Los pagos de ransomware alcanzaron máximos históricos en 2024. En la primera mitad del año, las víctimas pagaron la asombrosa cantidad de 459,8 millones de dólares a los ciberdelincuentes. El mayor pago de rescate jamás revelado fue de 75 millones de dólares pagados al grupo de ransomware Dark Angels por una empresa no revelada de Fortune 50.

Además, el pago medio del rescate se disparó de menos de 199 mil dólares a principios de 2023 a 1,5 millones de dólares en junio de 2024. La demanda media de rescate en 2024 también experimentó un aumento significativo, alcanzando los 2,73 millones de dólares, casi un millón más que en 2023.

A pesar de estos pagos récord, hubo una disminución interanual del 27,27 % en el número de eventos de pago de ransomware. Eso significa que, aunque menos organizaciones pagan rescates, las que lo hacen se enfrentan a cantidades mucho más altas. La razón principal es que las bandas de ransomware se dirigen a organizaciones más grandes y proveedores de infraestructuras críticas, centrándose en ataques de alto perfil y obteniendo mayores pagos.