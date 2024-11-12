Cómo impulsar la sostenibilidad y el valor empresarial en la era de la IA

Para los líderes empresariales, la tarea que tienen por delante es cómo maximizar el valor empresarial de la IA, proporcionando a los clientes los resultados que necesitan mejor, más rápido y con mayor calidad, minimizando al mismo tiempo sus costes y su impacto medioambiental.

Nuevos datos del informe global de IBM The State of Sustainability Readiness 2024 muestran que las organizaciones comprenden la enorme oportunidad que tiene la IA, si se implementa correctamente, para impulsar la sostenibilidad organizativa y medioambiental. De los encuestados:

Nueve de cada diez creen en el potencial de la IA para contribuir a los resultados de sostenibilidad.

61 % ven las inversiones en TI para la sostenibilidad desde la perspectiva de la oportunidad y el crecimiento, más que de la mitigación de costes.

El 88 % planea aumentar las inversiones en TI para la sostenibilidad.

Al mismo tiempo, el informe muestra que hay margen (y necesidad) de crecimiento. Más de la mitad de las organizaciones (56 %) aún no utilizan activamente la IA para la sostenibilidad, y el 48 % afirma que las inversiones en TI para la sostenibilidad son "puntuales" y no proceden de un presupuesto operativo regular. Sin embargo, solo el 50 % de los directivos encuestados se sienten preparados para hacer frente a unos riesgos climáticos cada vez más desestabilizadores.