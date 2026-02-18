Para lograr el éxito de la misión y generar confianza con sus electores, las agencias gubernamentales deben considerar una serie de estrategias:



1. Tratar los datos como infraestructura estratégica: diseñar sistemas para la interoperabilidad, la calidad y el gobierno desde el principio utilizando enfoques federados que preserven la privacidad y la soberanía. Establezca productos de datos, no conjuntos de datos, e implemente la propiedad de los datos basada en el dominio, estandarice los metadatos y las ontologías, aplique los controles de calidad de los datos automatizados y cree API interoperables entre las agencias.



2. Comenzar con casos de uso de alto impacto orientados a los ciudadanos, como la respuesta a emergencias, el procesamiento de beneficios, las aplicaciones de permisos y el apoyo educativo, donde los ciudadanos experimentan una experiencia directa.



3. Integrar el gobierno y la transparencia desde el diseño: la ética y el cumplimiento siguen siendo primordiales. Puede crear marcos de gobierno sólidos que definan dónde la IA requiere supervisión humana, cómo se explican y auditan las decisiones, cómo se protege la privacidad de los ciudadanos, cómo se controlan y mitigan los prejuicios.



El gobierno debe codificarse en pipelines con información de registro de decisiones, API de explicabilidad de modelos, servicios de detección de sesgos, controles de privacidad. Definir explícitamente:

• Qué decisiones se pueden automatizar

• Dónde es obligatoria la revisión humana

• Cómo se explican los resultados a los ciudadanos



3. Fomentar la innovación responsable: equilibrar la velocidad con la confianza estableciendo barreras de protección contra las infracciones éticas, los sesgos y las vulnerabilidades de seguridad. Equilibrar la velocidad con la confianza implementando:

• Entornos aislados de IA seguros

• Equipos rojos y pruebas contradictorias

• Integración zero trust con las plataformas de identidad

• Análisis continuo de vulnerabilidades



4. Medir los indicadores de confianza: hacer un seguimiento de la satisfacción de los ciudadanos, la accesibilidad a los servicios, las medidas de transparencia, las puntuaciones de confianza, la varianza en el tiempo de resolución y los resultados de equidad, no solo la eficiencia operativa.



5. Colaborar con servicios de consultoría de TI experimentados: la transformación de la IA en el gobierno exige conocimientos especializados. El socio adecuado aporta experiencia en el ámbito del gobierno, profundidad técnica en IA y gobierno, experiencia en implementación en transformaciones similares, capacidades de gestión del cambio y una perspectiva objetiva.

