Los servicios críticos, desde las redes de energía hasta los sistemas sanitarios, son cada vez más el blanco de amenazas impulsadas por la IA y de actores maliciosos que superan las defensas tradicionales. Peor aún, las amenazas cuánticas son inminentes, lo que podría hacer obsoletos los métodos actuales de cifrado. Una investigación interna del IBM Institute for Business Value sugiere que, en 2024, se han producido unos 60 incidentes de ciberseguridad en el sector gubernamental. Mientras tanto, se observó una mediana de 49,5 en el sector privado.

El volumen de los ciberataques se está acelerando y los retrasos en la respuesta pueden provocar una exposición significativa. La investigación demuestra que los equipos de respuesta del gobierno tardaron 180 días en detectar incidentes de ciberseguridad en 2024. La seguridad poscuántica y la inteligencia con IA no son necesidades futuras.

Los ataques automatizados impulsados por IA se mueven más rápido que las respuestas manuales, lo que hace que la inteligencia de amenazas en tiempo real y la respuesta automatizada a incidentes sean esenciales para la supervivencia. Para garantizar su seguridad, es esencial un enfoque integral que incluya ciberestrategia y ciberriesgo, detección y respuesta de amenazas impulsado por IA, marcos de seguridad zero trust, linaje de datos y cifrado para el cumplimiento y automatización de la respuesta a incidentes. Exploremos cómo estos elementos clave pueden ayudar.