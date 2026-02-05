Las fugas rara vez se anuncian por sí solas, ni son un incidente aislado. En cambio, se acumulan silenciosamente. La facturación inexacta o retrasada, las renovaciones perdidas, las disputas evitables y la aplicación lenta del efectivo reducen los márgenes y la previsibilidad. Los controles manuales también crean una exposición al cumplimiento que puede resultar costosa en el momento de la auditoría. El efecto neto es un flujo de caja impredecible y una reducción de la confianza en los números reportados.

Es más común de lo que piensan la mayoría de los líderes. La investigación del sector muestra que las fugas pueden ser materiales, lo que valida lo que muchos equipos financieros sienten durante el cierre del trimestre.

Más allá de la ineficiencia operativa, los sistemas desconectados socavan la toma de decisiones estratégicas. Los líderes pierden visibilidad del rendimiento, los equipos pierden tiempo para volver a trabajar y las organizaciones pierden la capacidad de realizar previsiones con precisión. La fragmentación se convierte en algo más que un problema técnico. Se convierte en una barrera para el crecimiento.