posibles candidatos a través de correos electrónicos, mensajes en plataformas de redes profesionales o llamadas telefónicas para presentar la empresa y analizar oportunidades relevantes. 

Crear un proceso de selección eficaz

Implementar un proceso de selección estructurado y completo puede ayudar a evaluar las habilidades, cualificaciones y compatibilidad cultural de los candidatos. Para desarrollar un proceso de selección eficaz:

  • Revisa las reseñas y las cartas de presentación: evalúa sus calificaciones, experiencia relevante y alineación con los requisitos del trabajo. Busque logros clave, habilidades y progresión profesional que coincidan con el puesto.
  • Realice evaluaciones telefónicas: evalúe las habilidades de comunicación de los candidatos, su comportamiento profesional y su idoneidad general para el puesto.
  • Administre evaluaciones de habilidades: administre pruebas o tareas para evaluar las habilidades técnicas, la capacidad de resolución de problemas y las competencias relacionadas con el trabajo de los candidatos.
  • Realice entrevistas múltiples o en panel: recopile diversas perspectivas sobre la idoneidad de cada candidato para el puesto organizando entrevistas separadas o en panel con las principales partes interesadas.
  • Incluya entrevistas conductuales: utilice entrevistas conductuales para comprender el comportamiento pasado de los candidatos y evaluar cómo podrían responder a situaciones específicas en el lugar de trabajo.
  • Evalúe el ajuste cultural: durante el proceso de entrevista, evalúe la alineación de los candidatos con la cultura y los valores de la empresa. Haga preguntas que evalúen su estilo de trabajo y su entorno de trabajo preferido.
  • Verifique las referencias: Comuníquese con las referencias proporcionadas para Verify la precisión del historial laboral, las habilidades y los logros de los candidatos.
  • Realizar verificaciones de antecedentes: incluya verificación de empleo, verificación de formación y verificación de antecedentes penales. Esta validación de las cualificaciones de los candidatos garantiza que cumplan los requisitos necesarios.
  • Evalúe las habilidades blandas: Evalúe las habilidades blandas de los candidatos, como la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y el potencial de liderazgo, durante el proceso de entrevista.

Mejorar la experiencia del candidato

Estas son algunas formas eficaces de mejorar la experiencia del candidato:

  • Proporcione una comunicación clara: asegúrese de que los candidatos estén informados sobre los próximos pasos y el calendario previsto durante todo el proceso de contratación.
  • Agilice el proceso de aplicación: Minimice el número de pasos necesarios y optimice la aplicación para facilitar su uso.
  • Cree descripciones de puesto transparentes: Incluya las responsabilidades, cualificaciones y expectativas del puesto y ofrezca una visión sobre la cultura y los valores de la empresa.
  • Realice entrevistas atractivas y respetuosas: asegúrese de que las entrevistas estén bien organizadas, respetuosas y atractivas, con entrevistadores bien preparados, que hagan preguntas relevantes.
  • Personalice el compromiso del candidato: Adapte las interacciones con los candidatos para crear una experiencia personalizada y significativa.
  • Ofrezca feedback constructivo: proporcione conocimientos específicos sobre sus puntos fuertes y áreas de desarrollo para ayudarles a comprender cómo pueden mejorar y crecer profesionalmente.
  • Garantice una marca de empleador coherente: asegúrese de que la experiencia del candidato se alinea con la marca del empleador. Mantenga la coherencia en los mensajes, el estilo de comunicación y el compromiso general de los candidatos.
  • Proporcione un apoyo receptivo y accesible: facilite a los candidatos el contacto con el equipo de contratación o los profesionales de contratación para obtener orientación y apoyo.
  • Seguimiento: exprese su agradecimiento y cierre el estado de su aplicación, tanto si ha sido seleccionado como si no. Anímelos a mantenerse en contacto con la empresa para obtener oportunidades futuras.
  • Recopile feedback: implemente encuestas de satisfacción para recopilar feedback sobre el proceso general de contratación. Utilice estos comentarios para identificar áreas de mejora en la experiencia del candidato.

Use datos y analytics

Al utilizar conocimientos basados en datos, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas, optimizar los procesos de selección y mejorar la calidad general de las contrataciones. He aquí varias formas de utilizar los datos y los análisis en una estrategia de adquisición de talento:

  • Pronóstico de la demanda de talento: analice los datos históricos y las tendencias del mercado laboral para pronosticar la demanda futura de talento. Esto ayuda a anticipar las necesidades de contratación y a buscar y atraer proactivamente a los mejores candidatos con antelación.
  • Análisis del rendimiento del canal de abastecimiento: realice un seguimiento y estudie el rendimiento de diferentes canales de abastecimiento, como bolsas de trabajo, redes sociales y agencias de contratación.
  • Evaluación del recorrido del candidato: identifique posibles cuellos de botella o áreas de mejora en cada etapa del proceso de contratación. Esto ayuda a crear una experiencia más fluida y eficiente.
  • Métricas de aplicación y contratación: Utilice métricas como las tasas de finalización de aplicación, el tiempo de contratación, el coste por contratación y la calidad de la contratación para medir la eficacia de la Estrategia de contratación.
  • Evaluación y selección de candidatos: Implemente herramientas y técnicas de evaluación basadas en datos para evaluar objetivamente a los candidatos en función de sus habilidades, competencias y adecuación cultural.
  • Análisisde percepción de la marca del empleador: monitorice y analice las reseñas en línea, las menciones en las redes sociales y los comentarios de los candidatos para medir la percepción de la marca del empleador.
  • Diversidad e inclusión: analice los datos sobre la demografía de los candidatos, los resultados de contratación y la retención de empleados para identificar oportunidades para fomentar un entorno más inclusivo.
  • Análisis del retorno de la inversión (ROI): evalúe el ROI de diferentes iniciativas y estrategias de contratación para evaluar su eficacia a la hora de atraer y retener a los mejores talentos. Analice el coste y los beneficios asociados a cada uno.
  • Análisis predictivo para la gestión del talento: Utiliza análisis predictivo para identificar posibles candidatos de alto rendimiento, pronosticar tasas de retención de empleados y desarrollar estrategias de gestión del talento.

Emplear tecnologías útiles

La tecnología puede desempeñar un papel fundamental en la mejora de varios aspectos de una estrategia de adquisición de talento. Puede permitir a las organizaciones agilizar los procesos de contratación, mejorar la experiencia de los candidatos y tomar decisiones de contratación basadas en datos. Estas son varias formas en que se puede utilizar la tecnología como parte de una estrategia integral de adquisición de talento:

  • Sistemas deseguimiento de candidatos (ATS): la implementación de un ATS puede ayudar a automatizar y agilizar el proceso de contratación, desde las ofertas de empleo hasta la gestión de las aplicaciones de candidatos. Las plataformas ATS permiten a los reclutadores realizar un seguimiento del progreso de los candidatos, programar entrevistas y comunicarse con los solicitantes de manera eficiente, creando un proceso de contratación más organizado y eficiente.
  • Abastecimiento y selección con IA: IA puede ayudar a analizar currículos, evaluar la idoneidad de los candidatos e incluso realizar evaluaciones iniciales, lo que permite a los reclutadores identificar a los mejores talentos de manera más efectiva.
  • Entrevistas en vídeo: ahorre tiempo y recursos y obtenga una comprensión más completa de las habilidades de comunicación y el comportamiento de los candidatos mediante el uso de plataformas de entrevistas en vídeo.
  • Software de recomendación de empleados: permite a los empleados recomendar a posibles candidatos y hacer un seguimiento del estado de sus referencias. Esta tecnología puede agilizar el proceso de remisión de empleados.
  • Eventos virtuales y ferias de empleo: organice ferias y eventos de empleo virtuales utilizando plataformas en línea para conectarse con un grupo más amplio de candidatos y mostrar la marca del empleador.
  • Herramientas de analytics y reporting: los conocimientos basados en datos pueden ayudar a los reclutadores a tomar decisiones informadas, identificar cuellos de botella en el proceso de contratación y optimizar las Estrategias de contratación.
  • Aplicaciones móviles de contratación: desarrolle aplicaciones y plataformas de contratación optimizadas para dispositivos móviles que permitan a los candidatos solicitar puestos de trabajo, enviar currículos e interactuar con los reclutadores de forma cómoda.
  • Sistemas de gestión de relaciones con los candidatos (CRM): los sistemas CRM ayudan a los reclutadores a mantener una base de datos de posibles candidatos, nutrir las relaciones a lo largo del tiempo y proporcionar una experiencia personalizada y atractiva para cada candidato.

Incorporar la diversidad y la inclusión

La incorporación de iniciativas de diversidad e inclusión en la contratación puede reportar numerosos beneficios: mejora de la innovación, aumento de la moral de los empleados y una marca de empleador positiva. Aquí hay más razones por las que la diversidad y la inclusión son esenciales para una estrategia de adquisición de talento:

  • Innovación y creatividad potenciadas: Una fuerza laboral diversa reúne a personas con perspectivas, experiencias y orígenes únicos. Esta diversidad fomenta la innovación, la creatividad y las nuevas ideas.
  • Mejora del rendimiento de los empleados: Los lugares de trabajo inclusivos que valoran la diversidad a menudo experimentan una mejora de la moral de los empleados, el compromiso y la satisfacción general del trabajo.
  • Reserva de talentos más amplia: el compromiso con la diversidad y la inclusión en el proceso de adquisición de talentos amplía la reserva de candidatos, lo que permite a las organizaciones atraer y retener a una gran variedad de talentos.
  • Mejor comprensión de las necesidades de los clientes: los empleados de diferentes orígenes pueden permitir a las organizaciones desarrollar productos y servicios que satisfagan mejor las demandas de un mercado diverso.
  • Marca de empleador positiva: las empresas que dan prioridad a la diversidad y la inclusión suelen considerarse progresistas, inclusivas y socialmente responsables, lo que las hace más atractivas para los solicitantes de empleo.
  • Cumplimiento legal y ético: enfatizar la diversidad y la inclusión garantiza que las organizaciones cumplan con las leyes contra la discriminación y promuevan la justicia y la equidad en el lugar de trabajo.
  • Adaptabilidad a los cambios demográficos: los entornos de trabajo diversos e inclusivos están mejor equipados para sortear las diferencias culturales, adaptarse a los cambios demográficos e interactuar eficazmente con una base de clientes diversa.

Integrar la diversidad y la inclusión en la estrategia de adquisición de talento requiere un enfoque integral. Implica crear descripciones de puestos de trabajo inclusivas, aplicar prácticas de contratación libres de prejuicios, ofrecer formación sobre diversidad y fomentar una cultura inclusiva en el lugar de trabajo. Al dar prioridad a la diversidad y la inclusión, las organizaciones crean una personal más dinámica, innovadora y Resilient que refleja la sociedad diversa en la que operan.

Construir una cantera de talentos

Crear una cartera de talentos implica identificar y fomentar de forma proactiva las relaciones con los posibles candidatos, incluso si no hay ofertas de trabajo inmediatas. He aquí por qué la creación de una cartera de talentos es una parte importante de una estrategia de adquisición de talentos:

  • Contratación proactiva: al cultivar relaciones con posibles candidatos por adelantado, las empresas pueden reducir el tiempo y los recursos necesarios para cubrir futuras vacantes cuando surjan.
  • Reducción del tiempode contratación: con un grupo precalificado de candidatos disponibles, las organizaciones pueden participar y evaluar rápidamente, lo que agiliza los procesos de toma de decisiones e incorporación.
  • Planificación estratégica de la sucesión: una reserva de talento bien desarrollada permite a las organizaciones identificar y preparar el talento interno para futuros puestos de liderazgo y puestos clave.
  • Reducción de los costes de contratación: al interactuar continuamente con posibles candidatos a lo largo del tiempo, las organizaciones pueden reducir su dependencia de reclutadores externos, bolsas de trabajo y otros canales de abastecimiento.
  • Mejora de la calidad de los candidatos: fomentar las relaciones con los candidatos a lo largo del tiempo permite a las organizaciones obtener una comprensión más profunda de sus habilidades, experiencias y adecuación cultural.
  • Mejora de la marca empleadora: Mantener una cartera de talento demuestra el compromiso de una organización con el desarrollo y la captación de talento , mejorando la marca empleadora.
  • Mayor agilidad y flexibilidad: tener acceso a un grupo de candidatos cualificados permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a las oportunidades y desafíos emergentes.
  • Construcción de relaciones a largo plazo: el compromiso regular con estos candidatos crea una experiencia positiva, incluso si no son seleccionados inmediatamente para un puesto.

Evaluar y ajustar

La evaluación periódica permite a las organizaciones identificar áreas de mejora, realizar los ajustes necesarios y alinear la estrategia de adquisición de talento con las necesidades cambiantes del negocio. Estas son varias formas en que una organización puede evaluar su estrategia de adquisición de talento:

  • Indicadores clave de rendimiento (KPI): establezca y supervise KPI específicos relacionados con el proceso de adquisición de talento, como el tiempo de contratación, el coste por contratación, la calidad de la contratación y la satisfacción de los candidatos. El seguimiento regular de estas métricas proporciona conocimiento sobre la eficiencia y la eficacia del proceso de contratación y ayuda a identificar áreas de mejora.
  • Comentarios y encuestas de los candidatos: Recopile el feedback de los candidatos que han pasado por el proceso de contratación para comprender su experiencia, la percepción de la marca y la satisfacción general, así como para identificar oportunidades para mejorar la experiencia del candidato.
  • Análisis de datos e informes: evalúe el rendimiento de los diferentes canales de abastecimiento, la calidad de los candidatos obtenidos y las tasas de éxito de diversas iniciativas de contratación.
  • Mejora continua de los procesos: Solicite feedback de reclutadores, gerentes de contratación y otras partes interesadas involucradas en el proceso de adquisición de talento para identificar cuellos de botella, optimizar los flujos de trabajo e implementar buenas prácticas.
  • Análisis del mercado de talentos: Realice análisis periódicos del mercado de talentos para comprender los requisitos de habilidades emergentes, las tendencias de los sectores, los cambios en el mercado laboral y ajuste la Estrategia de adquisición de talentos en consecuencia.
  • Compromiso de stakeholder internos: Interactúe con los stakeholder internos, incluidos los altos directivos, la gestión de Recursos humanos y los gerentes de contratación, para recopilar conocimiento sobre la eficacia de la Estrategia de adquisición de talento.

Desarrollar y retener a los empleados

Aunque atraer al mejor talento es esencial, retener y desarrollar a los empleados existentes es igualmente crucial para el éxito a largo plazo y la sostenibilidad de una organización. Invertir en el desarrollo de los empleados y crear oportunidades de crecimiento dentro de la organización puede aumentar la satisfacción de los empleados y reducir las tasas de rotación. Esto ahorra a la organización tiempo y recursos asociados con la contratación y formación de nuevos empleados.

La mejora del compromiso de los empleados, la experiencia de los empleados, la planificación de la sucesión y el cultivo de una cultura de aprendizaje proporciona varios beneficios, entre ellos: unas trayectorias profesionales claras para los empleados ayudan a evitar lagunas en el liderazgo y contribuyen al crecimiento y la competitividad generales de la organización. Todo esto atrae a los solicitantes de empleo atraídos por las empresas que priorizan el crecimiento de los empleados, el aprendizaje y la promoción profesional.

Aun así, la piedra angular del éxito organizativo sigue siendo una estrategia de adquisición de talento con visión de futuro: impulsar el crecimiento, fomentar la resiliencia y posicionar a las empresas para una excelencia sostenida en los próximos años.

Adquisición de talento e IBM

Como consultora líder en adquisición de talento y desarrollo de habilidades, IBM Consulting trabaja estrechamente con sus clientes para adaptar soluciones específicas a sus necesidades de contratación y capacitación. Si desea hacer frente a una alta rotación de empleados, mejorar la pila tecnológica de contratación, aumentar la productividad del personal, abordar la escasez de habilidades o crear una experiencia de aprendizaje eficaz para una plantilla diversa, IBM puede proporcionarle estrategias y herramientas personalizadas en consultoría, tecnología y servicios gestionados.

Autor

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
