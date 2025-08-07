Inteligencia artificial

Seis cambios estratégicos para construir una IA agéntica con modelos pequeños, rápidos y abiertos

Autores

Laura Langendorf

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Las antiguas reglas del desarrollo de software empresarial (como las hojas de ruta de seis a doce meses, una infraestructura inicial pesada y lanzamientos monolíticos) no pueden seguir el ritmo de nuestro mundo de nueva generación con IA. Es hora de deshacerse de las viejas reglas, reinventar su enfoque de desarrollo y replantearse cómo está creando sus aplicaciones, siguiendo estos seis mantras:

1. Cree modelos aptos para el negocio que ofrezcan un ROI más rápido

Empecemos por el corazón de cualquier aplicación: el modelo que hay detrás. Pero no todos los problemas de IA necesitan un modelo con cientos de miles de millones de parámetros. Los modelos pequeños y ajustados al dominio a menudo igualan o superan a los grandes modelos genéricos en tareas específicas, ofreciendo una precisión comparable a una fracción del coste y una inferencia más rápida. Al centrarse en el resumen y el análisis del texto, la generación de código, el control de calidad de los documentos u otros problemas bien definidos, los equipos de desarrollo pueden:

  • Reducir los costes de inferencia por consulta, lo que la hace económicamente viable para grandes flotas de agentes
  • Reducir la latencia a respuestas de subsegundos, crítico para flujos de trabajo interactivos y procesos con intervención humana
  • Implementar en entornos híbridos o edge para evitar las tasas de salida a la nube y, al mismo tiempo, preservar la soberanía de los datos y el cumplimiento

Seleccionar el modelo adecuado no consiste en perseguir el mayor número de parámetros, sino en evaluar métricas de coste por uso, latencia respecto al valor y ajuste a las tareas desde el primer día.

2. Hacer que las plataformas sean ágiles y el ecosistema abierto

El éxito de la IA generativa depende de algo más que de elegir un modelo. Requiere seleccionar el modelo adecuado para la tarea y rodearlo de las herramientas, plataformas y prácticas de desarrollo que convierten la IA en resultados empresariales reales. Los desarrolladores y sus gestores deben impulsar la inversión en:

  • Modelos de IA de código abierto que evitan el bloqueo y fomentan comunidades de desarrolladores dinámicas
  • Arquitecturas de microfábricas, que implican equipos pequeños que ensamblan y gestionan paquetes de modelos, plantillas y buenas prácticas diseñados especialmente para cada caso de uso
  • Tuberías modulares, que permiten encadenar modelos ligeros y reglas empresariales como microservicios, lo que permite una iteración rápida, una integración continua y una reversión perfecta

Este enfoque modular y abierto condensa los programas piloto en semanas en lugar de meses, lo que permite a los equipos crear nuevos agentes en cuestión de minutos y desatar el potencial transformador de la IA generativa en toda la empresa.

3. Integrar la IA responsable desde cero

La verdadera IA responsable no es una idea de última hora, sino que está integrada en todas las fases de desarrollo. La creación de estas aplicaciones significa que los desarrolladores deben centrarse constantemente en:

  1. Transparencia en la selección de modelos y la formación: elija modelos entrenados en conjuntos de datos abiertos y auditables que se ajusten a los valores corporativos y a los requisitos normativos.
  2. Rigor en la ingeniería de datos: rastree el linaje, documente las transformaciones y mantenga canales claros y explicables desde los datos sin procesar hasta el output del modelo.
  3. Gobernanza con participación humana: incorpore puntos de control de reseñas y umbrales de rendimiento que activen alertas o escalados, lo que promueve el cumplimiento y la calidad.

Al estandarizar la gobernanza en la fuente, los equipos de desarrollo pueden ayudar a reducir los sesgos, proteger la privacidad y fomentar la confianza, sentando las bases para implementaciones de IA generativa sostenibles y escalables.

4. Operacionalizar la IA agéntica a lo largo de un ciclo de vida completo

Una vez sentadas las bases con modelos rápidos y adaptados al negocio, canalizaciones modulares y prácticas de desarrollo responsables, el siguiente paso lógico en la nueva guía de estrategias es hacer operativa la IA a través de agentes. Esta iniciativa es probablemente un tema de debate activo en toda su organización y es donde la teoría se convierte en un impacto medible.

Un agente de IA es un "trabajador" semiautónomo que revisa las entradas, razona sobre las tareas y actúa, a menudo colaborando con humanos y otros agentes. La integración de estos agentes en los flujos de trabajo de la empresa impulsa ganancias de productividad cuantificables.

Estas son las fases del ciclo de vida:

  1. Diseñar: defina funciones claras de los agentes (por ejemplo, "extractor de código", "generador de pruebas", "analizador de cumplimiento").
  2. Construir: ensamble pipelines de modelos especializados y ajustados y codifique las reglas empresariales para cada fase.
  3. Implementar: orqueste agentes en una plataforma central con monitorización, trazabilidad y acuerdos de nivel de servicio.
  4. Operar y perfeccionar: recopile bucles de feedback, vuelva a entrenar o reconfigurar a los agentes y mida continuamente el ROI.

5. Empareje a los agentes con los modelos adecuados para maximizar el valor

La clave para poner a los agentes a trabajar a escala radica en la eficacia con la que los empareja con modelos rápidos creados para las empresas, haciendo que el ciclo de vida de los agentes no solo sea posible, sino productivo. Este enfoque requiere prácticas cuidadosas de diseño, orquestación y medición que alineen los componentes técnicos con los resultados empresariales. He aquí cómo hacer que esa integración cuente:

  • Elija el modelo adecuado: utilice la referencia de modelos pequeños en tareas clave (por ejemplo, conversión de código a texto, generación de SQL, extracción de entidades) y compare la latencia y el coste por 1000 tokens.
  • Construya fábricas y orquestación: agrupe agentes relacionados en fábricas dedicadas para casos de uso básicos (por ejemplo, mainframe bancario, motor de seguros).
  • Gobierne y monitorice: proporcione una IU/API central para el acceso de los agentes y realice un seguimiento de las métricas de rendimiento (latencia, errores), versionado (ID del agente) y puntos de control humanos en el bucle.
  • Mida el valor: defina unos KPI claros, como las horas de desarrollo ahorradas, las mejoras en la calidad del código y las reducciones de costes, y utilice un panel de control en vivo para supervisar el tiempo para modernizar y amortizar la deuda tecnológica.

6. Escale modelos pequeños y rápidos para impulsar el impacto empresarial

Cuando un único modelo rápido y compacto cuesta solo un pequeño porcentaje de un gran modelo lingüístico, añadir agentes adicionales se convierte en un gasto marginal. Esta economía de proliferación significa:

  • Escalamiento rápido: docenas (o incluso cientos) de agentes especializados pueden funcionar al mismo tiempo sin gastar mucho dinero.
  • Control de radio de explosión: los contenedores ligeros y las implementaciones aisladas de fallos garantizan que los fallos de agentes individuales no se conviertan en interrupciones en todo el sistema.
  • Optimización continua: los paneles de monitorización basados en los costes rastrean el uso de la CPU/GPU, el uso por inferencia por agente y los KPI de rendimiento, lo que impulsa las mejoras continuas.

Las empresas que aprovechan esta ventaja de escala pueden pasar más rápidamente de PoC a la producción en toda la empresa. Esta iniciativa desbloquea todos los beneficios de productividad de la IA generativa: desde reducir costes y acelerar el tiempo de salida al mercado hasta mejorar la calidad, la toma de decisiones y la eficiencia del equipo.

De los cambios estratégicos a la transformación sostenible

Adoptar estos seis mantras no se trata solo de crear una mejor IA, sino de remodelar cómo se produce la innovación y dónde reside la inteligencia dentro de la empresa.

Pasan de la experimentación a la transformación. Los ciclos de desarrollo pasan de meses a semanas. Los agentes de IA evolucionan de prototipos prometedores a operadores críticos para el negocio. Y la innovación se vuelve predecible, no un valor atípico afortunado, sino un proceso repetible integrado en cada sprint de producto y decisión empresarial.

La IA empresarial dará forma a su próxima frontera de la siguiente manera:

  • Arquitecturas componibles: componentes ágiles y reutilizables que permiten a los equipos implementar e iterar rápidamente sin reinventar la rueda.
  • Orquestación basada en los costes: sistemas de IA que autosupervisan la eficiencia y optimizan dinámicamente el rendimiento, el presupuesto y el cumplimiento.
  • Inteligencia híbrida: colaboración fluida entre humanos y agentes de IA, con gobierno, transparencia y confianza en el centro.
  • Modelos ajustados por el sector a escala: en lugar de LLM universales, las organizaciones ponen en funcionamiento flotas de modelos especializados en dominios ajustados a sus necesidades exactas.

La IA empresarial está pasando de los disparos a la luna centralizados a los servicios descentralizados: de un modelo masivo a muchos de tamaño adecuado, integrados en todas las funciones. Las organizaciones que ganan no solo construyen modelos más inteligentes; construyen sistemas, equipos y estrategias más inteligentes.

Al adoptar estos seis cambios estratégicos, no solo está modernizando su pila de desarrollo, sino que está preparando su negocio para el futuro.

Recursos

Agentes: watsonx Developer Hub

Comience a crear e implementar agentes con watsonx.ai.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

Guía de compradores de agentes de IA 2025

Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Tutoriales de InstructLab

Dé forma a la IA generativa haciendo aportaciones a los LLM de forma abierta y accesible.
Comunidad de IA de IBM

Únase a la comunidad de arquitectos y constructores de IA para aprender, compartir ideas y conectar con otros.
Reimagine business productivity with AI agents and assistants (Reinvente la productividad empresarial con agentes de IA y asistentes)

Explore la diferencia entre los agentes de IA y asistentes y descubra cómo pueden cambiar las reglas del juego de la productividad empresarial.
2024 Rewind: Breakthroughs in AI models, agents, hardware and products (Rewind de 2024: avances en modelos de IA, agentes, hardware y productos)

¿Será 2025 el año de los agentes de IA? En este episodio de Mixture of Experts, repasamos los modelos de IA, los agentes, el hardware y los lanzamientos de productos con algunos de los principales expertos del sector.

How AI agents will reinvent productivity (Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad)

Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente. Empiece a adaptarse a un futuro que implique trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
