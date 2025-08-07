Empecemos por el corazón de cualquier aplicación: el modelo que hay detrás. Pero no todos los problemas de IA necesitan un modelo con cientos de miles de millones de parámetros. Los modelos pequeños y ajustados al dominio a menudo igualan o superan a los grandes modelos genéricos en tareas específicas, ofreciendo una precisión comparable a una fracción del coste y una inferencia más rápida. Al centrarse en el resumen y el análisis del texto, la generación de código, el control de calidad de los documentos u otros problemas bien definidos, los equipos de desarrollo pueden:

Reducir los costes de inferencia por consulta, lo que la hace económicamente viable para grandes flotas de agentes

Reducir la latencia a respuestas de subsegundos, crítico para flujos de trabajo interactivos y procesos con intervención humana

Implementar en entornos híbridos o edge para evitar las tasas de salida a la nube y, al mismo tiempo, preservar la soberanía de los datos y el cumplimiento

Seleccionar el modelo adecuado no consiste en perseguir el mayor número de parámetros, sino en evaluar métricas de coste por uso, latencia respecto al valor y ajuste a las tareas desde el primer día.