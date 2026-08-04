Según el Informe Anual 2025 del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft, las Empresas Frontier se definen por 5 rasgos principales, incluyendo el uso activo de agentes de IA y la madurez de la IA.
Solo el 9 % de los líderes afirma que dirige una Frontier Firm, y esa cifra no refleja ambición ni inversión. Es un reflejo de lo difícil que es realmente la verdadera transformación.
Los líderes de todos los sectores se hacen la misma pregunta: “Hemos invertido en IA, hemos realizado proyectos piloto, ¿por qué no hemos avanzado más?”. La respuesta honesta es que la inversión y la adopción no son suficientes por sí solas.
Las organizaciones que avanzan no necesariamente gastan más, sino que toman decisiones diferentes sobre cómo están diseñadas para funcionar sus organizaciones.
Las empresas fronterizas operan bajo demanda o con inteligencia proactiva, impulsadas por equipos híbridos de humanos y agentes de IA para permitir una escala más rápida, una mayor agilidad y una creación de valor acelerada. Dado que solo el 9 % de los líderes afirman que sus organizaciones cumplen estos criterios, existe una creciente división de la competitividad a largo plazo a medida que las capacidades de Frontier Firm se convierten en apuestas para una economía impulsada por IA.
Los riesgos para las Organizaciones que no evolucionan con el panorama Continuar aumentando. A medida que las empresas que adopten la IA y la transformación dirigida por agentes operen de manera más eficiente, las empresas que no lo hagan se quedarán aún más rezagadas.
Lo que la mayoría no se da cuenta es que el liderazgo es un factor crucial para el éxito de una empresa fronteriza. Los líderes realizan inversiones deliberadas en estrategia organizativa, calidad de los datos, seguridad, cumplimiento y gobierno. Estas opciones pueden aumentar los costes a corto plazo o retrasar las primeras implementaciones, pero permiten el éxito a largo plazo. La frontera no es estática; evoluciona a medida que el 9 % de los líderes que cumplen los criterios fronterizos sigue cambiando. La brecha se amplía no por la falta de herramientas, sino por el retraso en la transformación. El estatus de frontera se gana y se vuelve a ganar a través de la reinvención continua de cómo evolucionan el trabajo, las decisiones y la creación de valor junto con la IA.
La adopción de la IA se ha expandido rápidamente en los últimos años, pasando de la experimentación al impacto empresarial. Su evolución puede observarse en tres fases distintas.
1. Humano con asistente: al principio, la IA aumentaría la productividad individual. Los empleados utilizarían asistentes para redactar contenidos, analizar datos y automatizar tareas sencillas. Las ganancias productivas son en gran medida personalizadas y locales. La mayoría de los clientes con los que trabajamos han empezado en este punto, en el que los empleados utilizan la IA para aumentar su productividad, pero los resultados suelen ser escalonados y aislados.
2. Equipos de agentes humanos: luego, el trabajo se transfirió para compartirlo con humanos y agentes. No solo responden a las instrucciones, sino que ahora pueden coordinar y ejecutar procesos de varios pasos. Ahora los humanos pueden moldear y orquestar la obra. Este desarrollo representa un salto significativo con respecto al modelo humano con asistente, en el que los agentes actuaban de forma más autónoma, pero aún tiene posibles inconvenientes.
3. Dirigido por humanos, operado por agentes: ahora, los líderes están estableciendo la dirección, la intención y las barreras. En este punto es donde las empresas fronterizas comienzan a surgir realmente. Los agentes de IA ejecutan procesos y Operaciones a escala, acelerando la toma de decisiones y propulsando el ritmo de la innovación.
Desde nuestra perspectiva, los clientes que cumplen con las capacidades de Frontier Firm ven una mayor productividad y menores costes, lo que añade un valor significativo a los empleados y a las partes interesadas. Aquí es donde todos los líderes deben aspirar a estar con sus organizaciones.
Muchas organizaciones reconocen la importancia de evolucionar hacia una empresa fronteriza, pero muchas menos tienen claras las capacidades que realmente requiere la transformación. No hay una iniciativa única; el progreso en la frontera viene impulsado por una combinación cuidadosa de la estrategia, la tecnología y el cambio del modelo operativo.
Aunque cada recorrido es diferente, algunas capacidades fundamentales hacen que Frontier Firms destaque de forma constante.
Ninguna solución o herramienta de IA por sí sola puede convertir a una organización en una empresa fronteriza. Deben empezar con la visión global. El éxito empieza por construir una base sólida que permita una visión a largo plazo dirigida por la IA y la agencia. Esto significa que las empresas deben diseñar teniendo en cuenta la escala, la seguridad, la resiliencia y el cumplimiento.
Las actualizaciones graduales a los entornos antiguos pueden generar beneficios a corto plazo, pero también pueden provocar costosos retrocesos en el futuro. Un enfoque arquitectónico más intencional permite a las organizaciones avanzar más rápido con menos reinvenciones en el proceso.
En nuestro trabajo con clientes, las organizaciones que están en la frontera rara vez son aquellas que empezaron con más herramientas. En cambio, son los que fueron más deliberados sobre la base que construyeron primero.
Si los datos no están listos para moverse, entonces su organización no está lista para escalar. Las empresas fronterizas deben tratar los datos como una entrada que debe ser de la mayor calidad posible para que puedan convertirse en un activo empresarial fiable y gobernado que alimente los sistemas inteligentes. Las organizaciones deben estar seguras de que sus sistemas y datos son conformes, seguros, observables y accesibles para quienes los necesitan. Una y otra vez, hemos visto que la preparación de los datos se convierte en el cuello de botella oculto porque el compromiso interfuncional es más difícil de mantener que cualquier decisión tecnológica.
Empezar con la mayor cantidad de herramientas rara vez conduce al éxito. De hecho, la mayoría de las empresas sufren una expansión excesiva de formatos multiproveedor y multidatos. Al simplificar la adquisición y unificar los datos en un menor número de plataformas, los clientes pueden acelerar su recorrido con Frontier Firm. También pueden mejorar su ahorro de costes y eficiencia al tiempo que mejoran la accesibilidad a los datos y sistemas en todas las organizaciones internas. Con el dinero ahorrado inmediatamente y las eficiencias alcanzadas, los clientes pueden reinvertir más rápidamente esos ahorros para impulsar las iniciativas de Frontier Firm.
La transformación fronteriza no se produce en silos. Las organizaciones líderes se mueven más allá de pilotos aislados y pruebas de concepto para integrar la IA en toda la empresa. Esto significa integrar la IA en los flujos de trabajo, la toma de decisiones y los procesos empresariales, no solo en las tareas técnicas. Cuando la IA se operacionaliza entre funciones, toda la organización avanza junta, en lugar de estar limitada por un progreso desconectado. Cuando los clientes se estancan tras un piloto exitoso que no escala, normalmente no es porque la tecnología haya fallado. Es porque la gestión del cambio, los incentivos y la integración de flujos de trabajo no estaban diseñados para toda la organización desde el principio.
Vale la pena enfatizar que la estadística del 9 % no es un endpoint fijo. Es un indicador vivo que seguirá cambiando a medida que los modelos maduren y se descubra el valor real de la IA agéntica.
Las organizaciones no tienen que esperar a que ese número cambie para actuar. Invirtiendo ahora en las capacidades fundamentales adecuadas, los líderes pueden posicionar a sus empresas para lograr un progreso significativo en la frontera. Si aún no ha empezado, ahora es el momento de hacerlo.
La asociación puede desempeñar un papel crítico en el proceso de transformación. Juntos, IBM y Microsoft ayudan a las organizaciones a diseñar, construir y operar las capacidades necesarias para operar en la frontera. Las organizaciones pueden mantenerse competitivas a medida que el panorama cambia de la nube y la modernización a una gobernanza de IA responsable.
Las empresas fronterizas pueden ser raras hoy en día, pero con la mentalidad de liderazgo adecuada, el coraje arquitectónico y las asociaciones de confianza, el nuevo crecimiento y las capacidades están al alcance de la mano.
La cumbre IBM-Microsoft pone a sus clientes en el camino para convertirse en una Frontier Firm