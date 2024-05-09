Ingeniería social en la era de la IA generativa: Predicciones para 2024

Los avances en los grandes modelos de lenguaje (LLM) están impulsando una carrera armamentista entre los estafadores de ciberseguridad y de ingeniería social. Así es como se desarrollará en 2024.

Para las empresas, la IA generativa es a la vez una maldición y una oportunidad. A medida que las empresas se apresuran a adoptar la tecnología, también asumen una nueva capa de riesgo cibernético. El miedo constante a perderse algo tampoco ayuda. Pero no son solo los propios modelos de IA los objetivos de los ciberdelincuentes. En una época en la que la falsificación es la nueva normalidad, también están utilizando la IA para crear ataques de ingeniería social alarmantemente convincentes o generar información errónea a escala.

Aunque el potencial de la IA generativa para ayudar a los procesos creativos y analíticos es indudable, los riesgos son menos claros. Después de todo, los correos electrónicos de phishing creados con esta tecnología son más convincentes que los que están llenos de errores tipográficos y gramaticales. Las imágenes de perfil creadas en los sintetizadores de imágenes son cada vez más difíciles de diferenciar de las reales. Ahora, estamos llegando a una etapa en la que incluso los vídeos deepfake pueden engañarnos fácilmente.

Equipados con estas tecnologías, los ciberdelincuentes pueden crear personajes muy convincentes y ampliar su alcance a través de las redes sociales, el correo electrónico e incluso las llamadas de audio o vídeo en directo. Es cierto que aún es pronto para la IA generativa en ingeniería social, pero no cabe duda de que llegará a moldear todo el panorama del cibercrimen en los próximos años. Con eso en mente, estas son algunas de nuestras principales predicciones de cibercrimen impulsadas por IA generativa para 2024.