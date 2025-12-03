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Replanteamiento del gobierno, el riesgo y el cumplimiento (GRC) en la era de la IA: cambios prácticos para el riesgo y el cumplimiento en tiempo real

Publicado el 3 de diciembre de 2025
Cuatro cubos conectados para completar un proceso de datos
By Amit Sharma

El gobierno, el riesgo y el cumplimiento (GRC) han sido tradicionalmente la red de seguridad de las organizaciones. Garantiza que se sigan las políticas, que se registren los riesgos y que los informes de cumplimiento se entreguen a tiempo. En un mundo impulsado por IA, eso ya no es suficiente.

A medida que las organizaciones adoptan rápidamente herramientas de IA en distintos departamentos, el panorama de riesgos está transformándose. Lo que antes era un proceso predecible y basado en políticas es ahora un reto dinámico y en tiempo real que exige mayor velocidad, visibilidad y previsión estratégica.

Este análisis examina cómo la IA no solo está cambiando lo que hacen los equipos GRC, sino que está transformando fundamentalmente su forma de operar.

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Por qué los enfoques tradicionales de GRC ya no funcionan

Empecemos por lo obvio: el ritmo del cambio ha superado los marcos estáticos.

  • Procesos manuales y en silos: el GRC tradicional depende en gran medida de hojas de cálculo, correos electrónicos y sistemas desconectados. Este enfoque fragmentado conduce a esfuerzos duplicados, riesgos pasados por alto y tiempos de respuesta más lentos.
  • Incapacidad para escalar con la complejidad: los cambios normativos, las ciberamenazas y las operaciones globales evolucionan demasiado rápido para que los sistemas GRC heredados los gestionen. Estas herramientas no pueden proporcionar la visibilidad o escalabilidad en tiempo real necesarias en el complejo entorno actual.
  • Falta de perspectivas y automatización en tiempo real: sin automatización y datos en tiempo real, las organizaciones se ven obligadas a reaccionar a los riesgos a posteriori. La toma de decisiones se ralentiza y se pierden oportunidades para prevenir problemas.

El entorno de riesgo actual es complejo. El GRC impulsado por IA transforma sistemas obsoletos en operaciones de riesgo y cumplimiento más inteligentes, rápidas y predictivas.

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Cómo la IA está cambiando las reglas del juego de GRC

1. GRC se está convirtiendo en un sistema en tiempo real

La IA permite una monitorización continua de los riesgos y controles, lo que hace que el GRC pase de las auditorías periódicas a la supervisión permanente, entre otras cosas:

  • Detección en tiempo real de infracciones de políticas
  • Alertas instantáneas para fallos de control
  • Actualizaciones automatizadas de los registros de riesgos a medida que cambian las condiciones

En lugar de revisar trimestralmente las violaciones del control de acceso, la IA señala en tiempo real anomalías como escaladas de privilegios o actividad inusual de inicio de sesión.

2. La IA permite la gestión predictiva de riesgos

Los modelos de machine learning pueden identificar indicadores tempranos de riesgos emergentes, incluso antes de que surja un problema de cumplimiento. Proporcionan más protección a través de estos métodos:

  • Los modelos predictivos pueden señalar a los proveedores externos de alto riesgo
  • El análisis conductual puede detectar posibles violaciones del control interno
  • Las herramientas de procesamiento del lenguaje natural (PNL) pueden interpretar las nuevas normas y asignarlas automáticamente a los controles pertinentes

Este cambio hace que la gestión de riesgos pase de ser reactiva a proactiva. Por ejemplo, los modelos predictivos pueden detectar un pico inusual en la actividad de las cuentas privilegiadas que señale una posible amenaza interna antes de que se agrave.

3. La automatización elimina el trabajo de cumplimiento manual

Ya no es necesario recopilar pruebas para auditorías o actualizar manualmente los registros de políticas.

Los sistemas con IA ahora pueden:

  • Escanear automáticamente los documentos para detectar deficiencias en el cumplimiento normativo.
  • Generar informes de auditoría personalizados para diferentes organismos reguladores
  • Mapear dinámicamente los cambios de regulación a los controles y políticas internos

El resultado es un ahorro de tiempo significativo y una reducción del error humano, que sigue siendo uno de los principales riesgos de cumplimiento hoy en día. Por ejemplo, la IA puede escanear miles de documentos de pólizas para localizar las cláusulas que no cumplen la normativa antes de una auditoría externa.

El nuevo papel de los equipos de GRC en un mundo de IA

A medida que la IA asume más trabajo manual, los profesionales de GRC deben evolucionar sus funciones. Esto es lo que necesita el futuro:

  • Pensamiento estratégico: el enfoque pasa de marcar casillas a evaluar las vulnerabilidades empresariales y gestionar la exposición en un entorno volátil.
  • Alfabetización tecnológica: aunque los líderes de GRC no necesitan saber codificar, comprender cómo funcionan (y fallan) los sistemas de IA es esencial para la supervisión y el gobierno.
  • Colaboración interfuncional: los equipos de GRC deben colaborar mano a mano con los equipos jurídicos, de TI, de seguridad, de productos y de IA para integrar los principios de gobierno en el diseño y la implementación de los sistemas.

La trampa: la IA también necesita gobierno

Aunque la IA está transformando el GRC, también está creando nuevos retos de gobierno.

Entre las cuestiones que el GRC debe abordar ahora se encuentran:

  • ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA toma una decisión equivocada?
  • ¿Se pueden explicar a auditores y reguladores las decisiones impulsadas por IA?
  • ¿Cómo identificamos y mitigamos el sesgo en los modelos de IA?

Para abordar estos desafíos, las organizaciones deben desarrollar marco específicos para la IA junto con las prácticas tradicionales de GRC. Este enfoque incluye:

  • Políticas de gestión de riesgos de modelos
  • Principios éticos de uso de la IA
  • Normas de transparencia y auditabilidad
  • Gobierno en el ciclo de vida de la IA

GRC como facilitador, no como guardián

La IA no es solo otra herramienta empresarial, es un multiplicador de fuerzas. Pero sin un buen gobierno, puede convertirse rápidamente en una carga.

Los equipos GRC que adoptan la IA, tanto como riesgo como herramienta, están mejor preparados para moverse más rápido, operar de forma más inteligente y fomentar la innovación en lugar de ralentizarla.

El futuro de GRC no consiste en controlar por controlar, sino en convertirse en un socio estratégico para escalar una IA fiable en toda la empresa.

Autor

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder
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