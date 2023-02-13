3 estrategias para hacer que su cadena de suministro sea más sostenible

La cadena de suministro perfecta no existe. La pregunta clave aquí es: ¿qué está haciendo usted para que la suya cada vez más sostenible?

Una cadena de suministro sostenible necesita integrar buenas prácticas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) en la forma en que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Debe tener en cuenta una amplia gama de cuestiones, incluidos los retos medioambientales y sociales como la seguridad hídrica y la deforestación, así como los derechos humanos y las condiciones laborales justas. Además de la complejidad, las empresas deben asegurarse de que sus proveedores y vendedores (y sus redes) cumplan compromisos similares.

Puede ser un reto, y las empresas deben evitar tomar atajos a la hora de dar dirección a los objetivos de sostenibilidad. Muchas empresas se han maquillado de verde en los informes ESG, pero si miras entre bambalinas, esos esfuerzos realmente no significan nada. Apuesta por la transparencia y la confianza, especialmente porque hay tecnología que te permite ofrecer eso.