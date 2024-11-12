Sustainability Artificial Intelligence

Cómo impulsar la sostenibilidad y el valor empresarial en la era de la IA

Coche rojo circulando por un bosque verde

En el sentido más amplio, la sostenibilidad consiste en trabajar para preservar las operaciones continuas a lo largo del tiempo; un trabajo que nunca termina en un panorama siempre cambiante de retos y oportunidades.

Hoy en día, los líderes empresariales entienden que la IA refleja tanto un reto como una oportunidad. La IA está acelerando el descubrimiento de medicamentos y materiales sostenibles que salvan vidas, optimizando las cadenas de suministro y las iniciativas mineras y apoyando la transición a redes eléctricas más renovables y descentralizadas. Sin embargo, la adopción de la IA, al igual que otras transformaciones importantes, conlleva nuevos desafíos ambientales que obligan a las empresas a reevaluar y adaptar sus estrategias.

El potencial sin explotar de la IA para la sostenibilidad

Para los líderes empresariales, la tarea que tienen por delante es cómo maximizar el valor empresarial de la IA, proporcionando a los clientes los resultados que necesitan mejor, más rápido y con mayor calidad, minimizando al mismo tiempo sus costes y su impacto medioambiental.

Nuevos datos del informe global de IBM The State of Sustainability Readiness 2024 muestran que las organizaciones comprenden la enorme oportunidad que tiene la IA, si se implementa correctamente, para impulsar la sostenibilidad organizativa y medioambiental. De los encuestados:

  • Nueve de cada diez creen en el potencial de la IA para contribuir a los resultados de sostenibilidad.
  • 61 % ven las inversiones en TI para la sostenibilidad desde la perspectiva de la oportunidad y el crecimiento, más que de la mitigación de costes.
  • El 88 % planea aumentar las inversiones en TI para la sostenibilidad.

Al mismo tiempo, el informe muestra que hay margen (y necesidad) de crecimiento. Más de la mitad de las organizaciones (56 %) aún no utilizan activamente la IA para la sostenibilidad, y el 48 % afirma que las inversiones en TI para la sostenibilidad son "puntuales" y no proceden de un presupuesto operativo regular. Sin embargo, solo el 50 % de los directivos encuestados se sienten preparados para hacer frente a unos riesgos climáticos cada vez más desestabilizadores.

Es hora de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial

Hacer operativa la sostenibilidad con éxito no consiste en un informe anual, sino en utilizar los datos y la tecnología para abordar la misión principal de una organización con un enfoque inteligente, estratégico y a largo plazo.

Los datos muestran que, ahora más que nunca, las empresas están empezando a enfocar la sostenibilidad en su sentido más amplio (tal y como deben hacer), mediante el uso de todas las herramientas a su alcance para mitigar las amenazas climáticas, apoyar operaciones más ágiles y rentables y seguir siendo competitivas frente a sus homólogas.  
