3 estrategias para hacer que su cadena de suministro sea más sostenible

La cadena de suministro perfecta no existe. La pregunta clave aquí es: ¿qué está haciendo usted para que la suya cada vez más sostenible?
Una cadena de suministro sostenible necesita integrar buenas prácticas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) en la forma en que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Debe tener en cuenta una amplia gama de cuestiones, incluidos los retos medioambientales y sociales como la seguridad hídrica y la deforestación, así como los derechos humanos y las condiciones laborales justas. Además de la complejidad, las empresas deben asegurarse de que sus proveedores y vendedores (y sus redes) cumplan compromisos similares.
Puede ser un reto, y las empresas deben evitar tomar atajos a la hora de dar dirección a los objetivos de sostenibilidad. Muchas empresas se han maquillado de verde en los informes ESG, pero si miras entre bambalinas, esos esfuerzos realmente no significan nada. Apuesta por la transparencia y la confianza, especialmente porque hay tecnología que te permite ofrecer eso.
Los líderes deben centrarse en tres retos comunes de la cadena de suministro, con soluciones de alto nivel que puedan impulsar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y mejorar sus cuadros de mando ESG:
Por su propia naturaleza, las cadenas de suministro mundiales implican redes de producción y transporte complejas y multinacionales. Los proveedores primarios pueden subcontratar partes de grandes pedidos a otras empresas. Y dado que las empresas no suelen tratar directamente con todos los proveedores de sus cadenas de suministro, la trazabilidad de principio a fin es difícil de lograr. Cada participante en el sistema rastrea solo su pequeño segmento del viaje y utiliza sistemas desconectados para registrar datos.
Cuando la información sobre el producto está fragmentada, es difícil responder a preguntas como: ¿Se obtuvieron y crearon todas las piezas al servicio de la economía circular? ¿Ha sido justa la mano de obra en todas las fases? Obtener datos fiables de ese pipeline parece una tarea enorme y engorrosa.
Solo una de cada tres organizaciones está trabajando para impulsar la transparencia en el impacto ambiental de los bienes y servicios a lo largo de la cadena de suministro, según un estudio de 2022 del IBM Institute for Business Value (IBV), Sustainability as a transformation catalyst. Los directivos más pioneros trabajan con partners para ejecutar sus estrategias de sostenibilidad ambiental. La tecnología es clave para cerrar brechas y crear nuevas oportunidades para que los partners colaboren.
Considere cómo la tecnología de blockchain puede impulsar una mayor transparencia y eficiencia en una cadena de suministro, simplificando el intercambio y el seguimiento de la información y permitiendo una mayor confianza. Crea un tren digitalizado permanente de transacciones que no pueden ser alteradas, y cada participante de la red tiene una copia de los datos.
Una aplicación móvil de Farmer Connect, por ejemplo, utiliza IBM® Blockchain para rastrear el café desde el grano hasta el barista. El cliente final puede incluso escanear un código QR en una bolsa o taza para ver el recorrido de los granos que está a punto de disfrutar.
Iberdrola, líder internacional en energías renovables, adoptó otro enfoque e implementó una herramienta de terceros para puntuar a los proveedores en sus prácticas de sostenibilidad. Para los proveedores que no cumplen los criterios de sostenibilidad de Iberdrola, la herramienta de puntuación ayuda a determinar las acciones que pueden tomar para mejorar.
Según el estudio del IBV, alrededor del 57 % de los CEO afirma que uno de los mayores retos para los esfuerzos de sostenibilidad es lo difícil que es definir y medir el ROI y los beneficios. Los planes de una empresa para establecer objetivos sociales y medioambientales para los proveedores, por ejemplo, podrían toparse con un obstáculo si los ejecutivos no saben cómo medir los beneficios. Los CEO pueden tener una gran ambición y buenas intenciones, pero tienen problemas para justificar algunas de las cosas que surgen de sus ambiciones.
Las empresas están viendo que pueden diferenciarse en el mercado y atraer a una generación de consumidores mucho más interesada en la sostenibilidad y el impacto que las generaciones anteriores. IBM trabajó con una marca de bienes de consumo envasados (CPG) en Europa para poner un código QR en el embalaje. La gente podía escanear el código para conocer el recorrido de los productos, lo que se traducía en un aumento del 8 % en las ventas.
Una cadena de suministro sostenible también puede ayudar a las empresas a atraer a los mejores talentos. En una encuesta global de 2021 realizada por IBV, Sustainability at a turning point, el 71 % de los empleados y solicitantes de empleo afirmaron que las organizaciones responsables desde el punto de vista medioambiental y social son empleadores más atractivos, y casi la mitad de los encuestados aceptarían un salario más bajo para trabajar en esas empresas.
Todavía hay empresas que simplemente no han aceptado la idea. Alrededor del 29 % de los CEO se limitan a cumplir la normativa, según el estudio Own your impact. Y el 15 % aún no ha realizado ninguna inversión en sostenibilidad.
Las compras basadas en valores están creciendo. Los consumidores tienen más opciones entre las que elegir y quieren apoyar a las marcas cuyas prácticas empresariales respaldan sus valores. Quienes no implementan ahora programas o iniciativas de sostenibilidad corren el riesgo de quedarse atrás de la competencia, una brecha que será difícil de cerrar con el tiempo.
Las normativas, como las relacionadas con las emisiones de carbono, también están aumentando, y los reguladores se están volviendo más audaces en lo que exigen a las empresas que hagan. La Ley de Diligencia Debida de la Cadena de Suministro de Alemania, por ejemplo, establece que las empresas con 3000 o más empleados deben tomar las medidas adecuadas para respetar los derechos humanos y el medioambiente en sus cadenas de suministro. Las auditorías se realizarán cuando la ley entre en vigor en 2023, y las infracciones darán lugar a costosas multas e interrupciones.
La sostenibilidad de la cadena de suministro es una forma de preparar su empresa para el futuro. Si se compromete a ser responsable, demuestre al mundo que lo es. La tecnología actual, como el blockchain y la IA, le permite obtener transparencia en su cadena de suministro.
En colaboración con Oracle y Accelalpha, exploramos cómo los modelos operativos de IA agentiva basados en la nube para las cadenas de suministro permiten la automatización, aumentan la eficiencia y aceleran la innovación.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Involucre a sus proveedores y racionalice sus cálculos de emisiones de alcance 3 y categoría 1 para cumplir con los requisitos de elaboración de informes y optimizar el rendimiento.
Utilice las soluciones de cadena de suministro de IBM para mitigar las interrupciones y crear iniciativas resilientes y sostenibles.
Construya cadenas de suministro sostenibles basadas en IA con los servicios de consultoría de cadena de suministro de IBM.
Cree cadenas de suministro sostenibles con IA que preparen a su empresa para el futuro del trabajo, creen mayor transparencia y mejoren la experiencia de empleados y clientes.