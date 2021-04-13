Al hacer de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) una parte integral de la formación académica de la escuela secundaria, no solo podemos ayudar a asegurar mejor el futuro de nuestros hijos, sino también mejorar la diversidad de pensamiento y perspectiva dentro de estos campos.

Me di cuenta de lo mucho que disfruto enseñando tecnología a niños y adolescentes cuando tuve la oportunidad de enseñar a toda la clase de quinto grado de mi sobrina cómo crear páginas web. Su entusiasmo era palpable. Pude ver cómo se les apagaban las bombillas en la cabeza cuando se dieron cuenta de que podían programar. Incluso pidieron deberes, ansiosos por saber lo que podían hacer a continuación.

Mientras ADP buscaba actividades de voluntariado virtual a principios de este año debido a las restricciones de la pandemia del COVID-19, IBM buscaba participantes para su programa Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH), y se pusieron en contacto con nosotros. Creo que fue una combinación perfecta.