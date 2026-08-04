Según el Informe Anual 2025 del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft, las Empresas Frontier se definen por 5 rasgos principales, incluyendo el uso activo de agentes de IA y la madurez de la IA.

Solo el 9 % de los líderes afirma que dirige una Frontier Firm, y esa cifra no refleja ambición ni inversión. Es un reflejo de lo difícil que es realmente la verdadera transformación.

Los líderes de todos los sectores se hacen la misma pregunta: “Hemos invertido en IA, hemos realizado proyectos piloto, ¿por qué no hemos avanzado más?”. La respuesta honesta es que la inversión y la adopción no son suficientes por sí solas.

Las organizaciones que avanzan no necesariamente gastan más, sino que toman decisiones diferentes sobre cómo están diseñadas para funcionar sus organizaciones.