El ritmo del riesgo ha cambiado. Como describió recientemente Mark Hughes, socio gerente de los servicios de ciberseguridad de IBM® Consulting, la ciberseguridad se creó para una era diferente, una eradefinida originalmente por las amenazas impulsadas por el hombre que operaban a la velocidad de las personas. Esa base se está probando ahora de formas que los arquitectos originales de la seguridad empresarial nunca anticiparon.
Las empresas han pasado décadas perfeccionando las evaluaciones de seguridad diseñadas para las amenazas impulsadas por humanos. Estos marcos se construyeron en torno a un modelo predecible de comportamiento adversario, basado en la forma en que las personas Think, investigan y explotan. Pero los atacantes de hoy en día ya no son exclusivamente humanos y ya no operan dentro de las limitaciones humanas. El panorama de las amenazas ha cambiado radicalmente y nuestros métodos de evaluación de la preparación deben cambiar con él.
Los modelos de IA de Frontier piensan de manera diferente, ven de manera diferente y funcionan de manera diferente. En consecuencia, los enfoques anticuados para evaluar la preparación se están convirtiendo en una fuente de riesgo por derecho propio al crear incertidumbre en lugar de reducir la exposición.
Es hora de evolucionar la forma en que gobernamos y evaluamos la preparación empresarial.
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Las evaluaciones tradicionales de seguridad asumen que los atacantes operan de forma lineal y manual. Evalúan los niveles de parches, las debilidades de la configuración y la madurez de los procesos en función de ese paradigma, lo que requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte de los adversarios para ejecutar un ataque.
Pero los modelos de frontera no realizan el reconocimiento como lo hacen los humanos. Pueden absorber vastos y complejos patrimonios de TI, mapear relaciones, analizar inconsistencias políticas e identificar vulnerabilidades acumuladas que son difíciles de ver para los analistas humanos. Operan simultáneamente entre dominios, correlacionando señales que normalmente permanecerían desconectadas en evaluaciones convencionales.
Este desarrollo se traduce en una brecha cada vez mayor, ya que las empresas se evalúan a sí mismas desde una perspectiva humana mientras los adversarios las escanean a través de un modelo a escala y velocidad de máquina. Las organizaciones pueden creer que son seguras basándose en métricas de seguridad tradicionales. Sin embargo, en realidad con una visibilidad limitada, están muy expuestos cuando se evalúan desde la perspectiva de un atacante impulsado por IA.
Con la llegada de los ataques agentes, lo que más importa no es solo qué vulnerabilidades existen, sino cómo las perciben los sistemas de inteligencia de máquinas. Los modelos Frontier pueden:
Esta situación no es hipotética. Los atacantes ya están utilizando estas capacidades.
Si las organizaciones quieren mantenerse por delante, deben adoptar evaluaciones diseñadas para esta nueva realidad.
La nueva evaluación de ciberseguridad de IBM para amenazas de modelos fronterizos, IA ciberresiliencia, es un ejemplo de hacia dónde se dirige el sector. Su enfoque en la visibilidad profunda, las exposiciones específicas de la IA, la mitigación priorizada y la cuantificación del riesgo empresarial refleja un cambio de filosofía más amplio.
El objetivo no es simplemente medir el riesgo en términos estáticos, sino cuantificarlo continuamente a través del prisma de un adversario autónomo que ofrece la inteligencia dinámica y en tiempo real sobre riesgos que permite una toma de decisiones verdaderamente informada. Esto significa pasar de evaluaciones periódicas a perspectivas continuas, donde las organizaciones pueden entender no solo qué es vulnerable, sino también qué es explotable ahora mismo y qué significa en un contexto empresarial.
Y esa es la mentalidad de liderazgo que las empresas necesitan ahora: la preparación está pasando de reactiva a arquitectónica. Desde gestionar vulnerabilidades hasta comprender la exposición sistémica y lo que significa para el negocio. Desde ciclos de parches hasta resiliencia con reconocimiento de máquina.
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