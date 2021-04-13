Al hacer de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) una parte integral de la formación académica de la escuela secundaria, no solo podemos ayudar a asegurar mejor el futuro de nuestros hijos, sino también mejorar la diversidad de pensamiento y perspectiva dentro de estos campos.
Me di cuenta de lo mucho que disfruto enseñando tecnología a niños y adolescentes cuando tuve la oportunidad de enseñar a toda la clase de quinto grado de mi sobrina cómo crear páginas web. Su entusiasmo era palpable. Pude ver cómo se les apagaban las bombillas en la cabeza cuando se dieron cuenta de que podían programar. Incluso pidieron deberes, ansiosos por saber lo que podían hacer a continuación.
Mientras ADP buscaba actividades de voluntariado virtual a principios de este año debido a las restricciones de la pandemia del COVID-19, IBM buscaba participantes para su programa Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH), y se pusieron en contacto con nosotros. Creo que fue una combinación perfecta.
El modelo P-TECH de IBM abarca los cursos 9 a 14 y permite a estudiantes, principalmente de entornos desfavorecidos, obtener tanto el título de secundaria como un título de asociado gratuito en una disciplina STEM a través de un programa de seis años. El programa ayuda a garantizar que los niños interesados en la tecnología tengan oportunidades y adquieran el conjunto de habilidades que necesitan para prepararse profesionalmente.
Una de las habilidades clave que aprenden los estudiantes es la resolución de problemas. Así que cuando a IBM se le ocurrió la idea de que ADP y los estudiantes del programa P-TECH de Panther Academy participaran en una sesión de pensamiento de diseño, que trata sobre la resolución de problemas, fue una elección ideal. El objetivo: diseñar una nueva aplicación móvil.
Los chavales de diecisiete años ya están muy en sintonía con la tecnología. Al empezar a recopilar ideas y moldearlas en una aplicación móvil durante la sesión de design thinking, se centraron en temas que les interesaban. Al final, crearon una aplicación de planificación financiera, algo que no me hubiera planteado ni siquiera cuando tenía su edad.
Las colaboraciones como la de ADP e IBM que atienden a niños desfavorecidos son increíblemente importantes. Mis dos grandes conclusiones de esta experiencia serían, en primer lugar, invertir en el futuro de los niños participando en sesiones como esta. Tiene un gran impacto en el futuro, no solo para los niños, sino para la población en general, porque todos nos beneficiaremos de sus ideas y las aplicaciones que crean. Y en segundo lugar, al brindar estas oportunidades, obtenemos una diversidad de pensamiento desde la perspectiva única de los niños, lo que conducirá a mejores aplicaciones, herramientas de software y tecnología.
Formar parte de P-Tech y ver las oportunidades que tienen los niños ayuda a alimentar la pasión que tengo por la enseñanza. En algún momento de mi carrera, quiero ayudar a que más niños tengan la oportunidad de aprender y que tengan un camino hacia la universidad y un trabajo en tecnología. Mientras tanto, me enorgullece trabajar para una empresa como ADP, que da a sus empleados el tiempo necesario para influir en la vida de los niños desfavorecidos. Es increíblemente importante porque su futuro es nuestro futuro.
Vea cómo ADP e IBM ayudan a los niños desatendidos a adquirir experiencia tecnológica para oportunidades profesionales:
