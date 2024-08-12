A medida que las organizaciones continúan adoptando servicios basados en la nube, es cada vez más urgente migrar y modernizar la infraestructura, las aplicaciones y los datos a la nube para seguir siendo competitivos. El enfoque tradicional de migración y modernización suele implicar procesos manuales, lo que aumenta los costes, retrasa el tiempo de obtención de valor y aumenta el riesgo.

La migración a la nube y la modernización pueden ser procesos complejos y lentos que conllevan retos únicos; mientras tanto, los activos de IA generativa y asistentes y los modelos comerciales innovadores aportan muchos beneficios. Cloud Migration and Modernization Factory de IBM Consulting también puede ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de migración y modernización y lograr una experiencia de migración y modernización más rápida, eficiente y rentable.

Aprovechando las mismas tecnologías que impulsan el cambio en el mercado, IBM Consulting puede ofrecer valor a la velocidad que las empresas del futuro necesitan hoy. Esta transformación comienza con una nueva relación entre los consultores y el código, que puede ayudar a ofrecer soluciones y valor de forma más rápida, repetible y rentable.