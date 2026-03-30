Cómo modernizar la arquitectura de integración para la preparación para la IA

Las alertas empiezan incluso antes de que termine su primer café: una llamada API fallida aquí, una sincronización de datos retrasada allá, un flujo de trabajo estancado porque dos sistemas aún no hablan el mismo idioma. Al mediodía, está haciendo malabares con las excepciones, parcheando integraciones frágiles y explicando, una vez más, por qué las iniciativas de IA no pueden crecer sobre sistemas fragmentados.

Para muchos líderes de TI, este desafío es la realidad diaria, y es precisamente por eso que modernizar la arquitectura de integración se ha convertido en la base de la preparación para la IA.

Después de mañanas como esa, no es de extrañar que los líderes de TI se sientan desbordados. Los datos lo respaldan: los sistemas fragmentados son ahora la principal barrera para la agilidad empresarial, con las lagunas de integración y los procesos manuales señalados como obstáculos críticos para el crecimiento en 2025.

Esa fragmentación no ralentiza a los equipos: frena las iniciativas de IA, crea riesgos operativos y obliga a TI a dedicar más tiempo a la extinción de incendios que a modernizar. Aquí es donde entran en juego los pasos clave de la modernización: