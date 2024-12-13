En general, los ejecutivos del equipo directivo son más optimistas que sus vicepresidentes y directores cuando se trata de reforzar la resiliencia climática. A nivel mundial, el 67 % de los altos ejecutivos encuestados consideraron proactivos sus esfuerzos de resiliencia climática, en comparación con solo el 56 % de los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior. Esta brecha puede deberse a una desalineación en la organización respecto a los objetivos de sostenibilidad. En algunas situaciones, estos objetivos de sostenibilidad pueden no estar integrados en las diferentes funciones de una organización, lo que genera una desconexión a la hora de la toma de decisiones.

Esta disparidad, que abarca temas como los riesgos financieros, los riesgos de las infraestructuras físicas y los riesgos de la cadena de suministro, se refleja también a nivel regional. Un valor atípico interesante es Australia. En lo que respecta a la percepción de la preparación ante los riesgos climáticos entre los encuestados australianos, el informe mostró que los responsables de la toma de decisiones de los vicepresidentes mostraban más confianza que sus homólogos del equipo directivo.

En Brasil, Alemania e India, es más probable que el equipo directivo crea que su empresa está totalmente preparada para los riesgos climáticos relacionados con las finanzas que los vicepresidentes y directores. Por el contrario, los vicepresidentes y directores de Australia son más propensos que los líderes del equipo directivo a creer que su empresa está totalmente preparada para los riesgos climáticos de la cadena de suministro.

En Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Japón, los ejecutivos del equipo directivo son más propensos que los vicepresidentes y directores a considerar que su empresa está más motivada por las oportunidades que por los costos para invertir en sostenibilidad. En Australia, ocurre lo contrario; los vicepresidentes y directores son más propensos a considerar que su empresa se rige más por las oportunidades que por los costes, en comparación con el equipo directivo.

Los ejecutivos del equipo directivo en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia tienen muchas más probabilidades de considerar que su organización es proactiva en sus esfuerzos de resiliencia climática en comparación con los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior.

El equipo directivo en Estados Unidos, Japón y Australia es más propenso a pensar que su organización podría informar sobre emisiones de alcance 3 en los próximos 12 meses que quienes ocupan cargos de toma de decisiones de menor nivel.

Las diferencias de percepción entre los CEO y los vicepresidentes encargados de la toma de decisiones son más que una simple diferencia de opinión, son señal de una desconexión fundamental dentro de la organización. Cuando los líderes no están debidamente alineados en cuanto a prioridades, retos y puntos fuertes, o no lo están aplicando adecuadamente en toda la empresa, puede resultar difícil tomar decisiones sobre dónde y cuánto invertir en TI, y se hace más complicado alinear la estrategia empresarial con las iniciativas de sostenibilidad para generar un impacto real.