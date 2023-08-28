SIEM e inteligencia de amenazas: manténgase al día con las amenazas más populares

Con el coste medio de una vulneración de datos alcanzando un máximo histórico de 4,45 millones de dólares en 2023, las organizaciones se enfrentan a una serie cada vez mayor de amenazas de ciberseguridad. Estas amenazas pueden ir desde ataques de ransomware hasta campañas de phishing y amenazas internas, lo que puede provocar vulneraciones de datos. A medida que los ciberdelincuentes se vuelven más sofisticados y sus tácticas más variadas, es esencial que las empresas adopten medidas de seguridad avanzadas para proteger sus datos sensibles y recursos digitales. Dos herramientas cruciales en el arsenal de ciberseguridad moderno son las soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y la inteligencia de amenazas. Al aprovechar estos recursos, las organizaciones pueden mantenerse al día sobre las tendencias de las amenazas y defenderse de forma proactiva contra posibles ataques y adversarios.
Las soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la posición de ciberseguridad de una organización. Recogen y analizan grandes cantidades de datos relacionados con la seguridad procedentes de diversas fuentes de la infraestructura informática de una organización. Los datos de registro de eventos de usuarios, endpoints, aplicaciones, fuentes de datos, cargas de trabajo en la nube y redes, así como los datos de hardware y software de seguridad, como firewalls o software antivirus, se recopilan, correlacionan y analizan en tiempo real. Al centralizar y correlacionar esta información, las soluciones SIEM pueden proporcionar una visión completa del estado de seguridad de una organización.
La inteligencia de amenazas consiste en datos e información con un conocimiento detallado sobre las amenazas a la ciberseguridad dirigidas a una organización. Implica la recopilación, el análisis y la difusión de información sobre las amenazas actuales y potenciales a la ciberseguridad. Esta información puede incluir indicadores de compromiso (IoC), tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados por los ciberdelincuentes y vulnerabilidades en software o sistemas. Los equipos de inteligencia de amenazas monitorizan constantemente diversas fuentes, incluidos foros, mercados de la dark web y muestras de malware, para proporcionar a las organizaciones conocimiento casi en tiempo real sobre amenazas emergentes. Según una investigación realizada por Gartner, el uso de la inteligencia de amenazas puede mejorar las capacidades de detección y respuesta de los equipos de seguridad al aumentar la calidad de las alertas, reducir el tiempo de investigación y añadir cobertura para los últimos ataques y adversarios.
Las soluciones SIEM están diseñadas para realizar la coincidencia de reglas en datos de registro de muchas fuentes. Con la integración de la inteligencia de amenazas, las soluciones SIEM pueden ir un paso por delante de las amenazas y avisos emergentes. Vamos a explorar algunos beneficios de incorporar inteligencia de amenazas dentro de una plataforma SIEM:
En un panorama digital caracterizado por amenazas en constante evolución, las organizaciones deben permanecer vigilantes y adaptarse a sus estrategias de ciberseguridad. Las soluciones SIEM y la inteligencia de amenazas son herramientas vitales que proporcionan el conocimiento necesario para mantenerse a la vanguardia. Al utilizar la detección de amenazas en tiempo real, las capacidades de defensa proactiva y la mejora de la respuesta a los incidentes que permiten estas tecnologías, las empresas pueden reforzar sus defensas y proteger sus datos confidenciales de los peligros siempre presentes del cibermundo. Adoptar el SIEM y la inteligencia de amenazas ya no es una opción, es una necesidad para cualquier organización que se tome en serio la ciberseguridad.
