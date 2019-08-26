Revolucionar la cadena de suministro de residuos: blockchain para el bien social

La gestión de residuos está en una situación crítica, especialmente en Estados Unidos, donde los estadounidenses contribuyen con 728 000 toneladas de basura a los vertederos cada día. Antes de 2018, China procesaba al menos la mitad de las exportaciones mundiales de plástico, papel y metales, pero recientemente ha endurecido su normativa, eliminando 24 categorías de residuos sólidos como la chatarra de plástico y el papel mezclado. Las prohibiciones incluyen una tolerancia reducida a los materiales contaminados, un estándar estricto que muchos estadounidenses no pueden cumplir. Debido a las prohibiciones, los materiales reciclables están desbordando a las empresas de reciclaje estadounidenses, que se ven obligadas a enviar a los vertederos lo que no pueden manejar.

La frustración por esto está dando lugar a lo que se denomina "reciclaje aspiracional": la clasificación diligente de los materiales para su reciclaje debido a la creencia de que se están reutilizando, incluso cuando siguen acabando en el vertedero. Es posible que lo vea o lo experimente usted mismo como el ecologista responsable de la oficina que recicla sus tazas de café, o como un estudiante que tira las cajas de pizza al contenedor azul del dormitorio. Muchos otros comparten el temor de no estar logrando ningún cambio, y existe el peligro real de que un temor colectivo creciente pueda llevar al público a dejar de reciclar por completo, lo que significaría que sería más difícil que usted y otras personas volvieran a reciclar en el futuro, una vez que se hayan resuelto los problemas.

Las aplicaciones de blockchain podrían ser la corrección, conectando a las empresas de reciclaje con otras alternativas de procesamiento además de los vertederos. Cuando una empresa tiene una carga de materiales reciclables almacenados, podría contactar con la red de blockchain para localizar a otro miembro que procese los materiales restantes en lugar de desviarlos a un vertedero. Al crear un medio de comunicación más eficiente, blockchain podría conectar a las empresas de reciclaje para equilibrar la carga de materiales.