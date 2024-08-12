A medida que las organizaciones continúan adoptando servicios basados en la nube, es cada vez más urgente migrar y modernizar la infraestructura, las aplicaciones y los datos a la nube para seguir siendo competitivos. El enfoque tradicional de migración y modernización suele implicar procesos manuales, lo que aumenta los costes, retrasa el tiempo de obtención de valor y aumenta el riesgo.
La migración a la nube y la modernización pueden ser procesos complejos y lentos que conllevan retos únicos; mientras tanto, los activos de IA generativa y asistentes y los modelos comerciales innovadores aportan muchos beneficios. Cloud Migration and Modernization Factory de IBM Consulting también puede ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de migración y modernización y lograr una experiencia de migración y modernización más rápida, eficiente y rentable.
Aprovechando las mismas tecnologías que impulsan el cambio en el mercado, IBM Consulting puede ofrecer valor a la velocidad que las empresas del futuro necesitan hoy. Esta transformación comienza con una nueva relación entre los consultores y el código, que puede ayudar a ofrecer soluciones y valor de forma más rápida, repetible y rentable.
Los activos de IA generativa y asistentes están revolucionando el panorama de la migración y la modernización de la nube, ya que ofrecen una forma más eficiente, automatizada y rentable de superar los desafíos de migración comunes. Estas herramientas aprovechan el machine learning y la inteligencia artificial para automatizar los procesos manuales, reduciendo la necesidad de intervención humana y minimizando el riesgo de errores y retrabajo.
Los asistentes de IBM Consulting son una biblioteca de asistentes de IA basados en roles que se entrenan con datos propiedad de IBM para dar soporte a roles y tareas clave de proyectos de consultoría de IBM. A través de una interfaz basada en conversaciones, hemos democratizado la forma en que los consultores utilizan los asistentes, creando una experiencia en la que nuestro personal puede encontrar, crear y perfeccionar continuamente asistentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con mayor rapidez.
Los asistentes de IBM Consulting permiten a nuestros consultores elegir entre los modelos que mejor resuelven el reto de su negocio. Estos modelos incluyen indicaciones y formatos de salida prediseñados para que nuestro personal pueda obtener resultados personalizados a sus consultas, como la creación de un perfil de usuario detallado o un código para un lenguaje y una función específicos. El resultado es que obtiene un trabajo más valioso, más rápido.
Nuestros innovadores modelos comerciales, como nuestros servicios de migración a la nube, ofrecen una forma flexible y rentable de migrar y modernizar aplicaciones y datos a la nube. Nuestros modelos de precios están diseñados para ayudar a las organizaciones a reducir costes y aumentar el ROI, al tiempo que promueven una experiencia de migración fluida y exitosa.
Como proveedor líder de servicios de transformación de nube híbrida, IBM cuenta con una amplia experiencia en ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de migración y modernización. Nuestros expertos han desarrollado herramientas de IA generativa y modelos comerciales innovadores para asegurar una migración exitosa a la nube y su modernización.
La fábrica de migración y modernización de la nube de IBM Consulting permite a los clientes obtener valor empresarial más rápido aprovechando patrones de migración prediseñados y enfoques de migración automatizados. Esto significa que las organizaciones pueden lograr una implementación y una puesta en marcha más rápidas, llegando antes al mercado y obteniendo antes beneficios.
Con la migración y modernización a la nube de IBM Consulting, los clientes pueden lograr:
La migración y modernización a la nube puede ser un proceso complejo, pero con el poder de los activos y asistentes de IA generativa y los modelos comerciales innovadores, las organizaciones pueden superar los retos habituales de la migración y lograr una experiencia de migración más rápida, eficiente y rentable. Al automatizar procesos manuales, reducir la necesidad de intervención humana y minimizar el riesgo de errores y retrabajo, las herramientas de IA generativa pueden ayudar a las organizaciones a lograr ahorros significativos de costos y un mayor ROI.
