Revolucionar la cadena de suministro de residuos: blockchain para el bien social

Desde Plastic Bank, que convierte los residuos plásticos en una valiosa moneda, hasta Twiga Foods, que aumenta la accesibilidad de los pequeños agricultores a la microfinanciación, IBM trabaja en la aplicación de blockchain para alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más críticos de las Naciones Unidas. Con la creciente carga de residuos y el reciclaje convirtiéndose en un enorme problema medioambiental, el sector de la gestión de residuos está bien posicionado para la transformación de blockchain.
El blockchain no puede reducir la enorme cantidad de residuos que los estadounidenses generan cada día, pero un sistema que utilice identificación por radiofrecuencia y códigos QR en las bolsas de basura o reciclaje enviados a los vertederos podría ayudar a facilitar y hacer el proceso mucho más transparente. La tecnología podría aprovecharse para conectar a las empresas de reciclaje con otras alternativas de procesamiento en lugar de los vertederos y podría crear la transparencia y la responsabilidad necesarias que los estadounidenses quieren de la gestión de residuos.
La gestión de residuos está en una situación crítica, especialmente en Estados Unidos, donde los estadounidenses contribuyen con 728 000 toneladas de basura a los vertederos cada día. Antes de 2018, China procesaba al menos la mitad de las exportaciones mundiales de plástico, papel y metales, pero recientemente ha endurecido su normativa, eliminando 24 categorías de residuos sólidos como la chatarra de plástico y el papel mezclado. Las prohibiciones incluyen una tolerancia reducida a los materiales contaminados, un estándar estricto que muchos estadounidenses no pueden cumplir. Debido a las prohibiciones, los materiales reciclables están desbordando a las empresas de reciclaje estadounidenses, que se ven obligadas a enviar a los vertederos lo que no pueden manejar.
La frustración por esto está dando lugar a lo que se denomina "reciclaje aspiracional": la clasificación diligente de los materiales para su reciclaje debido a la creencia de que se están reutilizando, incluso cuando siguen acabando en el vertedero. Es posible que lo vea o lo experimente usted mismo como el ecologista responsable de la oficina que recicla sus tazas de café, o como un estudiante que tira las cajas de pizza al contenedor azul del dormitorio. Muchos otros comparten el temor de no estar logrando ningún cambio, y existe el peligro real de que un temor colectivo creciente pueda llevar al público a dejar de reciclar por completo, lo que significaría que sería más difícil que usted y otras personas volvieran a reciclar en el futuro, una vez que se hayan resuelto los problemas.
Las aplicaciones de blockchain podrían ser la corrección, conectando a las empresas de reciclaje con otras alternativas de procesamiento además de los vertederos. Cuando una empresa tiene una carga de materiales reciclables almacenados, podría contactar con la red de blockchain para localizar a otro miembro que procese los materiales restantes en lugar de desviarlos a un vertedero. Al crear un medio de comunicación más eficiente, blockchain podría conectar a las empresas de reciclaje para equilibrar la carga de materiales.
Ahora existe la sensación de que el sistema actual de gestión de residuos, por parte de consumidores y empresas, carece de un sentido de responsabilidad, lo que genera frustración con los esfuerzos de reciclaje. Actualmente no existe ningún sistema de transacciones digitales que responsabilice a las empresas o a los particulares de los residuos que han creado y perdido en el reciclaje. Al unir productores, consumidores y operadores de gestión de residuos en una red, blockchain podría crear una visión accesible y visible de la cadena de suministro de residuos. Blockchain añade valor tanto al consumidor como a la empresa al demostrar un impacto individual en cada miembro de la red.
A pesar de la creencia tradicional de que la responsabilidad de reducir los materiales de vertedero debe recaer en el productor de los bienes de consumo, blockchain crearía un nivel de responsabilidad en cada miembro del ciclo de vida del reciclaje. Blockchain, con su naturaleza descentralizada e inviolable, es un sistema óptimo de seguimiento para el ciclo de vida de un producto, como ya se ha demostrado en varios sectores. Si pudiera extenderse a lo largo del proceso de reciclaje, podríamos aumentar la responsabilidad en cada paso, en lugar de hacer recaer la carga únicamente sobre el productor.
El uso de un blockchain de consorcio crearía una plataforma para que las organizaciones de gestión de residuos y reciclaje compartan sus datos abiertamente, al tiempo que tienen un libro de contabilidad a prueba de manipulaciones de dónde fueron realmente los residuos y qué cantidad se recicló. Este historial indiscutible impondría la responsabilidad a todos los miembros de la cadena y no solo al productor, como se hace tradicionalmente, lo que daría como resultado un proceso de reciclaje más eficaz.
Gran parte de la tecnología que utiliza todos los días, como su móvil, contiene minerales como el litio y el cobalto que deben eliminarse de manera responsable; sin embargo, los consumidores venden sus viejos teléfonos inteligentes a otra persona o terminan en un vertedero. Estos productos antiguos tienen un valor sorprendente: con la red adecuada de partes, los consumidores pueden encontrar formas útiles de reciclar sus residuos electrónicos.
Por ejemplo, los teléfonos inteligentes que contienen minerales raros como el cobalto podrían reutilizarse para fabricar nuevos productos, en lugar de extraerlos más o extraerlos de áreas donde existe un riesgo ambiental o social. Un problema principal en los residuos electrónicos es que los consumidores simplemente no saben si, o dónde, su tecnología puede reciclarse. Como resultado, solo el 20 % de los residuos electrónicos generados se registran como recogidos o reciclados. Con una red blockchain, los productores podrían responder más fácilmente a ofertas de consumidores que buscan reciclar sus productos, accediendo a los minerales de forma más eficiente que recogiéndolos de su fuente original.
Con todos estos desafíos, hay organizaciones involucradas actualmente en abordar la epidemia de residuos con soluciones blockchain y están sentando las bases para aplicaciones blockchain escalables para reducir la carga de residuos a nivel mundial. Su objetivo es utilizar blockchain para incentivar un mejor reciclaje y clasificación de residuos.
Agora Tech Lab aprovecha las ideas políticas con la tecnología blockchain, trabajando con el principado de Róterdam en los Países Bajos para registrar las transacciones relacionadas con la gestión de residuos e integrar los sistemas de residuos IoT para crear un sistema de gestión de residuos totalmente monitorizado y basado en blockchain. Sus tokens digitales recompensan el reciclaje y pueden canjearse por servicios públicos para mejorar tanto las tasas de reciclaje como los lazos con la comunidad. Swachhcoin combina la tecnología blockchain con big data y dispositivos IoT para recompensar la clasificación de residuos: actúan como desarrolladores tecnológicos para hacer que el sistema de gestión de residuos sea lo más eficiente y capaz posible para abordar la crisis de los residuos.
Otras organizaciones crean soluciones que aumentan la visibilidad y la transparencia sobre el ciclo de vida de los residuos, desde el productor hasta el vertedero. Arep, una subsidiaria de SCNF en Francia, ha utilizado blockchain para rastrear cada contenedor de la estación, actualizando continuamente la cantidad de cada tipo de residuo, quién lo recogió y cómo se mueve. Esto permite a los gestores de estaciones optimizar la clasificación para diferentes flujos de residuos. El Ministerio holandés de Infraestructuras es un modelo a seguir para otros organismos gubernamentales que quieran mejorar sus procesos de gestión de residuos. La agencia utiliza blockchain para mejorar la transparencia sobre los residuos en tránsito para el sector de gestión de residuos, desarrollando una solución personalizada para rastrear los residuos desde el productor hasta el vertedero.
Blockchain simplifica la cadena de suministro y crea un sistema más eficiente, transparente y fiable para una gran cantidad de tipos de transacciones. Con la aplicación de esta tecnología de validación y seguimiento a la gestión de residuos, podríamos ver un sistema con mayor responsabilidad para el consumidor, la empresa y la industria de gestión de residuos en su conjunto. Con este sistema, la taza de café o la caja de pizza que tira a la papelera de reciclaje realmente podrían hacer que el mundo sea más limpio y sostenible.
