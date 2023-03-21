El eslabón perdido: por qué la visibilidad es esencial para crear una cadena de suministro resiliente

La visibilidad de la cadena de suministro ha sido el eslabón que faltaba desde que la onda expansiva de 2020 se propagó por todo el mundo y los consumidores sintieron los efectos de los problemas generalizados de la cadena de suministro. Pero, ¿qué significa visibilidad de la cadena de suministro? Generalmente se define como la rastreabilidad de piezas, componentes o productos en tránsito desde el fabricante hasta su destino, con el objetivo de mejorar y fortalecer la cadena de suministro haciendo que los datos sean visibles, que se pueden ejecutar y fácilmente accesibles para todos los stakeholders, incluido el cliente.
Aunque está claro que esos acontecimientos perturbadores han obligado a los líderes de la cadena de suministro a reexaminar el grado de resiliencia de sus redes, la visibilidad total sigue estando fuera del alcance de muchos. ¿Por qué? La razón se reduce a una sola palabra: barreras.
Existen barreras de visibilidad dentro de los procesos de la cadena de suministro y entre los silos de la empresa, las aplicaciones, los proveedores y los clientes. Estas barreras interrumpen la capacidad de ver cuándo se envía un pedido, qué se ha enviado o si hay cambios en un pedido. Esto suele provocar desabastecimientos, problemas de satisfacción de los clientes y comisiones costosas. A menudo es difícil identificar las causas raíz de estos problemas y evitar que se produzcan en el futuro. Según Gartner, el 60 % de los líderes de la cadena de suministro afirman que sus cadenas de suministro se han diseñado para la rentabilidad, no para la resiliencia. Y dado que uno de los principales controladores de la resiliencia es la visibilidad, puede ver dónde radica este problema.
Echemos un vistazo más de cerca a cómo obtener la mejor visibilidad de las brechas de la cadena de suministro puede ayudarle a lograr la claridad que puede parecer fuera de su alcance.
Cuando no hay visibilidad en la cadena de suministro, no se ve a dónde van los pedidos una vez realizados. Sin visibilidad, no puede ver todo lo que sucede en su cadena de suministro en tiempo real, incluido el estado de un pedido, la fecha de cada paso del proceso a medida que avanza a lo largo de la línea de tiempo, los documentos asociados y las posibles excepciones. Si no tiene transparencia en todas esas variables a medida que ocurren, es probable que surjan problemas que acabarán costando beneficios a su empresa y creando socios comerciales descontentos. Las empresas con las que hemos hablado se refieren a esto como el "agujero negro". Cuando no puede encontrar y explicar los documentos entrantes o salientes a los socios comerciales, eso es un problema.
Tener visibilidad le permitirá introducir un número de pedido o documento y ver al instante todos los documentos asociados presentados en un formato fácil de leer. También debería permitir que los usuarios no técnicos consulten fácilmente estos documentos, vean su estado actual e identifiquen cuestiones importantes hasta el nivel de partidas específicas.
Tener visibilidad en tiempo real de su cadena de suministro significa poder hacer un seguimiento de los pedidos y tener conocimiento detallado de lo que contienen. También significa tener la capacidad de identificar discrepancias entre pedidos (especialmente si se han modificado), envíos y facturas, sin tener que cruzar manualmente los datos de varios sistemas. Tener una visión clara de su red le permite ver la tasa de cumplimiento y el plazo de entrega de pedidos y envíos. La visibilidad también le permite cotejar las facturas con los pedidos de compra, la documentación de envío y los recibos para identificar discrepancias en las cantidades y los precios. Este es un factor crítico cuando se trata de ser proactivo y detectar problemas antes de que se conviertan en costosos dolores de cabeza.
El 69 % de los consumidores "es mucho menos probable que compre con un minorista en el futuro si un artículo que compraron no se entrega dentro de los dos días posteriores a la fecha prometida".
Si estás constantemente a oscuras en cuanto a saber si un pedido ha cambiado, identificar escasez antes de que llegue o rastrearlo en tiempo real, entonces necesitas una herramienta de visibilidad. Una solución óptima le permitirá realizar comparaciones de documentos de tres y cuatro vías, lo cual es fundamental para obtener una visibilidad completa. También debería ayudarle a correlacionar todos los pedidos con las aceptaciones, los ASN, la recepción y las facturas correspondientes para asegurarse de que lo que se pidió es lo que se recibió antes de pagar una factura. Esto le ayudará a aumentar la precisión, ahorrar dinero y mantener registros precisos.
Los cambios o discrepancias en sus documentos no deberían ser una sorpresa. Es fundamental saber si un documento no se ha procesado, no se ha recibido a tiempo o le faltan datos. Si no es capaz de crear reglas de excepción para supervisar de forma proactiva y recibir notificaciones sobre irregularidades en sus documentos, entonces carece de visibilidad en la cadena de suministro. Una solución debería enviar esas notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para garantizar una transparencia total. Las propias excepciones deberían permitirle ver la orden y los documentos asociados. Al tener alertas proactivas, puede promover la responsabilidad de los problemas y evitar discrepancias antes de que se conviertan en grandes dolores de cabeza.
Los fabricantes y distribuidores gastan anualmente el 8 % de todos los ingresos en pagar las devoluciones de cargo de los minoristas. Puede que a primera vista no parezca mucho, pero para una empresa que recauda 10 millones de dólares al año, se pagan la friolera de 800 000 dólares para cubrir las devoluciones de cargo.
Al tener una visibilidad completa de su cadena de suministro, puede garantizar que los envíos se realicen a tiempo con una precisión del 100 %. Por otro lado, si usted es minorista, no querrá perder visibilidad sobre los niveles de inventario una vez que se haya realizado un pedido. Con una visibilidad total, puede ver todo lo que sucede después de realizar un pedido y saber exactamente cuándo llegará a su almacén. Con ese nivel de confianza, ya no tendrá que aumentar el stock de seguridad ni el exceso de inventario.
Según el Instituto de Continuidad del Negocio, el 72 % de los proveedores que se enfrentaron a una avería en su cadena de suministro carecían de la visibilidad completa y en tiempo real necesaria para encontrar una solución rápida y sencilla. Conseguir una visión clara de su red le ayudará a mantenerse proactivo a la hora de gestionar cualquier tipo de interrupción, lo que le permitirá evitar retrasos y ahorrar dinero. La visibilidad instantánea y en tiempo real también le permite ser proactivo a la hora de supervisar las tendencias, gestionar las prioridades clave y hacer un seguimiento de las perturbaciones dentro de su organización.
Tanto si es un proveedor como un minorista, debe ser ágil y satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. Tener una visibilidad completa de su cadena de suministro le ayudará a identificar tendencias, de modo que pueda trabajar con sus socios para mejorar el rendimiento y asegurarse de que cumple con sus expectativas. La visibilidad total también le permitirá tener una comunicación productiva con los clientes, ya que tendrá la información a mano para responder preguntas y corregir imprecisiones antes de que se produzcan devoluciones de cargo o impagos a tiempo.
Cada vez más, las empresas se dan cuenta de la necesidad de mejorar el análisis de su cadena de suministro. Pero muchos siguen sin aprovechar las herramientas que necesitan para lograr visibilidad. Si usted es uno de ellos, sepa que hay una gran cantidad de beneficios a la espera de hacerse realidad. Los clientes de Syncrofy informaron de los siguientes beneficios de invertir en visibilidad:
Cuando esté listo para mejorar la resiliencia de su cadena de suministro, siga estos pasos para mejorar la visibilidad:
El resultado final es su resultado final. Con la visibilidad de la cadena de suministro, podrá identificar, priorizar y resolver los problemas de ejecución antes de que afecten a los ingresos. Siguiendo los pasos descritos anteriormente, puede superar las barreras de la cadena de suministro, encontrar el "eslabón perdido" y aportar una visibilidad completa a su cadena de suministro.
En colaboración con Oracle y Accelalpha, exploramos cómo los modelos operativos de IA agéntica basados en la nube para las cadenas de suministro permiten la automatización, aumentan la eficiencia y aceleran la innovación.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Descubra cómo la IA generativa permite a los líderes de la cadena de suministro abordar los desafíos más difíciles de hoy en día.
Optimice la gestión de aplicaciones y obtenga conocimientos generados por IA sobre los que pueda actuar utilizando IBM® Concert, una plataforma de automatización de tecnología impulsada por IA generativa.
Utilice las soluciones de cadena de suministro de IBM para mitigar las interrupciones y crear iniciativas resilientes y sostenibles.
Construya cadenas de suministro sostenibles basadas en IA con los servicios de consultoría de cadena de suministro de IBM.
Gracias a la IA, IBM Concert descubre información crucial sobre sus operaciones y ofrece recomendaciones de mejora personalizadas para cada aplicación. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.