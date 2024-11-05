La escasez de habilidades está directamente relacionada con las pérdidas financieras en las vulneraciones de datos

Según los expertos en ciberseguridad, un especialista en respuesta a incidentes es uno de los roles más críticos para reducir el impacto de las vulneraciones. Los informes de IBM de 2020 y 2022 dejan claro que la capacidad de detectar, contener y mitigar rápidamente las infracciones puede reducir radicalmente los costes, y esto sigue siendo cierto hoy en día.

Aunque un equipo de seguridad completo con habilidades diversas sigue siendo el escenario ideal para la mayoría de las organizaciones, para muchas sigue siendo esquivo.

La experiencia en seguridad en la nube también es cada vez más valorada a medida que más organizaciones migran datos a la nube.

También escasean sólidas habilidades de codificación para un desarrollo seguro y la automatización. El dominio de las herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y de las técnicas de búsqueda de amenazas puede mejorar significativamente los tiempos de detección y respuesta.

Aunque la destreza técnica es crucial, las habilidades blandas también son sorprendentemente importantes. La habilidad blanda número uno, por supuesto, es la comunicación. Los profesionales de la ciberseguridad tienen que ser capaces de explicar conceptos, procesos y amenazas de seguridad complicados a personas técnicas y no técnicas de la organización.

En los escenarios de respuesta a incidentes, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones acertadas rápidamente puede marcar la diferencia entre un incidente contenido y una vulneración de datos en toda regla. Las habilidades de resolución de problemas también son esenciales cuando los equipos se encuentran con amenazas desconocidas, lo que requiere un pensamiento creativo para desarrollar estrategias de contención personalizadas.