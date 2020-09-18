SaaS proporciona una alternativa intrigante a la instalación de software estándar en el entorno empresarial (modelo tradicional), donde debe construir el servidor, instalar la aplicación y configurarla. En su lugar, las aplicaciones residen en una red remota en la nube a la que se accede a través de la web o de una API, y funciona como un alquiler. Usted y su organización tienen la autorización para usarlo durante un período de tiempo y pagar por el software que utilizan.
A continuación, se presentan cinco de las principales ventajas de usar SaaS:
El software como servicio (SaaS) difiere del modelo tradicional porque el software (aplicación) ya está instalado y configurado. Simplemente puede aprovisionar el servidor para una instancia en la nube y, en un par de horas, tendrá la aplicación lista para usar. Esto reduce el tiempo dedicado a la instalación y configuración y puede reducir los problemas que obstaculizan la implementación del software.
SaaS puede proporcionar un ahorro de costes beneficioso, ya que suele residir en un entorno compartido o de varios inquilinos, donde los costes de licencia de hardware y software son bajos en comparación con el modelo tradicional.
Otra ventaja es que puede escalar rápidamente su base de clientes, ya que el SaaS permite a las pequeñas y medianas empresas usar un software que de otro modo no usarían debido al alto coste de las licencias.
Los costes de mantenimiento también se reducen, ya que el proveedor de SaaS es el propietario del entorno y se reparte entre todos los clientes que utilizan esa solución.
Por lo general, las soluciones SaaS residen en entornos de nube que son escalables y tienen integraciones con otras ofertas de SaaS. En comparación con el modelo tradicional, no es necesario comprar otro servidor o software. Solo tiene que habilitar una nueva oferta de SaaS y, en cuanto a la planificación de la capacidad del servidor, el proveedor de SaaS es el propietario. Además, tienes la flexibilidad de poder escalar el uso de tu SaaS hacia arriba o hacia abajo según necesidades específicas.
Con SaaS, el proveedor actualiza la solución y está disponible para sus clientes. Los costes y el esfuerzo asociados a las actualizaciones y lanzamientos son menores que en el modelo tradicional que normalmente te obliga a comprar un paquete de actualizaciones e instalarlo (o a pagar servicios especializados para actualizar el entorno).
Las ofertas de SaaS son fáciles de usar, ya que vienen con ejemplos y buenas prácticas integradas. Los usuarios pueden hacer pruebas de concepto y probar por adelantado la funcionalidad del software o una característica de una nueva versión. Además, puede tener más de una instancia con diferentes versiones y realizar una migración sin problemas. Incluso en entornos grandes, puede utilizar las ofertas de SaaS para probar el software antes de comprarlo.
