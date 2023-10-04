GraphQL se ha convertido en una tecnología clave en el espacio de las API, con un número creciente de organizaciones que adoptan esta nueva estructura de API en sus ecosistemas. GraphQL suele considerarse una alternativa a las API REST (Youtube), que existen desde hace mucho tiempo. En comparación con las API REST (u otras especificaciones tradicionales de API), GraphQL ofrece más flexibilidad a los consumidores de API (como los desarrolladores de aplicación) y ofrece muchos beneficios, junto con algunos nuevos retos en el desarrollo y la entrega de API.
Hace poco asistí a GraphQLConf 2023, la conferencia GraphQL en San Francisco donde expertos y usuarios de GraphQL de todo el mundo se reunieron para discutir el futuro de la tecnología. Esta primera GraphQLConf fue organizada por la GraphQL Foundation, que IBM se enorgullece de patrocinar. Destacaré siete ideas clave sobre las tendencias de GraphQL para los próximos años basados en los aprendizajes del evento.
La adopción de GraphQL entre las empresas ha crecido rápidamente. Un informe de Gartner predijo que para 2025, más del 50 % de las empresas usarán GraphQL en producción, frente a menos del 10 % en 2021. En la GraphQLConf, quedó claro que la tecnología está en camino de cumplir esta predicción. La conferencia contó con ponentes y asistentes de empresas como Pinterest, AWS, Meta, Salesforce, Netflix, Coinbase y Atlassian.
Al igual que otras especificaciones de API, GraphQL debe combinarse con el software de gestión de API para obtener el máximo beneficio. GraphQL se implementa a menudo como una pasarela o middleware para diferentes fuentes de datos, lo que significa que el rendimiento y la seguridad de la API dependen de estas fuentes descendentes. Para optimizar el rendimiento de la API de GraphQL, debe utilizar un análisis de costes de consulta para implementar una limitación de velocidad basada en las fuentes de datos conectadas. Las presentaciones en GraphQLConf discutieron cómo la observabilidad y la limitación de velocidad desempeñan un papel importante en la gestión de API para GraphQL.
La seguridad de las API GraphQL se está volviendo aún más crítica ahora que las empresas han comenzado a ejecutar GraphQL a escala. Como la estructura de GraphQL es diferente de otras especificaciones de API, tiene sus propias necesidades en términos de seguridad. Durante la conferencia, se destacaron las vulnerabilidades específicas de GraphQL, como los problemas de complejidad y las fugas de esquemas. Por supuesto, las amenazas de seguridad que se aplican a las especificaciones de API estándar, como las inyecciones y los errores del servidor, también se aplican a las API de GraphQL y, a menudo, pueden mitigarse mediante soluciones de gestión de API.
Hay dos enfoques distintos para crear API GraphQL: “código primero” y “esquema primero”. En el centro de cada API de GraphQL hay un esquema que sirve como sistema de tipos.
Un nuevo enfoque emergente se denomina "SDL-first" (Schema Definition Language), en el que, en lugar de separar el esquema y la lógica empresarial, se definen ambos directamente dentro del esquema GraphQL. Analicé este enfoque declarativo, SDL-first, en mi charla en GraphQLConf (Youtube).
La transmisión de datos en GraphQL se ha descuidado durante mucho tiempo, pero se está volviendo más relevante con la creciente adopción de GraphQL a escala. Los datos en tiempo real en GraphQL se implementan mediante un tipo de operación llamado "Suscripción", pero la transmisión de datos tiene necesidades diferentes. Para la transmisión de datos, se introducirán dos nuevas directivas integradas en la especificación GraphQL, que se denominan “@stream” y “@defer”. Al agregar estas nuevas directivas, GraphQL podrá manejar situaciones más complejas en las que se necesita una entrega incremental de datos. Se espera que este desarrollo haga que GraphQL sea más compatible con fuentes de datos asíncronas o basadas en eventos.
La federación de GraphQL se utiliza para reunir varias API de GraphQL y consumir todos sus datos de una sola API. Esto mejorará la facilidad de uso y descubrimiento de todos los servicios dentro de la organización. A menudo, la federación requerirá que cada servicio descendente sea una API GraphQL, pero algunas soluciones GraphQL permiten federar cada fuente de datos en una única API GraphQL. Hasta ahora, la federación GraphQL dependía de los requisitos específicos del proveedor, lo que llevó a muchas implementaciones diferentes.
En GraphQLConf se anunció que IBM ha unido esfuerzos con otras empresas líderes en el ámbito de API para desarrollar una especificación abierta para la federación GraphQL bajo la GraphQL Foundation.
A medida que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que los desarrolladores escriben e interactúan con el código, también plantea retos y oportunidades para GraphQL. Por ejemplo, ¿cómo crearán los desarrolladores API GraphQL en un mundo dominado por la IA? ¿Cómo puede la IA ayudar a encontrar y prevenir vulnerabilidades de seguridad para GraphQL?
Tanto en GraphQLConf como en IBM® TechXchange, el académico y CTO de IBM, Anant Jhingran, presentó el papel que desempeña GraphQL en la integración de API y la IA. Esta conferencia magistral de IBM TechXchange muestra cómo es la combinación de GraphQL e IA.
Con un número creciente de organizaciones que no solo experimentan con GraphQL, sino que comienzan a implementarlo a escala, el ecosistema se está desarrollando rápidamente. En IBM, ayudamos a organizaciones de todos los tamaños en su transición a GraphQL facilitando el desarrollo rápido de API GraphQL a nivel de producción.
Vea lo que puede hacer una iPaaS reinventada para la era de la IA. Con una solución híbrida unificada para todos los escenarios de integración y una IA agéntica que impulsa la productividad, IBM lidera el camino en materia de integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Descubra cómo Bonfiglioli implementó una única plataforma para afrontar cualquier reto de integración. "Responde a la necesidad empresarial de automatización low-code, al mismo tiempo que garantiza a TI una transparencia y un control totales, independientemente de dónde estén o necesiten ir nuestros datos". ” Fabio Zoboli, arquitecto de integración, Bonfiglioli
Descubra cómo webMethods Hybrid Integration unifica la IA, las API, las aplicaciones y los datos con un recorrido autoguiado por tres casos de uso clave de iPaaS.
Navegue por las complejidades de la implementación de iPaaS con la guía de expertos de IBM. Aborde los retos de integración y empodere a su equipo con estrategias accionables.
Vea cómo implementar IBM webMethods puede ofrecer un ROI medible para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Habilite una integración dinámica y escalable que se adapte a las necesidades cambiantes de su negocio. Automatización con IA y basada en API
Desbloquee el potencial de negocio con las soluciones de integración de IBM, que conectan aplicaciones y sistemas para acceder a datos críticos de forma rápida y segura.
Aproveche al máximo el valor de la nube híbrida en la era de la IA agéntica
Habilite una integración dinámica y escalable que se adapte a las necesidades cambiantes de su negocio. Automatización con IA y basada en API.