El lenguaje de compras y gobierno es donde la mayoría de las organizaciones se quedan cortas, no en su comprensión de la tecnología. Las organizaciones que lo hagan bien serán las que desarrollen el vocabulario (y los dientes contractuales) para especificar lo que necesitan de los sistemas de IA.



Cuatro cosas deben cambiar:



1. Exigir la divulgación de la arquitectura en cada compra de IA. Se debe exigir a los proveedores que especifiquen si su sistema es probabilístico, determinista o híbrido, y cuáles son las propiedades de explicabilidad de cada componente.

También deben permitir la validación independiente mediante auditorías, pruebas y monitorización continua. “IA” no es una categoría suficiente para una decisión de compras. “Modelo de lenguaje probabilístico con generación aumentada por recuperación” es.

2. Asigne los casos de uso a los niveles de riesgo antes de seleccionar una arquitectura. No todos los casos de uso de IA requieren una arquitectura determinista. Una herramienta de resumen de contenido de bajo riesgo tiene requisitos diferentes a los de un sistema de IA que toma decisiones crediticias o clasifica la atención al paciente.

La evaluación de riesgos debería hacerse antes de la selección del proveedor, no después del despliegue. Y la arquitectura requerida, con sus propiedades de explicabilidad y responsabilidad, debe figurar en los requisitos, no dejarse a la discreción del proveedor.

3. Operacionalice los principios como requisitos funcionales y no funcionales, no como declaraciones de intenciones. "Estamos comprometidos con la IA explicable" es una declaración de intenciones. "En el nivel Vigilant, el sistema debe proporcionar una pista de auditoría completa para cada resultado, incluidos los datos de origen con linaje y procedencia documentados, la fiabilidad de las pruebas o repruebas validadas y los controles que garantizan que las explicaciones estén vinculadas al registro de pruebas". Esta especificación es un requisito funcional. La diferencia es exigible. Uno de estos requisitos pertenece a un contrato. El otro pertenece a un comunicado de prensa.

4. Establecer líneas de base de resultados antes de la implementación. No puede medir si un sistema de IA está causando daño a menos que establezca una línea de base antes de implementarlo. Sin datos de resultados previos a la implementación, puede observar los outputs pero no puede atribuir el cambio: no tiene forma de distinguir el efecto del sistema de lo que habría sucedido de todos modos.



Cada despliegue de IA debería requerir una línea base documentada de los resultados en los que pretende influir, contra la cual se mide continuamente el rendimiento tras el despliegue. Cuando no existe una línea de base, crear una es el requisito previo, no una tarea posterior.

