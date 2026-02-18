Con la confianza en las instituciones públicas flaqueando en todo el mundo y los gobiernos nacionales sometidos a crecientes presiones presupuestarias, los directores de sistemas de información (CIO) del gobierno se encuentran en un momento crítico. Su reto consiste en determinar la mejor manera de utilizar la tecnología moderna para satisfacer y superar las expectativas de los ciudadanos. La digitalización de los procesos existentes es una respuesta, pero no cuenta la historia completa. Una respuesta verdaderamente holística implica replantearse desde cero los servicios públicos mediante herramientas de participación ciudadana con IA.
Investigaciones recientes han sugerido una paradoja sorprendente: mientras que solo uno de cada tres ciudadanos expresa una gran confianza en su gobierno central, más de la mitad demuestra confianza en los servicios ciudadanos habilitados por IA.
Estos hallazgos implican que quizás la población en general esté preparada para el compromiso impulsado por IA con sus gobiernos nacionales y locales, siempre que se implemente con transparencia, seguridad y una capacidad de respuesta genuina. Los CIO del gobierno tienen una oportunidad única de recuperar la confianza pública a través de la modernización estratégica del sistema de TI. Sin embargo, existen retos fundamentales a los que se enfrentan los gobiernos a la hora de implementar, operar y adoptar estas tecnologías, entre los que se incluyen:
· Confianza en la privacidad
· Seguridad zero trust a través de un gobierno de IA seguro por diseño
· Respuesta resiliente a incidentes
· Soporte de centro de servicio automatizado (con árboles de decisión sencillos y poco complejos) y asistido por personas
· Facilidad de uso, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidades físicas
· Creación de IA/ML de nivel empresarial a una escala asequible y adaptable
Para los CIO del gobierno, el imperativo estratégico está claro: transformar los servicios públicos en experiencias personalizadas, abiertas y fiables que fomenten la confianza de los ciudadanos. Esta transformación tiene cuatro componentes clave:
Permitir que los gobiernos puedan ir más allá de los enfoques de solución única. Este proceso es posible mediante la puesta en funcionamiento de un tejido de datos que integra y unifica los datos estructurados y no estructurados de todos los sistemas para adaptar los servicios a las necesidades individuales. También puede predecir los requisitos de forma proactiva y optimizar la asignación de recursos en función de los patrones de feedback de los ciudadanos. Proporcionar a las personas la capacidad de seleccionar interacciones basadas en personas según (edad, género, cultura, idioma). Incorpore estas capacidades:
• Gráficos de conocimiento para modelar las relaciones entre los ciudadanos, los servicios, los beneficios, los eventos y los resultados
• Modelos de ML entrenados en el uso histórico de los servicios, las señales de comportamiento y los indicadores demográficos para anticipar las necesidades de los ciudadanos antes de que se presenten las solicitudes formales
Implemente sistemas de IA que proporcionen accesibilidad permanente, gestionen automáticamente las consultas rutinarias y remitan los casos complejos, comprendan el lenguaje natural y el contexto, y admitan varios idiomas. La IA conversacional funciona como la interfaz digital principal entre los ciudadanos y el gobierno, actuando tanto como capa de interacción como como mecanismo de enrutamiento inteligente. Eso incluye:
• Pipelines de conversión de voz a texto y texto a voz para la interacción basada en la voz
• Apoyo multilingüe con una generación de respuestas que se adapta a la cultura
Permita la comunicación bidireccional mediante análisis en tiempo real, bucles de mejora continua donde el feedback sirve para perfeccionar el servicio, una comunicación clara sobre cómo las aportaciones dan forma a las políticas y la identificación proactiva de problemas antes de que las crisis se agraven. Las plataformas de participación basadas en la IA deben apoyar una comunicación bidireccional y persistente, transformando el feedback de los ciudadanos en inteligencia que se pueda ejecutar con:
• Pipelines de procesamiento del lenguaje natural (PNL) que analizan encuestas, redes sociales, transcripciones de llamadas e interacciones web para extraer el sentimiento, problemas emergentes y brechas de servicio
• Modelos de detección de anomalías que identifican los primeros indicadores de insatisfacción o fallo sistémico
Implemente una plataforma fundamental para la participación con IA que es un sistema de datos controlados seguro que permite la interoperabilidad y, al mismo tiempo, preserve la privacidad y la confianza. Este enfoque requiere:
• Arquitecturas de datos federadas que permiten la colaboración entre agencias sin centralizar los conjuntos de datos confidenciales
• Control de acceso basado en atributos (ABAC) y aplicación precisa de políticas.
• Cifrado en tránsito y en reposo, integrado en los marcos de identidad soberana
Actualmente, los sistemas de IA solo utilizan activamente el 7 % de los datos del gobierno, pero entre el 50 y el 80 % podrían ser valiosos si se preparan adecuadamente, lo que representa un importante potencial sin explotar.
Transformación de los servicios ciudadanos: Según el IBM Institute for Business Value (IBV), el 66 % de las agencias gubernamentales están probando o implementando activamente la automatización de los servicios al ciudadano, lo que supone la tasa de adopción más alta entre los casos de uso de la IA. Al priorizar las aplicaciones dirigidas a los ciudadanos desde el procesamiento de beneficios hasta la respuesta a emergencias, los CIO ofrecen mejoras visibles que reconstruyen la confianza y crean las bases para una adopción más amplia de la IA.
Marcos éticos y regulatorios: el 55 % de los ejecutivos priorizan las estructuras de gobierno que garantizan que la IA opere dentro de límites éticos, cumpla con las regulaciones y mantenga la transparencia algorítmica. La madurez de la IA requiere que el gobierno esté integrado directamente en la arquitectura del sistema, no como una consideración secundaria de cumplimiento.
Este enfoque incluye:
Gobierno de modelo
• Seguimiento de linaje completo desde la ingesta de datos hasta la inferencia
• Registros de modelo con versiones y flujos de trabajo de aprobación
• Capas explicativas que respaldan los procesos de auditoría y apelación
Supervisión humana
• Umbrales definidos para la intervención humana en el bucle
• Vías de escalada para decisiones de baja confianza o de alto impacto
• Revisión basada en funciones de las determinaciones automatizadas
Controles de sesgo y equidad
• Monitorización continua del sesgo en las clases protegidas
• Pruebas contrafácticas durante la validación del modelo
• Paneles de resultados de equidad vinculados a las métricas de entrega de servicios
Infraestructura y gobierno de datos: construir bases técnicas como la calidad de los datos, la interoperabilidad, la capacidad de cálculo y la seguridad, que permitan a la IA escalar de forma responsable.
Para lograr el éxito de la misión y generar confianza con sus electores, las agencias gubernamentales deben considerar una serie de estrategias:
1. Tratar los datos como infraestructura estratégica: diseñar sistemas para la interoperabilidad, la calidad y el gobierno desde el principio utilizando enfoques federados que preserven la privacidad y la soberanía. Establezca productos de datos, no conjuntos de datos, e implemente la propiedad de los datos basada en el dominio, estandarice los metadatos y las ontologías, aplique los controles de calidad de los datos automatizados y cree API interoperables entre las agencias.
2. Comenzar con casos de uso de alto impacto orientados a los ciudadanos, como la respuesta a emergencias, el procesamiento de beneficios, las aplicaciones de permisos y el apoyo educativo, donde los ciudadanos experimentan una experiencia directa.
3. Integrar el gobierno y la transparencia desde el diseño: la ética y el cumplimiento siguen siendo primordiales. Puede crear marcos de gobierno sólidos que definan dónde la IA requiere supervisión humana, cómo se explican y auditan las decisiones, cómo se protege la privacidad de los ciudadanos, cómo se controlan y mitigan los prejuicios.
El gobierno debe codificarse en pipelines con información de registro de decisiones, API de explicabilidad de modelos, servicios de detección de sesgos, controles de privacidad. Definir explícitamente:
• Qué decisiones se pueden automatizar
• Dónde es obligatoria la revisión humana
• Cómo se explican los resultados a los ciudadanos
3. Fomentar la innovación responsable: equilibrar la velocidad con la confianza estableciendo barreras de protección contra las infracciones éticas, los sesgos y las vulnerabilidades de seguridad. Equilibrar la velocidad con la confianza implementando:
• Entornos aislados de IA seguros
• Equipos rojos y pruebas contradictorias
• Integración zero trust con las plataformas de identidad
• Análisis continuo de vulnerabilidades
4. Medir los indicadores de confianza: hacer un seguimiento de la satisfacción de los ciudadanos, la accesibilidad a los servicios, las medidas de transparencia, las puntuaciones de confianza, la varianza en el tiempo de resolución y los resultados de equidad, no solo la eficiencia operativa.
5. Colaborar con servicios de consultoría de TI experimentados: la transformación de la IA en el gobierno exige conocimientos especializados. El socio adecuado aporta experiencia en el ámbito del gobierno, profundidad técnica en IA y gobierno, experiencia en implementación en transformaciones similares, capacidades de gestión del cambio y una perspectiva objetiva.
La brecha de confianza a la que se enfrentan las instituciones de gobierno es real. Al adoptar herramientas de participación ciudadana con IA, basadas en la personalización, interfaces conversacionales, bucles de feedback genuinos y plataformas de datos abiertos, los CIO pueden transformar sus agencias en instituciones más inteligentes, rápidas y receptivas.
La cuestión ya no es si modernizarse, sino hasta qué punto está dispuesto a liderar ese cambio. Los ciudadanos están preparados. La tecnología está demostrada. El imperativo estratégico está claro.
Las agencias que prosperen serán las que vean la tecnología no como un fin en sí misma, sino como un medio para cumplir la misión atemporal del servicio público: proteger, servir y empoderar a los ciudadanos a los que sirven.
Con una profunda experiencia en el sector público y soluciones probadas, IBM le ayuda a crear una base que se adapta a las demandas futuras y reduce la complejidad. IBM es la única empresa tecnológica que ofrece una plataforma integral de soluciones y servicios de consultoría. IBM aporta su amplia experiencia con clientes del sector público y lo último en datos, inteligencia artificial, tecnología de infraestructura y prácticas éticas para hacerlo realidad.
Construya una institución más inteligente, rápida y adaptable, que haga que los servicios públicos sean personales, claros y fiables para los ciudadanos, manteniendo una posición de seguridad.
Unifique los datos estructurados y no estructurados en todos los entornos, aplique el gobierno, utilice aceleradores con IA y una profunda experiencia en el sector para crear plataformas seguras y escalables que ofrezcan agilidad, cumplimiento normativo y ventajas en la toma de decisiones. Estos enfoques permiten resoluciones de casos más rápidas, servicios personalizados y procesos claros para sus ciudadanos.
Más información sobre las soluciones de IBM y los servicios de consultoría para gobiernos de todo el mundo.