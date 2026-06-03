El ritmo del riesgo ha cambiado. Como describió recientemente Mark Hughes, socio gerente de los servicios de ciberseguridad de IBM® Consulting, la ciberseguridad se creó para una era diferente, una eradefinida originalmente por las amenazas impulsadas por el hombre que operaban a la velocidad de las personas. Esa base se está probando ahora de formas que los arquitectos originales de la seguridad empresarial nunca anticiparon.

Las empresas han pasado décadas perfeccionando las evaluaciones de seguridad diseñadas para las amenazas impulsadas por humanos. Estos marcos se construyeron en torno a un modelo predecible de comportamiento adversario, basado en la forma en que las personas Think, investigan y explotan. Pero los atacantes de hoy en día ya no son exclusivamente humanos y ya no operan dentro de las limitaciones humanas. El panorama de las amenazas ha cambiado radicalmente y nuestros métodos de evaluación de la preparación deben cambiar con él.

Los modelos de IA de Frontier piensan de manera diferente, ven de manera diferente y funcionan de manera diferente. En consecuencia, los enfoques anticuados para evaluar la preparación se están convirtiendo en una fuente de riesgo por derecho propio al crear incertidumbre en lugar de reducir la exposición.

Es hora de evolucionar la forma en que gobernamos y evaluamos la preparación empresarial.