Optimización de la cadena de suministro: escenarios y arquitectura empresarial

La pandemia ha puesto en foco la cadena de suministro y las organizaciones reconocen la garantía dinámica de suministro como una capacidad crítica para su negocio. Los directores de la cadena de suministro (CSCO) y otros ejecutivos buscan optimizar su cadena de suministro mediante la infusión de IA, la modernización de la tecnología y la dirección de los objetivos de sostenibilidad.

Durante la próxima década, los CSCO deberán resolver desafíos clave de los sectores: interrupciones de la cadena de suministro debido a eventos climáticos; conflictos regionales como Ucrania u Oriente Medio; el deseo de comodidad y personalización; conciencia sobre el impacto medioambiental del consumo; cumplir con las expectativas de entrega; temores sobre las interrupciones del comercio y las fluctuaciones de los costes. Todos estos retos pueden resolverse con cadenas de suministro más conectadas, ágiles y sostenibles.

Las organizaciones que abordan proactivamente estos desafíos del sector pueden observar algunos resultados típicos relacionados con el stock, incluyendo una mejora del 4-8 % en las ventas perdidas por cortes de stock, un aumento de la rotación de stock, una mejor gestión del riesgo del producto, la perecederidad y la antigüedad, así como un mayor control del tiempo de entrega (un indicador líder del exceso de stock) y una reducción de los días disponibles. Además, puede haber beneficios financieros, como un ahorro del 10 % en los costes de la solución, la reducción de los costes de mantenimiento y la mejora del rendimiento del margen bruto de la inversión. Por último, también pueden ver beneficios de cara al cliente, como una reducción en la tasa de devoluciones, la capacidad de gestionar eventos inusuales de interrupción de la cadena de suministro, como meteorología o desastres naturales, y una mejora general en la satisfacción del cliente.

Para ayudar a las organizaciones a abordar estos desafíos del sector, los equipos de IBM y Red Hat desarrollaron este documento técnico y los materiales de apoyo a través de una Iniciativa de Afiliación Industrial de la IBM Academy of Technology.