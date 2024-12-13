En IBM, creemos que la tecnología, especialmente la IA, desempeña un papel vital a la hora de ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad de una forma eficiente y financieramente viable. La sostenibilidad se ha convertido en parte integral de las estrategias corporativas en todo el mundo; lo vemos con nuestros clientes y a una escala mucho más amplia, con el 76 % de los ejecutivos de acuerdo en que la sostenibilidad es fundamental para su negocio. Sin embargo, las percepciones y las prioridades varían en todo el mundo.
El informe The State of Sustainability Readiness 2024 es una reciente encuesta exhaustiva realizada de forma independiente por Morning Consult y patrocinada, analizada y publicada por IBM. El informe arroja luz sobre cómo las diferentes áreas geográficas abordan los desafíos de sostenibilidad y se dirigen a las TI para las inversiones en sostenibilidad.
El informe The State of Sustainability Readiness 2024 examinó las respuestas de más de 2790 líderes empresariales de 9 grandes economías, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, India, Japón y Australia. Descubrió la existencia de brechas en los objetivos y expectativas de sostenibilidad entre el equipo directivo y los responsables de la toma de decisiones en casi todas las regiones. Echemos un vistazo a tres de los conocimientos clave que descubrió.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En general, los ejecutivos del equipo directivo son más optimistas que sus vicepresidentes y directores cuando se trata de reforzar la resiliencia climática. A nivel mundial, el 67 % de los altos ejecutivos encuestados consideraron proactivos sus esfuerzos de resiliencia climática, en comparación con solo el 56 % de los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior. Esta brecha puede deberse a una desalineación en la organización respecto a los objetivos de sostenibilidad. En algunas situaciones, estos objetivos de sostenibilidad pueden no estar integrados en las diferentes funciones de una organización, lo que genera una desconexión a la hora de la toma de decisiones.
Esta disparidad, que abarca temas como los riesgos financieros, los riesgos de las infraestructuras físicas y los riesgos de la cadena de suministro, se refleja también a nivel regional. Un valor atípico interesante es Australia. En lo que respecta a la percepción de la preparación ante los riesgos climáticos entre los encuestados australianos, el informe mostró que los responsables de la toma de decisiones de los vicepresidentes mostraban más confianza que sus homólogos del equipo directivo.
En Brasil, Alemania e India, es más probable que el equipo directivo crea que su empresa está totalmente preparada para los riesgos climáticos relacionados con las finanzas que los vicepresidentes y directores. Por el contrario, los vicepresidentes y directores de Australia son más propensos que los líderes del equipo directivo a creer que su empresa está totalmente preparada para los riesgos climáticos de la cadena de suministro.
En Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Japón, los ejecutivos del equipo directivo son más propensos que los vicepresidentes y directores a considerar que su empresa está más motivada por las oportunidades que por los costos para invertir en sostenibilidad. En Australia, ocurre lo contrario; los vicepresidentes y directores son más propensos a considerar que su empresa se rige más por las oportunidades que por los costes, en comparación con el equipo directivo.
Los ejecutivos del equipo directivo en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia tienen muchas más probabilidades de considerar que su organización es proactiva en sus esfuerzos de resiliencia climática en comparación con los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior.
El equipo directivo en Estados Unidos, Japón y Australia es más propenso a pensar que su organización podría informar sobre emisiones de alcance 3 en los próximos 12 meses que quienes ocupan cargos de toma de decisiones de menor nivel.
Las diferencias de percepción entre los CEO y los vicepresidentes encargados de la toma de decisiones son más que una simple diferencia de opinión, son señal de una desconexión fundamental dentro de la organización. Cuando los líderes no están debidamente alineados en cuanto a prioridades, retos y puntos fuertes, o no lo están aplicando adecuadamente en toda la empresa, puede resultar difícil tomar decisiones sobre dónde y cuánto invertir en TI, y se hace más complicado alinear la estrategia empresarial con las iniciativas de sostenibilidad para generar un impacto real.
Además de las lagunas en la percepción, el informe reveló algunos conocimientos geográficos interesantes sobre el uso de la IA para la sostenibilidad. A nivel mundial, el 90 % cree que la IA puede influir positivamente en los objetivos de sostenibilidad. Pero el promedio global de uso activo de la IA en la organización se sitúa en el 44 %. En India, ese promedio es del 64 %, que es más alto que en cualquier otro país encuestado.
En Japón, los líderes empresariales parecen enfrentarse a una parálisis de la IA. Solo el 31 % de las empresas japonesas utilizan actualmente la IA para la sostenibilidad, incluso cuando el 83 % de los líderes esperan que la IA tenga un impacto positivo en la consecución de los objetivos de sostenibilidad de su organización.
En cuanto a sentirse equipado para utilizar datos para rastrear objetivos de sostenibilidad, el informe reveló que en Brasil, 7 de cada 10 empresas encuestadas confían mucho en el uso de datos para rastrear objetivos de sostenibilidad. Esto es significativamente más alto que el promedio mundial.
Por el contrario, en Alemania, solo 4 de cada 10 empresas encuestadas confían en el uso de datos para realizar un seguimiento de los objetivos de sostenibilidad, lo que demuestra un nivel de madurez inferior a la media mundial.
Tanto si las organizaciones tienen una diferencia de percepción entre el equipo directivo y los vicepresidentes como si sienten que les falta madurez a la hora de utilizar los datos para hacer un seguimiento de los objetivos de sostenibilidad, es crucial contar con una visión holística. Las organizaciones deben identificar qué funciona y qué no funciona dentro de la empresa para avanzar con éxito en los objetivos de sostenibilidad.
El informe State of Sustainability Readiness 2024 de IBM proporciona recomendaciones clave a los líderes empresariales y organizaciones deseosas de abordar los desafíos de la sostenibilidad. El informe destaca la oportunidad de las herramientas con IA. Por ejemplo, estas herramientas pueden ayudar a simular escenarios de riesgo climático como catástrofes meteorológicas o locales. Este enfoque puede proporcionar los conocimientos necesarios para abordar el impacto climático y convertir la sostenibilidad en acciones.
Está claro que el desafío en torno a los datos sigue presente, uno que debe abordarse para sentar las bases de la transformación de sostenibilidad y desbloquear todo el potencial de la IA. El informe recomienda utilizar datos para reducir la brecha de percepción entre el equipo directivo y los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior. A medida que los principales desafíos para la sostenibilidad continúan evolucionando, las organizaciones deben recopilar datos de toda su empresa para comprender mejor la diferencia en las percepciones entre el equipo directivo y los tomadores de decisiones de nivel inferior.
El uso de herramientas de análisis e informes de datos puede descubrir los puntos ciegos y mantener la visibilidad y la alineación en toda la organización.
Descubra cómo convertir los conocimientos sobre sostenibilidad en acción y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Conozca las tendencias que dan forma al mundo de los negocios sostenibles y a los conocimientos que pueden ayudar a impulsar la transformación.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Cuando se integra la sostenibilidad, esta se convierte en un acelerador de la transformación empresarial, a diferencia de lo que es en muchas organizaciones: un ejercicio de presentación de informes o contabilidad.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.
Acelere su viaje hacia la sostenibilidad planificando un camino sostenible y rentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas e impulsadas por IA, y la profunda experiencia en el sector de IBM.