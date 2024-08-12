Migración y modernización a la nube sin interrupciones: superar los retos comunes de los activos de IA generativa y los modelos comerciales innovadores

A medida que las organizaciones continúan adoptando servicios basados en la nube, es cada vez más urgente migrar y modernizar la infraestructura, las aplicaciones y los datos a la nube para seguir siendo competitivos. El enfoque tradicional de migración y modernización suele implicar procesos manuales, lo que aumenta los costes, retrasa el tiempo de obtención de valor y aumenta el riesgo.

La migración a la nube y la modernización pueden ser procesos complejos y lentos que conllevan retos únicos; mientras tanto, los activos de IA generativa y asistentes y los modelos comerciales innovadores aportan muchos beneficios. Cloud Migration and Modernization Factory de IBM Consulting también puede ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de migración y modernización y lograr una experiencia de migración y modernización más rápida, eficiente y rentable.

Aprovechando las mismas tecnologías que impulsan el cambio en el mercado, IBM Consulting puede ofrecer valor a la velocidad que las empresas del futuro necesitan hoy. Esta transformación comienza con una nueva relación entre los consultores y el código, que puede ayudar a ofrecer soluciones y valor de forma más rápida, repetible y rentable. 

El poder de los activos y asistentes de IA generativa

Los activos de IA generativa y asistentes están revolucionando el panorama de la migración y la modernización de la nube, ya que ofrecen una forma más eficiente, automatizada y rentable de superar los desafíos de migración comunes. Estas herramientas aprovechan el machine learning y la inteligencia artificial para automatizar los procesos manuales, reduciendo la necesidad de intervención humana y minimizando el riesgo de errores y retrabajo.

Los asistentes de IBM Consulting son una biblioteca de asistentes de IA basados en roles que se entrenan con datos propiedad de IBM para dar soporte a roles y tareas clave de proyectos de consultoría de IBM. A través de una interfaz basada en conversaciones, hemos democratizado la forma en que los consultores utilizan los asistentes, creando una experiencia en la que nuestro personal puede encontrar, crear y perfeccionar continuamente asistentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con mayor rapidez.

Los asistentes de IBM Consulting permiten a nuestros consultores elegir entre los modelos que mejor resuelven el reto de su negocio. Estos modelos incluyen indicaciones y formatos de salida prediseñados para que nuestro personal pueda obtener resultados personalizados a sus consultas, como la creación de un perfil de usuario detallado o un código para un lenguaje y una función específicos. El resultado es que obtiene un trabajo más valioso, más rápido.

Modelos comerciales innovadores para la migración y la modernización

Nuestros innovadores modelos comerciales, como nuestros servicios de migración a la nube, ofrecen una forma flexible y rentable de migrar y modernizar aplicaciones y datos a la nube. Nuestros modelos de precios están diseñados para ayudar a las organizaciones a reducir costes y aumentar el ROI, al tiempo que promueven una experiencia de migración fluida y exitosa.

Fábrica de migración y modernización de la nube de IBM Consulting

Como proveedor líder de servicios de transformación de nube híbrida, IBM cuenta con una amplia experiencia en ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de migración y modernización. Nuestros expertos han desarrollado herramientas de IA generativa y modelos comerciales innovadores para asegurar una migración exitosa a la nube y su modernización.

La fábrica de migración y modernización de la nube de IBM Consulting permite a los clientes obtener valor empresarial más rápido aprovechando patrones de migración prediseñados y enfoques de migración automatizados. Esto significa que las organizaciones pueden lograr una implementación y una puesta en marcha más rápidas, llegando antes al mercado y obteniendo antes beneficios.

Con la migración y modernización a la nube de IBM Consulting, los clientes pueden lograr:

  • Realización más rápida del valor empresarial: la fábrica de migración y modernización de nube de IBM Consulting acelera la realización del valor empresarial aprovechando patrones de migración prediseñados y enfoques automatizados. Esto permite a las organizaciones implementar y escalar más rápido, llegar al mercado antes y obtener beneficios antes.
  • Automatización escalada: la fábrica de migración y modernización de nube de IBM Consulting aprovecha las métricas y los KPI basados en la nube para permitir la automatización escalada, garantizando una calidad y resultados consistentes en múltiples migraciones. Los enfoques automatizados reducen el riesgo de error humano, las pruebas manuales y la validación, lo que resulta en una mayor eficacia, calidad y ROI.
  • Mejora de la eficacia y la calidad de los resultados: al aprovechar nuestros activos de IA generativa, los clientes pueden automatizar el proceso de migración y modernización, reduciendo el esfuerzo manual y minimizando los errores. La fábrica de migración y modernización de la nube de IBM Consulting ofrece una biblioteca de patrones de migración prediseñados que permiten a los clientes elegir el enfoque adecuado para sus necesidades y casos de uso específicos.
  • Ahorro de costes: la fábrica de migración y modernización de la nube de IBM Consulting reduce el coste total de propiedad y aumenta el ROI aprovechando patrones de migración prediseñados y enfoques automatizados, minimizando el esfuerzo manual y los errores.

Supere los retos comunes de la migración

La migración y modernización a la nube puede ser un proceso complejo, pero con el poder de los activos y asistentes de IA generativa y los modelos comerciales innovadores, las organizaciones pueden superar los retos habituales de la migración y lograr una experiencia de migración más rápida, eficiente y rentable. Al automatizar procesos manuales, reducir la necesidad de intervención humana y minimizar el riesgo de errores y retrabajo, las herramientas de IA generativa pueden ayudar a las organizaciones a lograr ahorros significativos de costos y un mayor ROI.

Obtenga más información sobre cómo la fábrica de migración a la nube y modernización de IBM Consulting puede ayudarle a conseguir estos beneficios.

Autor

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting
Recursos

Comience su viaje de migración a la nube

Acceda a conocimientos esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Qué es IaaS, PaaS y SaaS: elegir la solución de nube adecuada

Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Migración de aplicaciones: hacia el futuro

Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Migración "lift and shift" a la nube sin esfuerzo

Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre VMware vSphere a IBM Cloud con facilidad

Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Optimice su migración a la nube con IBM Turbonomic

Planifique y acelere de manera eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga conocimientos que se pueden ejecutar sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costes a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.

