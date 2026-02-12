Los servicios críticos, desde las redes de energía hasta los sistemas sanitarios, son cada vez más el blanco de amenazas impulsadas por la IA y de actores maliciosos que superan las defensas tradicionales. Peor aún, las amenazas cuánticas son inminentes, lo que podría hacer obsoletos los métodos actuales de cifrado. Una investigación interna del IBM Institute for Business Value sugiere que, en 2024, se han producido unos 60 incidentes de ciberseguridad en el sector gubernamental. Mientras tanto, se observó una mediana de 49,5 en el sector privado.
El volumen de los ciberataques se está acelerando y los retrasos en la respuesta pueden provocar una exposición significativa. La investigación demuestra que los equipos de respuesta del gobierno tardaron 180 días en detectar incidentes de ciberseguridad en 2024. La seguridad poscuántica y la inteligencia con IA no son necesidades futuras.
Los ataques automatizados impulsados por IA se mueven más rápido que las respuestas manuales, lo que hace que la inteligencia de amenazas en tiempo real y la respuesta automatizada a incidentes sean esenciales para la supervivencia. Para garantizar su seguridad, es esencial un enfoque integral que incluya ciberestrategia y ciberriesgo, detección y respuesta de amenazas impulsado por IA, marcos de seguridad zero trust, linaje de datos y cifrado para el cumplimiento y automatización de la respuesta a incidentes. Exploremos cómo estos elementos clave pueden ayudar.
La ciberseguridad eficaz comienza con una estrategia sólida. Los servicios de ciberestrategia y ciberriesgo (CSR) ofrecen un enfoque proactivo, que permite a las organizaciones operacionalizar el cumplimiento de la ciberseguridad y los riesgos normativos, proporcionando servicios de gobierno personalizados para los directores de seguridad de la información (CISO), los reguladores y los auditores. Mediante el establecimiento de estrategias de reducción de riesgos y métricas de gestión centrales.
La IA ha transformado el panorama de la ciberseguridad. Los sistemas de detección impulsados por IA monitorizan continuamente el tráfico de la red y el comportamiento de los usuarios, identificando anomalías que podrían indicar posibles infracciones. Estos sistemas analizan grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a los equipos de seguridad del gobierno actuar con rapidez y decisión. Por ejemplo, la IA puede detectar ataques basados en la identidad a la infraestructura del gobierno señalando patrones de inicio de sesión o solicitudes de acceso inusuales, mejorando la seguridad y haciendo más eficiente la carga de trabajo de los analistas de seguridad.
Aunque no se trate de un concepto nuevo, el modelo zero trust, que funciona según el principio de “no confiar en nada, verificarlo todo”, sigue siendo el marco de referencia en materia de ciberseguridad. Este enfoque garantiza que cada solicitud de acceso se examine a fondo, independientemente de su origen.
Al implantar un marco zero trust, los gobiernos pueden aplicar estrictos controles de acceso, monitorizar la actividad de los usuarios y responder a las amenazas en tiempo real. Con la IA y el machine learning, los marcos zero trust proporcionan una visibilidad completa del acceso a los datos, ayudando a identificar y mitigar posibles amenazas. Esta visibilidad se complementa aplicando el principio fundamental (no confiar en nada, verificarlo todo) para cada solicitud, independientemente de la ubicación de la red. La IA puede evaluar dinámicamente las puntuaciones de riesgo de las identidades, los dispositivos y las aplicaciones antes de conceder el acceso.
El cumplimiento de los requisitos normativos supone un desafío importante para las organizaciones que gestionan infraestructuras críticas, como las agencias de gobierno. El linaje de datos y el cifrado son componentes esenciales de una estrategia de cumplimiento sólida.
El linaje de datos rastrea el flujo de datos a través de una organización, proporcionando un registro claro de su origen, transformación y almacenamiento.
El cifrado garantiza que los datos permanezcan seguros, tanto en tránsito como en reposo, protegiéndolos del acceso no autorizado y garantizando el cumplimiento de normativas como FISMA, FedRAMP y RGPD. Rastree la procedencia de los datos de principio a fin para satisfacer los requisitos de auditoría y aislar rápidamente los conjuntos de datos comprometidos. Adopte algoritmos resistentes a la computación cuántica (por ejemplo, cifrado basado en retícula) para datos en reposo y en tránsito.
En caso de un ciberincidente, es crucial una respuesta rápida y coordinada. La automatización de la respuesta a incidentes utiliza la IA y el machine learning para agilizar y acelerar el proceso de respuesta. Según un estudio de IBM IBV, en 2024 un promedio de diez violaciones de la ciberseguridad pasaron desapercibidas para las organizaciones gubernamentales.
Los sistemas automatizados pueden detectar y responder a las amenazas en tiempo real, reduciendo el tiempo que se tarda en contener y remediar los incidentes. Las guías de estrategias orquestadas que contienen, corrigen y documentan automáticamente incidentes en cuestión de minutos integran IRA con controles ZTA para revocar instantáneamente las credenciales comprometidas y volver a autenticar usuarios.
Proteja sus entornos informáticos y a los miembros de su agencia con soluciones de ciberseguridad con IA, independientes de la plataforma, que se integren con su ecosistema existente. Automatice con activos de IA comprobados y cumpla con las normas y reglamentos. Implemente rastreadores con IA que escaneen continuamente los foros clandestinos en busca de credenciales de gobierno filtradas y código de explotar. Automatice los restablecimientos forzosos de contraseñas y la aplicación de múltiples factores cuando se detecte una exposición.
Con una profunda experiencia en el sector público y soluciones probadas, podemos ayudar a las agencias de gobierno a crear una base que se adapte a las demandas futuras y reduzca la complejidad. IBM es la única empresa de tecnología que ofrece una plataforma integral de soluciones y servicios de consultoría, que aporta experiencia a los clientes del sector público y los últimos datos, IA, tecnología de infraestructura y prácticas éticas para hacerlo realidad.
El enfoque zero trust de IBM integra datos, gestión de amenazas y controles de identidad para proporcionar una solución conectada que mejora la visibilidad y el control. Al mismo tiempo, los enfoques de RSC de IBM ayudan a proteger los datos críticos y a mejorar la resiliencia de la organización.
Construya la base segura que requieren sus esfuerzos de modernización con las soluciones de ciberseguridad más adecuadas para usted, sin dependencia de un proveedor y con servicios de consultoría eficientes. Obtendrá resultados mensurables que protejan su ecosistema de TI y los datos de los empleados y electores.
