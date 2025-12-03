1. GRC se está convirtiendo en un sistema en tiempo real

La IA permite una monitorización continua de los riesgos y controles, lo que hace que el GRC pase de las auditorías periódicas a la supervisión permanente, entre otras cosas:

Detección en tiempo real de infracciones de políticas

Alertas instantáneas para fallos de control

Actualizaciones automatizadas de los registros de riesgos a medida que cambian las condiciones

En lugar de revisar trimestralmente las violaciones del control de acceso, la IA señala en tiempo real anomalías como escaladas de privilegios o actividad inusual de inicio de sesión.

2. La IA permite la gestión predictiva de riesgos

Los modelos de machine learning pueden identificar indicadores tempranos de riesgos emergentes, incluso antes de que surja un problema de cumplimiento. Proporcionan más protección a través de estos métodos:

Los modelos predictivos pueden señalar a los proveedores externos de alto riesgo

El análisis conductual puede detectar posibles violaciones del control interno

Las herramientas de procesamiento del lenguaje natural (PNL) pueden interpretar las nuevas normas y asignarlas automáticamente a los controles pertinentes

Este cambio hace que la gestión de riesgos pase de ser reactiva a proactiva. Por ejemplo, los modelos predictivos pueden detectar un pico inusual en la actividad de las cuentas privilegiadas que señale una posible amenaza interna antes de que se agrave.

3. La automatización elimina el trabajo de cumplimiento manual

Ya no es necesario recopilar pruebas para auditorías o actualizar manualmente los registros de políticas.

Los sistemas con IA ahora pueden:

Escanear automáticamente los documentos para detectar deficiencias en el cumplimiento normativo.

Generar informes de auditoría personalizados para diferentes organismos reguladores

Mapear dinámicamente los cambios de regulación a los controles y políticas internos

El resultado es un ahorro de tiempo significativo y una reducción del error humano, que sigue siendo uno de los principales riesgos de cumplimiento hoy en día. Por ejemplo, la IA puede escanear miles de documentos de pólizas para localizar las cláusulas que no cumplen la normativa antes de una auditoría externa.