El eslabón perdido: por qué la visibilidad es esencial para crear una cadena de suministro resiliente

La visibilidad de la cadena de suministro ha sido el eslabón que faltaba desde que la onda expansiva de 2020 se propagó por todo el mundo y los consumidores sintieron los efectos de los problemas generalizados de la cadena de suministro. Pero, ¿qué significa visibilidad de la cadena de suministro? Generalmente se define como la rastreabilidad de piezas, componentes o productos en tránsito desde el fabricante hasta su destino, con el objetivo de mejorar y fortalecer la cadena de suministro haciendo que los datos sean visibles, que se pueden ejecutar y fácilmente accesibles para todos los stakeholders, incluido el cliente.

Aunque está claro que esos acontecimientos perturbadores han obligado a los líderes de la cadena de suministro a reexaminar el grado de resiliencia de sus redes, la visibilidad total sigue estando fuera del alcance de muchos. ¿Por qué? La razón se reduce a una sola palabra: barreras.

Existen barreras de visibilidad dentro de los procesos de la cadena de suministro y entre los silos de la empresa, las aplicaciones, los proveedores y los clientes. Estas barreras interrumpen la capacidad de ver cuándo se envía un pedido, qué se ha enviado o si hay cambios en un pedido. Esto suele provocar desabastecimientos, problemas de satisfacción de los clientes y comisiones costosas. A menudo es difícil identificar las causas raíz de estos problemas y evitar que se produzcan en el futuro. Según Gartner, el 60 % de los líderes de la cadena de suministro afirman que sus cadenas de suministro se han diseñado para la rentabilidad, no para la resiliencia. Y dado que uno de los principales controladores de la resiliencia es la visibilidad, puede ver dónde radica este problema.

Echemos un vistazo más de cerca a cómo obtener la mejor visibilidad de las brechas de la cadena de suministro puede ayudarle a lograr la claridad que puede parecer fuera de su alcance.