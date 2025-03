Super (AI Powered) Pros

Sabes decirme cuántos tipos de super heroes hay?

Siempre habia escuchado eso de que hay dos tipos, los que cuentan con superpoderes (talento) de manera innata o adquirida como superman, spiderman, y así, hasta los increibles y aquellos que sin contar con ese don, se curran sus competencias (otra vez talento)en el box como batman. Pues bien, no. Gracias a la fantastica labor de divulgación del canal disney, el fructifero universo marvel y la tardes/noches de pelis con mi hijo me he dado cuenta de que no es asi. Hay una especie más y me viene al pelo para las historietas de IA.

Hay una tercera clase, aquel que sin tener nada que ver con los anteriores (no creo que ninguno lo esperara) ha sido capaz de desarrollar sus superpoderes (otra vez, talentos) gracias a la tecnología…. y si, me refiero al más Jeckyl/Hyde de los super heroes, el sr. Stark de dia e IronMan cuando se le necesita.

Con esta metáfora, que creo que refleja al 100% el mundo del talento en la organización, 1 )los que lo tienen, 2) los que se lo curran y 3) os que lo mejoran (y mejoraran) gracias a la tecnología abría la charla sobre IA en RR.HH. en la pasada edición de Explorando el futuro de la Asociación Centro algunas de las principales claves de la IA en el entorno de HR.